Το Λονδίνο, ένας από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς σε ολόκληρο τον πλανήτη, ετοιμάζεται να επιβάλει έναν νέο φόρο στους τουρίστες που διανυκτερεύουν στην πόλη.

Προς το παρόν, η Αγγλία είναι η μόνη χώρα των G7 (Ομάδα των Επτά) –τις επτά μεγαλύτερες, αποκαλούμενες «προηγμένες» οικονομίες του κόσμου– όπου η εθνική κυβέρνηση εμποδίζει τις τοπικές αρχές ή τους δημάρχους να επιβάλλουν φόρους στους τουρίστες.

Η βρετανική κυβέρνηση αναμένεται να εγκρίνει την κίνηση, η οποία υπολογίζεται ότι θα φέρει στα ταμεία της πρωτεύουσας περίπου 240 εκατομμύρια λίρες ετησίως (περίπου 273 εκατομμύρια ευρώ).

Ένας εκπρόσωπος του δημάρχου Σαντίκ Καν –ένθερμος υποστηρικτής της ιδέας του τουριστικού φόρου– χαιρέτισε την πρωτοβουλία, σύμφωνα με το BBC.

Οι προτεινόμενες αλλαγές θα φέρουν το Λονδίνο στα ίδια επίπεδα με πολλές άλλες διεθνείς μητροπόλεις, όπως το Παρίσι, η Νέα Υόρκη και το Τόκιο, που όπως αναφέρει το 9news ήδη επιβάλλουν φόρο στους επισκέπτες τους.

Σύμφωνα με έρευνα της Greater London Authority, οι πόλεις αυτές χρησιμοποιούν τρεις βασικούς τύπους φόρων για τους τουρίστες: έναν ποσοστιαίο φόρο επί της διαμονής, ένα εφάπαξ σταθερό τέλος ανά κράτηση ή έναν φόρο που καθορίζεται από το σύστημα αστέρων των ξενοδοχείων.

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι για το Λονδίνο η καλύτερη λύση θα ήταν είτε ο ποσοστιαίος φόρος είτε το εφάπαξ τέλος.

Η επιβολή του φόρου δεν αναμένεται, σύμφωνα με την έρευνα, να επηρεάσει σημαντικά τον αριθμό των τουριστών που επισκέπτονται την πόλη στην οποία πέρυσι καταγράφηκαν 89 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις

Η δυνατότητα επιβολής φόρου στους επισκέπτες αποτελεί μέρος των νέων νόμων που προτείνει η βρετανική κυβέρνηση για να παραχωρήσει περισσότερες εξουσίες στις πόλεις, οι οποίοι συζητούνται αυτήν τη στιγμή στο Κοινοβούλιο.