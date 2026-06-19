Σε πλήρη εφαρμογή τίθεται το νέο πλαίσιο για τη χορήγηση απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων στους γονείς με τουλάχιστον τρία παιδιά, καθώς η ΑΑΔΕ καθορίζει αναλυτικά τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τους ελέγχους που θα διενεργούν οι τελωνειακές αρχές.

Με τη νέα απόφαση αποσαφηνίζονται όλες οι διαδικασίες εφαρμογής του μέτρου, από τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων μέσω του πληροφοριακού συστήματος ICISnet έως τις ειδικές ρυθμίσεις για διαζευγμένους γονείς, μονογονεϊκές οικογένειες και περιπτώσεις κοινής άσκησης της γονικής μέριμνας. Παράλληλα, προβλέπονται ειδικές διατάξεις για προστατευόμενα τέκνα που σπουδάζουν, υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ή έχουν αναπηρία.

Τα ποσοστά της απαλλαγής

Το ύψος της απαλλαγής εξαρτάται από τον κυβισμό του οχήματος. Ειδικότερα, οι γονείς με τουλάχιστον τρία παιδιά δικαιούνται:

πλήρη απαλλαγή (100%) από το τέλος ταξινόμησης για επιβατικά αυτοκίνητα έως 2.000 κυβικά εκατοστά,

απαλλαγή κατά 50% για αυτοκίνητα άνω των 2.000 κυβικών εκατοστών.

Για τους διαζευγμένους γονείς ή όσους ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των παιδιών προβλέπονται επιπλέον περιπτώσεις απαλλαγής 25% ή 50%, ανάλογα με τα δικαιώματα που θεμελιώνει κάθε γονέας και τη συναίνεση του άλλου, όπου αυτή απαιτείται.

Η διαδικασία των αιτήσεων

Η διαδικασία ξεκινά με την ηλεκτρονική υποβολή του προβλεπόμενου τελωνειακού παραστατικού (ΔΕΦΚ ή Διασάφησης Εισαγωγής) μέσω του ICISnet, με τη χρήση του αντίστοιχου κωδικού ατέλειας και την επισύναψη όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Στις περιπτώσεις έγγαμων γονέων, γονέων που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή άγαμων γονέων με αναγνωρισμένα τέκνα που συνοικούν, η αίτηση υποβάλλεται στο όνομα και των δύο γονέων, εφόσον υπάρχουν τουλάχιστον τρία ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα. Αντίθετα, όταν η γονική μέριμνα και επιμέλεια ασκείται αποκλειστικά από έναν γονέα, η αίτηση υποβάλλεται μόνο από τον συγκεκριμένο δικαιούχο.

Τι αλλάζει για διαζευγμένους γονείς

Στις περιπτώσεις διαζυγίου, λύσης συμφώνου συμβίωσης ή γονέων που δεν συνοικούν η απόφαση προβλέπει ότι όταν η γονική μέριμνα ασκείται από κοινού, κάθε γονέας μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να ασκήσει αυτοτελώς το δικαίωμα μερικής απαλλαγής χωρίς τη συναίνεση του άλλου. Αντίθετα, για τη χορήγηση πλήρους απαλλαγής απαιτείται ρητή συναίνεση του έτερου γονέα, η οποία αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση.

Ειδικές διαδικασίες προβλέπονται και για περιπτώσεις όπου τα τρία ή περισσότερα παιδιά προέρχονται από διαφορετικές οικογενειακές σχέσεις.

Τα δικαιολογητικά

Εκτός από τα προβλεπόμενα από την τελωνειακή νομοθεσία, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά:

άδεια οδήγησης σε ισχύ,

πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταίου εξαμήνου,

βεβαίωση εγγραφής ή μόνιμης διαμονής για πολίτες κρατών-μελών της ΕΕ,

Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς όπου απαιτείται,

υπεύθυνες δηλώσεις σχετικά με προηγούμενη χρήση του δικαιώματος,

δικαστικές αποφάσεις ή άλλα έγγραφα που αποδεικνύουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια.

Για όσους δεν είναι εγγεγραμμένοι σε ελληνικό δήμο απαιτούνται αντίστοιχα πιστοποιητικά από τις αρμόδιες αρχές του εξωτερικού, νόμιμα μεταφρασμένα και επικυρωμένα.

Προστατευόμενα τέκνα

Η απόφαση καθορίζει και τα δικαιολογητικά για τις περιπτώσεις όπου το δικαίωμα θεμελιώνεται με βάση προστατευόμενα τέκνα.

Ειδικότερα:

για φοιτητές έως 25 ετών απαιτείται βεβαίωση φοίτησης από αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα, ενώ για σπουδές στο εξωτερικό απαιτείται και πιστοποίηση αναγνώρισης του ιδρύματος,

για τέκνα που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία απαιτείται πρόσφατη βεβαίωση της αρμόδιας στρατιωτικής υπηρεσίας,

για τέκνα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% απαιτούνται τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά, εφόσον δεν έχει ήδη χορηγηθεί αντίστοιχη απαλλαγή βάσει των διατάξεων για τα άτομα με αναπηρία.

Οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ

Μετά την υποβολή της αίτησης, οι τελωνειακές αρχές προχωρούν σε διασταυρώσεις για την πληρότητα των δικαιολογητικών, την ταυτοποίηση των δικαιούχων, τη μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα, την οικογενειακή κατάσταση, τη συνοίκηση όπου απαιτείται, την προηγούμενη χρήση του δικαιώματος απαλλαγής και την πιστοποίηση τυχόν αναπηρίας μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων της διοίκησης.

Εφόσον διαπιστωθεί ότι πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις, εκδίδεται ψηφιακό πιστοποιητικό ταξινόμησης και ολοκληρώνεται η διαδικασία.