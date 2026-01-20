Με ισχυρή πτώση έκλεισε σήμερα η χρηματιστηριακή αγορά, καθώς δεν κατόρθωσε, όπως στη χθεσινή συνεδρίαση, να κινηθεί κόντρα στο αρνητικό κλίμα των διεθνών αγορών.

Το κλίμα στα διεθνή χρηματιστήρια επιδεινώνεται καθώς αυξάνονται οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι και οι ανησυχίες για νέα ένταση στις εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ και Ευρώπης, ενώ οι μετοχικές αγορές επηρεάζονται και από την άνοδο των αποδόσεων των ομολόγων.

Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρέθηκαν οι τραπεζικές μετοχές.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.216,52 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 1,76%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.210,41 μονάδες (-2,03%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 275,88 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 43.598.743 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 1,80%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 2,11%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Motor Oil (+1,36%), της Aktor (+0,51%), του ΟΠΑΠ (+0,40%) και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+0,07%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Optima Bank (-4,65%), της Εθνικής (-3,46%), της Eurobank (-3,42%), της Elvalhalcor (-3,42%), της Alpha Bank (-3,32%), του ΔΑΑ (-2,77%) και της Πειραιώς (-2,64%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 14.974.818 και 8.949.484 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 59,25 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 40,42 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 11 μετοχές, 104 πτωτικά και 8 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές Performance (+1,51%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Δρομέας (-7,73%) και Άβαξ (-4,86%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 9,9000 +0,51%

ΚΥΠΡΟΥ: 8,4800 -0,93%

OPTIMA: 8,0000 -4,65%

ΤΙΤΑΝ: 54,4000 -0,91%

ALPHA BANK: 3,8380 -3,32%

AEGEAN AIRLINES: 13,8600 -0,86%

VIOHALCO: 12,0000 -0,99%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 30,2800 +0,07%

ΔΑΑ: 10,8700 -2,77%

ΔΕΗ: 18,5200 -0,59%

COCA COLA HBC: 45,1600 -0,31%

ΕΛΠΕ: 8,4900 -1,16%

ELVALHALCOR: 4,0950 -3,42%

ΕΘΝΙΚΗ: 14,7800 -3,46%

ΕΥΔΑΠ: 7,3000 -1,35%

EUROBANK: 3,9200 -3,42%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,9600 -1,42%

MOTOR OIL: 29,9000 +1,36%

JUMBO: 25,4000 -1,63%

ΟΛΠ: 38,9500 -2,63%

ΟΠΑΠ: 17,7600 +0,40%

ΟΤΕ: 16,3000 -1,21%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 8,0420 -2,64%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,2600 -1,19%