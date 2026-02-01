Ισχυρό επενδυτικό κύμα στον ξενοδοχειακό κλάδο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στην Ελλάδα στο πρελούδιο του 2023 με αιχμή τα καταλύματα 4 και 5 αστέρων, τα οποία αναπτύσσονται τόσο σε καθιερωμένους τουριστικούς προορισμούς όσο και σε περιοχές που μέχρι πρότινος βρίσκονταν εκτός του διεθνούς επενδυτικού ραντάρ. Οι πρόσφατες εγκρίσεις οικοδομικών αδειών, αρχιτεκτονικών μελετών και περιβαλλοντικών όρων αποτυπώνουν μια σαφή στροφή προς την ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και τη διεύρυνση της γεωγραφικής βάσης της τουριστικής ανάπτυξης.

Κυκλάδες

Στα νησιά των Κυκλάδων, η Σαντορίνη συνεχίζει να προσελκύει επενδύσεις υψηλών προδιαγραφών. Στον οικισμό Βουρβούλου του Δήμου Θήρας δρομολογείται η ανέγερση νέου ξενοδοχείου 5 αστέρων, σε έκταση ιδιοκτησίας της Α. Πανταζής και ΣΙΑ Α.Ε., μετά την έγκριση της αρχιτεκτονικής μελέτης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού. Η μονάδα θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, σουίτες, βίλα, χώρους ευεξίας και πισίνες, με τους κτιριακούς όγκους να οργανώνονται κλιμακωτά, ακολουθώντας το φυσικό ανάγλυφο του εδάφους, ώστε να εντάσσονται αρμονικά στο τοπίο και στον προστατευόμενο χαρακτήρα της περιοχής.

Κρήτη

Ιδιαίτερη κινητικότητα καταγράφεται και στην Κρήτη, όπου νέα ξενοδοχειακά projects αλλάζουν τον χάρτη της φιλοξενίας. Στον οικισμό Σούγια του Δήμου Καντάνου – Σελίνου, στα Χανιά, έχει προεγκριθεί η οικοδομική άδεια για ξενοδοχείο 5 αστέρων δυναμικότητας 296 κλινών, με πισίνες, με φορέα υλοποίησης την εταιρεία Κλεινάκης Ιωάννης & ΣΙΑ Α.Ε. Παράλληλα, στην Αγία Μαρίνα Νέας Κυδωνίας δρομολογείται η ανάπτυξη νέου ξενοδοχείου 4 αστέρων, 99 κλινών, από την ΤΕΧΝΟΤΟΥΡ Τουριστικές Εμπορικές Α.Ε., το οποίο θα συνδεθεί λειτουργικά με υφιστάμενη μονάδα της ίδιας κατηγορίας, ενισχύοντας περαιτέρω τη συγκέντρωση ποιοτικών υποδομών στην περιοχή.

Ηπειρωτική Ελλάδα

Την ίδια στιγμή, επενδύσεις υψηλών προδιαγραφών προχωρούν και στην ηπειρωτική Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας τη σταδιακή άρση της μονοδιάστατης εξάρτησης από τον νησιωτικό τουρισμό. Στη Βυτίνα Αρκαδίας, στη θέση Κεφαλόβρυσο στο Πυργάκι Γορτυνίας, βρίσκεται σε τροχιά υλοποίησης ξενοδοχείο κλασικού τύπου 5 αστέρων, δυναμικότητας 90 κλινών, από την EDIL Τεχνική Βιομηχανική ΑΤΕΒΕ. Το project περιλαμβάνει εστιατόριο και κοινόχρηστη πισίνα και φιλοδοξεί να ενισχύσει το τουριστικό αποτύπωμα της ορεινής Αρκαδίας, η οποία τα τελευταία χρόνια καταγράφει αυξανόμενο ενδιαφέρον από επισκέπτες υψηλότερων εισοδηματικών κατηγοριών.

Νησιωτικοί προορισμοί

Ανάλογη δυναμική καταγράφεται και σε μικρότερους νησιωτικούς προορισμούς. Στη Σύρο προχωρά η αδειοδοτική διαδικασία για νέο ξενοδοχείο 4 αστέρων από την ΚΟΜΗΤΟ Κατασκευαστική ΙΚΕ, ενώ στην Αντίπαρο εγκρίθηκε η αναθεώρηση της προέγκρισης οικοδομικής άδειας για 4άστερη μονάδα με φορέα την ΑΛΜΙΛ ΙΚΕ. Στον Πλατύ Γιαλό της Μυκόνου, ένα ακόμη ξενοδοχείο 4 αστέρων βρίσκεται σε φάση ωρίμανσης μετά από αλλαγές στην αρχιτεκτονική μελέτη, ενώ στη Λήμνο εγκρίθηκε η κατασκευή νέας μονάδας 4 αστέρων, δυναμικότητας 96 κλινών, στον οικισμό Αγίου Ιωάννη Κάσπακα.

Αθήνα

Στο αστικό μέτωπο, η Αθήνα εξακολουθεί να προσελκύει επενδυτικό ενδιαφέρον στον τομέα της πολυτελούς φιλοξενίας. Στο Κολωνάκι, τετραώροφο κτίριο γραφείων επί της οδού Χάρητος πρόκειται να μετατραπεί σε ξενοδοχείο 5 αστέρων, μετά την έκδοση της σχετικής οικοδομικής άδειας από τον Δήμο Αθηναίων. Την επένδυση υλοποιεί η εταιρεία Luxury Hotels and Properties ΙΚΕ, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή αναβάθμιση του ξενοδοχειακού προϊόντος στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Παράλληλα με τις νέες επενδύσεις, η αγορά εμφανίζει και σημάδια αναδιάρθρωσης. Έως τα τέλη Ιανουαρίου έχουν προγραμματιστεί πλειστηριασμοί για πέντε ξενοδοχειακές μονάδες σε διαφορετικές περιφέρειες της χώρας, γεγονός που δημιουργεί ευκαιρίες επανατοποθέτησης ακινήτων στην αγορά μέσω νέων επενδυτικών σχημάτων.

Τα παραπάνω έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, στην Ελλάδα λειτουργούν περισσότερα από 10.100 ξενοδοχεία. Από αυτά, οι κατηγορίες 4 και 5 αστέρων συγκεντρώνουν πλέον πάνω από το ήμισυ της συνολικής δυναμικότητας σε δωμάτια, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική κατεύθυνση του ελληνικού τουρισμού προς την ποιότητα, την αναβάθμιση υποδομών και τη δημιουργία ενός πιο ανθεκτικού και ανταγωνιστικού μοντέλου ανάπτυξης.