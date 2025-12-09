Οι μισθωτοί μετρούν αντίστροφα για το δώρο Χριστουγέννων, το οποίο θα καταβληθεί φέτος νωρίτερα.

Οι εργοδότες οφείλουν παραδοσιακά να καταθέσουν το δώρο Χριστουγέννων την 21η Δεκεμβρίου. Φέτος, επειδή 21/12 πέφτει Κυριακή, η καταβολή του δώρου αναμένεται να γίνει τη 19η Δεκεμβρίου.

Όλοι οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα που αμείβονται με μισθό ή με ημερομίσθιο, εργάζονται είτε με πλήρη είτε με μερική απασχόληση και έχουν σύμβαση εργασίας είτε ορισμένου είτε αορίστου χρόνου, δικαιούνται από τους εργοδότες τους δώρο Χριστουγέννων ίσο με έναν μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και με 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

Σε κάθε περίπτωση, σημασία έχει η διάρκεια της εργασιακής σχέσης, ώστε να υπολογιστεί το τελικό ποσό.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, προϋπόθεση καταβολής του επιδόματος Χριστουγέννων 2025 είναι η ύπαρξη απασχόλησης (εργασιακής σχέσης) του μισθωτού μέσα στο χρονικό διάστημα από 01-05-2025 έως 31-12-2025.

Ως βάση υπολογισμού του δώρου αποτελούν οι καταβαλλόμενες τακτικές αποδοχές της 10ης Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Για τους μισθωτούς των οποίων η σχέση εργασίας λύθηκε πριν από την ως άνω ημέρα, είτε λόγω απόλυσης είτε λόγω οικειοθελούς αποχώρησης, αλλά εντός του διαστήματος υπολογισμού του δώρου, ήτοι από 01-05-2025 έως 31-12-2025, λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές της ημέρας λύσης της σχέσης.

Πώς υπολογίζεται

Εάν κάποιος έχει εργαστεί από 1/5/2025 έως 31/12/2025 χωρίς διακοπή και:

-Πληρώνεται με μηνιαίο μισθό, το δώρο είναι ίσο με 1 ολόκληρο μηνιαίο μισθό.

-Πληρώνεται με ημερομίσθιο, το δώρο είναι ίσο με 25 ημερομίσθια.

Το δώρο υπολογίζεται πάνω στις τακτικές αποδοχές του δικαιούχου, δηλαδή με βάση τις απολαβές του σταθερά κάθε μήνα.

Εάν κάποιος δεν εργάστηκε σε όλη την περίοδο 1/5 – 31/12/2025, τότε δεν παίρνει πλήρες δώρο, αλλά βάσει αναλογίας.

Η νομοθεσία λέει ότι για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες που έχει διαρκέσει η εργασιακή σχέση μέσα στην περίοδο 1/5 – 31/12, ο εργαζόμενος λαμβάνει:

-2/25 του μηνιαίου μισθού του (εάν είναι μισθωτός) ή 2 ημερομίσθια (εάν είσαι ημερομίσθιος)

Εάν κάποιος έχει δουλέψει λιγότερο από 19 ημέρες, πάλι δικαιούται δώρο, αλλά αναλογικά για τις ημέρες που εργάστηκε. Το ποσό δεν μηδενίζεται.

Για τον ακριβή υπολογισμό, ο νόμος δίνει αναλυτικό πίνακα με συντελεστές ανά ημέρα εργασίας. Με βάση αυτόν, πολλαπλασιάζεται ο μεικτός μισθός με τον αντίστοιχο συντελεστή και έτσι προκύπτει το ποσό του δώρου Χριστουγέννων 2025.

Το ποσό που προκύπτει από τους τύπους είναι μεικτό.

Πάνω σε αυτό γίνονται: κρατήσεις ΕΦΚΑ και παρακράτηση φόρου μισθωτών υπηρεσιών (όπως και στον μισθό).