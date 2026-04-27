Σε νέα φάση ανάπτυξης περνά η Lavipharm. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Βασίλης Μπαλούμης, CFO της εταιρείας στην ετήσια ενημέρωση αναλυτών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, «οι πρόσφατες κινήσεις μας ισχυροποιούν και τη διεθνή μας παρουσία και επιβεβαιώνουν τη δυνατότητα της εταιρείας να υλοποιεί σύνθετες συμφωνίες και να αξιοποιεί νέες ευκαιρίες στις παγκόσμιες αγορές».

Συγκεκριμένα, καλωσορίζοντας τους παρευρισκόμενους, ο κ. Βασίλης Μπαλούμης, CFO της Lavipharm δήλωσε: «Η Lavipharm βρίσκεται σε φάση υψηλής ανάπτυξης και ενίσχυσης όλων των οικονομικών της δεικτών. Οι πρόσφατες κινήσεις μας ισχυροποιούν και τη διεθνή μας παρουσία και επιβεβαιώνουν τη δυνατότητα της εταιρείας να υλοποιεί σύνθετες συμφωνίες και να αξιοποιεί νέες ευκαιρίες στις παγκόσμιες αγορές. Με συνέπεια και επιμονή, συνεχίζουμε την υλοποίηση της στρατηγικής μας, με στόχο τη δημιουργία αξίας».

Ο κ. Μπαλούμης προχώρησε στην παρουσίαση των οικονομικών μεγεθών για το 2025, τα οποία αποτυπώνουν μία εντυπωσιακή ανάπτυξη:

Οι ενοποιημένες Πωλήσεις από συνεχιζόμενη δραστηριότητα, προ Rebate & Clawback, ανήλθαν σε Ευρώ 70,03 εκατ. για τη χρήση 2025, έναντι Ευρώ 61,01 εκατ. κατά τη χρήση 2024, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 14,8%.

Τα προσαρμοσμένα Ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε Ευρώ 15,47 εκατ., έναντι Ευρώ 10,39 εκατ. το 2024, παρουσιάζοντας σημαντική άνοδο 48,9%.

Τα προσαρμοσμένα Ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (EBITDA) του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 14,52 εκατ., έναντι Ευρώ 9,96 εκατ. το 2024, σημειώνοντας ισχυρή αύξηση 45,8%.

Τα Ενοποιημένα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) ανήλθαν σε Ευρώ 9,35 εκατ., σε σύγκριση με Ευρώ 5,54 εκατ. κατά το 2024, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση της τάξης του 68,8%.

Τα ενοποιημένα Καθαρά Κέρδη προ Φόρων ανήλθαν σε Ευρώ 7,5 εκατ., έναντι Ευρώ 3,6 εκατ. το 2024, καταγράφοντας αύξηση 108,2%.

Τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της εταιρείας ανήλθαν σε Ευρώ 5,99 εκατ., έναντι Ευρώ 8,98 εκατ. στη χρήση 2024. H μείωση αυτή οφείλεται στην αναγνώριση εσόδου από αναβαλλόμενη φορολογία ύψους Ευρώ 6,3 εκατ. το 2024, το οποίο προέκυψε από την εκκαθάριση της θυγατρικής εταιρείας LAS AE. Εξαιρώντας το έκτακτο αυτό έσοδο φόρου από το έτος 2024 τα καθαρά κέρδη της χρήσης εκείνης θα ανέρχονταν σε Ευρώ 2,68 εκατ., ενώ το συγκρίσιμο ποσοστό μεταβολής θα διαμορφωνόταν σε αύξηση 123,2%.

Αναφερόμενος στα αποτελέσματα του 2025, ο κ. Γιαννουλέας, Deputy CEO της Lavipharm, χαρακτήρισε τη χρονιά εξαιρετική για την εταιρεία, επισημαίνοντας ότι η λειτουργική κερδοφορία αυξήθηκε με ρυθμό σημαντικά υψηλότερο από τις πωλήσεις, ως αποτέλεσμα της στρατηγικής εστίασης σε πιο κερδοφόρους τομείς δραστηριότητας.

Όπως ανέφερε, η δυναμική της Lavipharm στην ελληνική εξωνοσοκομειακή αγορά αποτυπώνεται τόσο στην ενίσχυση του μεριδίου αγοράς στο 1,16% όσο και στη βελτίωση της θέσης της στην κατάταξη της αγοράς, με άνοδο πέντε θέσεων μέσα σε έναν χρόνο (από την 30ή στην 25η θέση). Το 2025 η εταιρεία κατέγραψε ρυθμό ανάπτυξης 28,2%, σχεδόν πενταπλάσιο σε σχέση με την ανάπτυξη της αγοράς (5,7%), επιβεβαιώνοντας τη σαφή υπεραπόδοσή της.

Ειδική μνεία έκανε ο κ. Γιαννουλέας και στη συμβολή της φαρμακευτικής κάνναβης, με τις πωλήσεις στην ελληνική αγορά να ανέρχονται σε 8,7 εκατ. ευρώ το 2025, έναντι περίπου 545 χιλ. ευρώ το 2024. Παράλληλα, η Lavipharm κατέγραψε τη δεύτερη υψηλότερη ανάπτυξη μεταξύ των εταιρειών του κλάδου στην εξωνοσοκομειακή αγορά, ενώ οι εξαγωγές αντιστοιχούν πλέον σε πάνω από το ένα τρίτο του συνολικού κύκλου εργασιών.

Αμέσως μετά, ο κ. Μπαλούμης αναφέρθηκε στην πρόσφατη συμφωνία για την απόκτηση των δικαιωμάτων του συνταγογραφούμενου διαδερμικού επιθέματος DUROGESIC® για την αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου, καθώς και την άδεια χρήσης των εμπορικών σημάτων σε 24 χώρες. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, επανέλαβε: «πως η Lavipharm θα αποκτήσει τις σχετικές Άδειες Κυκλοφορίας, τα εμπορικά σήματα και τα δικαιώματα εμπορικής εκμετάλλευσης και παραγωγής του προϊόντος.

Η εμπορική διάθεση αναμένεται να ξεκινήσει σταδιακά τους προσεχείς μήνες, μετά τη μεταβίβαση των εθνικών Αδειών Κυκλοφορίας, ενώ η παραγωγή στις εγκαταστάσεις της εταιρείας θα ξεκινήσει μετά τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων».

Συνεχίζοντας, ο κ. Μπαλούμης τόνισε ότι η συμφωνία αναμένεται να έχει επίδραση στην αξία των μετόχων, οδηγώντας σε αύξηση των ετήσιων εσόδων κατά 60% μετά την εξαγορά και στοχεύοντας σε ΕBIDTA margin στο σύνολο της δραστηριότητας της εταιρείας μεγαλύτερο από 37%, μέγεθος αντίστοιχο πολυεθνικών του κλάδου. Παράλληλα, ενισχύεται η αξιοποίηση των παραγωγικών εγκαταστάσεων της Lavipharm και βελτιστοποιείται η απόδοση των υφιστάμενων επενδύσεων σε υποδομές. Όπως σημείωσε, μέσω της συμφωνίας η εταιρεία ενδυναμώνει σημαντικά την θέση της στην αγορά και διασφαλίζει την παρουσία της σε νέες χώρες.

Επιπλέον, ο κ. Μπαλούμης υπογράμμισε ότι επιταχύνεται σημαντικά η αναπτυξιακή της πορεία χωρίς την ανάγκη νέων επενδύσεων σε μηχανολογικό εξοπλισμό. Τέλος, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε: H Lavipharm τοποθετείται σε ισχυρότερη θέση για μελλοντικές συνεργασίες και εξαγορές (M&A), επιβεβαιώνοντας την ικανότητα της διοίκησης να υλοποιεί κινήσεις που δημιουργούν αξία στους μετόχους.

Από την δική του την πλευρά, ο κ. Γιαννουλέας, εξέφρασε την αισιοδοξία του για την πορεία της εταιρείας το 2026, ενώ αναφέρθηκε στους στόχους του έτους, με την στρατηγική της να επικεντρώνεται στην περαιτέρω ανάπτυξη της εξαγωγικής δραστηριότητας και με το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο, καθώς οι διεθνείς αγορές προσφέρουν υψηλότερα περιθώρια κερδοφορίας. Ταυτόχρονα, έκανε λόγο και για την υφιστάμενη συμφωνία με την iNova που θα ενισχύσει τις δυνατότητες επέκτασης σε νέες γεωγραφικές αγορές. Παράλληλα, στην εγχώρια αγορά, όπως είπε, προγραμματίζονται νέα λανσαρίσματα στους τομείς του καρδιομεταβολικού και της οστεοπόρωσης, ενώ θα ενισχυθεί η προώθηση του Betaoctine, του νέου αντισηπτικού που συμπληρώνει τη σειρά Betadine. Τέλος, αναφέρθηκε και στην φαρμακευτική κάνναβη, η οποία αναμένεται να αναπτυχθεί περαιτέρω με εκτιμώμενο υπερδιπλασιασμό των πωλήσεων σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Ολοκληρώνοντας την εκδήλωση, ο κ. Μπαλούμης δήλωσε: «Είμαστε εξαιρετικά ικανοποιημένοι με τη σημερινή πορεία και τα αποτελέσματα της εταιρείας, τα οποία επιβεβαιώνουν ότι η Lavipharm έχει ήδη αλλάξει πίστα και ακολουθεί μια νέα, ακόμα πιο δυναμική αναπτυξιακή τροχιά. Εξακολουθούμε να επενδύουμε στην καινοτομία και στο ανθρώπινο κεφάλαιο, διατηρώντας σταθερή προσήλωση στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην επιχειρηματική αριστεία. Ταυτόχρονα, η εταιρεία συνεχίζει συστηματικά την αναζήτηση νέων συμφωνιών και μόνο «έξυπνων» εξαγορών, τις οποίες και να αναμένετε, αξιοποιώντας την εμπειρία και το διεθνές δίκτυο που έχει αναπτύξει».