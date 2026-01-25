Κεντρικό άξονα του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής για το 2026 αποτελεί το Ταμείο Ανάκαμψης, με την κυβέρνηση να βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα ιδιαίτερα πιεστικό χρονοδιάγραμμα.

Μέχρι το τέλος Αυγούστου 2026 θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί 177 απαιτητικά ορόσημα και στόχοι, προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο η εκταμίευση των εναπομεινάντων 12,5 δισ. ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους.

Στους λεγόμενους «μπλε φακέλους» που έχουν διανεμηθεί στα υπουργεία για τους στόχους του 2026, το Ταμείο Ανάκαμψης καταλαμβάνει ξεχωριστή θέση. Το μεγαλύτερο βάρος πέφτει στα υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, καθώς και Υποδομών και Μεταφορών, τα οποία καλούνται να «τρέξουν» μεγάλο αριθμό κρίσιμων έργων.

Συνολικά, έως την ολοκλήρωση του προγράμματος θα πρέπει να έχουν εκπληρωθεί 165 ορόσημα που αφορούν το σκέλος των επιχορηγήσεων. Η συντριπτική πλειονότητά τους (143 ορόσημα) σχετίζεται με την υλοποίηση επενδύσεων και έργων, ενώ τα υπόλοιπα 32 αφορούν μεταρρυθμίσεις, όπως η ολοκλήρωση νομοθετικών παρεμβάσεων και η λειτουργία νέων κρατικών μηχανισμών.

Αιτήματα πληρωμής

Για το όγδοο αίτημα πληρωμής των επιχορηγήσεων, το οποίο προγραμματίζεται να υποβληθεί τον Απρίλιο του 2026, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί 32 ορόσημα και στόχοι, εκ των οποίων 13 μεταρρυθμίσεις και 19 έργα και επενδύσεις.

Ακόμη πιο φιλόδοξο είναι το ένατο και τελευταίο αίτημα πληρωμής, που αναμένεται να κατατεθεί στα τέλη Αυγούστου, καθώς προϋποθέτει την κάλυψη 133 οροσήμων εκ των οποίων 19 αφορούν μεταρρυθμίσεις και 114 επενδύσεις, αριθμός-ρεκόρ για το πρόγραμμα.

Δάνεια

Αντίστοιχα, στο σκέλος των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης, για το όγδοο αίτημα πληρωμής που προγραμματίζεται για τον Μάιο προβλέπεται η ολοκλήρωση δύο οροσήμων, ενώ για το τελικό αίτημα απαιτούνται δέκα.

Μεταξύ των εμβληματικών μεταρρυθμίσεων της όγδοης δόσης ξεχωρίζουν η δημιουργία του εργοστασίου τεχνητής νοημοσύνης «Pharos», η θέσπιση πλαισίου για τη διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας στις υπηρεσίες υγείας, καθώς και η ολοκλήρωση της κτηματογράφησης. Στο σκέλος των επενδύσεων περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ο ψηφιακός μετασχηματισμός της υγείας, οι ανακαινίσεις 19 νοσοκομείων, η ανάπτυξη του Gov.gr messenger και η επιχορήγηση 100.000 μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την απόκτηση ψηφιακών εργαλείων.

Τελευταία δόση

Για την ένατη δόση, το βάρος μετατοπίζεται σε παρεμβάσεις με ευρύτερο θεσμικό αποτύπωμα, όπως η επιτάχυνση της αναγκαστικής εκτέλεσης, η εκπόνηση της Εθνικής Στρατηγικής Στέγασης, η ολοκλήρωση του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και η μεταρρύθμιση του ΟΣΕ. Στις επενδύσεις περιλαμβάνονται μεγάλα έργα υποδομών, η ηλεκτροκίνηση των αστικών συγκοινωνιών, η ενεργειακή αναβάθμιση 100.000 κατοικιών και η ψηφιοποίηση 1 δισεκατομμυρίου σελίδων αρχείων του Δημοσίου.

Το στοίχημα για την κυβέρνηση είναι να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα σε ένα πρόγραμμα που μπαίνει στην τελική και πιο απαιτητική του φάση, χωρίς να χαθεί ούτε ένα ευρώ από τα ευρωπαϊκά κονδύλια.