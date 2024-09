Η Mastercard και το efood, η δημοφιλέστερη πλατφόρμα delivery στην Ελλάδα επιστρέφουν με το πρόγραμμα επιβράβευσης “Level Up with Mastercard”, αποκλειστικά για τους κατόχους καρτών της και χρήστες της εφαρμογής.

Από τις 16 Σεπτεμβρίου έως τις 30 Νοεμβρίου 2024, όσοι πραγματοποιήσουν τις συναλλαγές τους μέσω του efood, θα έχουν την ευκαιρία να μπουν στο διαγωνισμό και να κερδίσουν μοναδικά δώρα και ανεκτίμητες εμπειρίες. Συγκεκριμένα, ολοκληρώνοντας την πρώτη παραγγελία και αποθηκεύοντας την Mastercard κάρτα τους (card-on-file) ή χρησιμοποιώντας Mastercard Apple Pay / Mastercard Google Pay για μελλοντικές αγορές, οι χρήστες δημιουργούν το δικό τους μοναδικό προφίλ στο “Level up with Mastercard” και κερδίζουν αυτόματα τους πρώτους 100 πόντους. Με κάθε νέα παραγγελία οι χρήστες μαζεύουν ακόμα περισσότερους πόντους, ενώ μπορούν να ολοκληρώσουν και ειδικές «αποστολές» για να κάνουν “level up” ακόμη πιο γρήγορα.

Ανάλογα με το επίπεδο που θα φτάσουν μέχρι τη λήξη της ενέργειας, οι κάτοχοι καρτών Mastercard διεκδικούν μοναδικά δώρα μεταξύ των οποίων ένα ταξίδι στην Κροατία για δύο άτομα, ένα ολοκαίνουργιο Citroën Ami, ένα iPad Pro 6th Gen και πολλά ακόμη δώρα για τους λάτρεις της τεχνολογίας. Φυσικά, δεν θα μπορούσαν να λείπουν από τη λίστα των δώρων τα κουπόνια εξαργύρωσης efood, καθώς μεγάλος νικητής θα κερδίσει τις αγορές του από το efood για ένα χρόνο και ένας ακόμη νικητής θα απολαύσει δωρεάν τα ψώνια του από το efood market για έναν ολόκληρο χρόνο επίσης.

Η Λουκία Χωραφά, Head of Marketing & Communications της Mastercard, για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα, ανέφερε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που συνεχίζουμε τη συνεργασία μας με το efood, την κορυφαία πλατφόρμα delivery στην Ελλάδα, μέσω του προγράμματος “Level Up with Mastercard”. Με αυτή την πρωτοβουλία, επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας να προσφέρουμε καινοτόμες λύσεις πληρωμών και να ανταμείβουμε τους κατόχους καρτών Mastercard. Η μακροχρόνια συνεργασία μας αναδεικνύει την προσπάθειά μας να εμπλουτίζουμε την καθημερινότητα των καταναλωτών στους τομείς των ψηφιακών πληρωμών και του ηλεκτρονικού εμπορίου.»

Η Θέτις Γούλιου, COO του efood, δήλωσε σχετικά: «Η πολυετής συνεργασία μας με τη Mastercard βασίζεται στη κοινή μας δέσμευση για καινοτομία και στην επιθυμία να προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στους χρήστες μας. Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής συνεργασίας, για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, συνεργαζόμαστε προκειμένου να προσφέρουμε στους χρήστες μας νέους τρόπους να διεκδικούν σημαντικά δώρα και να κερδίζουν κουπόνια για δωρεάν γεύματα. Το πρόγραμμα αυτό αναδεικνύει την προσήλωσή μας στην προσφορά μιας ολοκληρωμένης και εμπλουτισμένης εμπειρίας μέσα από το efood, ανταμείβοντας τους χρήστες με ουσιαστικές παροχές.»

Για μία ακόμη χρονιά, η Mastercard και το efood ενεργοποιούν το καινοτόμο και εξαιρετικά επιτυχημένο πρόγραμμα επιβράβευσης «Level Up with Mastercard, προσφέροντας μοναδικά δώρα και επιβραβεύοντας τους χρήστες της πλατφόρμας και κατόχους καρτών Mastercard.