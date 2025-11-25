Σαφή στροφή των ξένων αγοραστών προς ακριβότερες και υψηλότερων προδιαγραφών εξοχικές κατοικίες εμφανίζει η ελληνική αγορά δεύτερης κατοικίας το 2025. Η ζήτηση για premium ακίνητα ενισχύεται σημαντικά, καθώς ολοένα και περισσότεροι ενδιαφερόμενοι στρέφονται σε κατοικίες μεγαλύτερης αξίας, υψηλής ποιότητας και βελτιωμένης επενδυτικής προοπτικής. Η αλλαγή αυτή δεν αφορά πλέον μόνο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, αλλά αποτυπώνεται οριζόντια σε όλη τη χώρα, διαμορφώνοντας ένα νέο επίπεδο στην αγορά εξοχικής κατοικίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Elxis – At Home in Greece, το ποσοστό των ξένων που επιλέγουν κατοικίες άνω των 600.000 ευρώ εκτοξεύεται στο 23,7% για το 2025, από μόλις 7,9% το προηγούμενο έτος. Η εντυπωσιακή αυτή μεταβολή δείχνει ότι οι αγοραστές αναζητούν πλέον σύγχρονες, υψηλής αισθητικής και τεχνικής ποιότητας κατοικίες, με ξεκάθαρη προτίμηση σε έργα που προσφέρουν αναβαθμισμένες υποδομές και υψηλό επίπεδο διαβίωσης.

Η μέση τιμή νεόδμητης εξοχικής κατοικίας έχει επίσης αυξηθεί σημαντικά, φτάνοντας το 2025 τις 420.000 ευρώ, από 360.000 ευρώ το προηγούμενο έτος — μια άνοδος της τάξης του 17%. Παρά την αύξηση, η ζήτηση παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή, κάτι που, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Elxis, Γιώργο Γαβριηλίδη, δείχνει ότι «η αγορά δεν υπερθερμαίνεται, αλλά ωριμάζει», με σταθερές ετήσιες αυξήσεις τιμών μεταξύ 8% και 10%.

Η μετατόπιση προς ακριβότερα ακίνητα συνοδεύεται από σταθερότητα στη μεσαία κατηγορία τιμών. Περίπου 44% των αγοραστών εξακολουθεί να επιλέγει κατοικίες μεταξύ 300.000 και 600.000 ευρώ. Αντίθετα, η ζήτηση για πιο προσιτά ακίνητα, κάτω των 300.000 ευρώ, μειώνεται στο 32,2%, από 36,8% το 2024. Η τάση αυτή σκιαγραφεί ένα νέο αγοραστικό προφίλ που δίνει βαρύτητα στη μακροπρόθεσμη αξία και στη λειτουργική ποιότητα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον τρόπο που πραγματοποιούνται οι συναλλαγές. Περισσότερο από 50% των αγορών αφορά κατοικίες off-plan, δηλαδή ακίνητα που αγοράζονται πριν από την ολοκλήρωση της κατασκευής — ένδειξη εμπιστοσύνης τόσο στην εταιρεία όσο και στην ελληνική αγορά. Η δυνατότητα ολοκλήρωσης μιας αγοραπωλησίας σε 2 έως 6 εβδομάδες, αντί για 2 έως 6 μήνες που απαιτείται συνήθως στην Ελλάδα, λειτουργεί ενισχυτικά στη ζήτηση.

Σύμφωνα με την Elxis, η αλλαγή των προτιμήσεων συνδέεται και με την ποιότητα των νέων αναπτυσσόμενων έργων. Τα ακίνητα που προωθεί η εταιρεία σχεδιάζονται σε συνεργασία με τους κατασκευαστές βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, όπως θέα, ιδιωτικότητα, άμεση πρόσβαση στη θάλασσα και δυνατότητα εύκολης μετακίνησης από το εξωτερικό. Έτσι διαμορφώνονται νέα projects σε περιοχές που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις και ανταποκρίνονται στις ανάγκες των αγοραστών.

Ο Γ. Γαβριηλίδης τονίζει ότι το προφίλ των αγοραστών αλλάζει ουσιαστικά: «Οι πελάτες δεν ξεκινούν λέγοντας “θέλω Κρήτη” ή “θέλω Πάρο”. Ξεκινούν λέγοντας “θέλω ένα ακίνητο σωστό νομικά, τεχνικά και λειτουργικά”». Αυτή η διαφοροποίηση οδηγεί τη ζήτηση, διαμορφώνει την προσφορά και αναβαθμίζει το επίπεδο της ελληνικής αγοράς εξοχικής κατοικίας, η οποία φαίνεται να εξελίσσεται σε μία από τις πιο ανταγωνιστικές στην ευρύτερη περιοχή.