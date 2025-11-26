Η Θεσσαλονίκη γίνεται κόμβος πράσινων δεξιοτήτων: Η νέα «Green Academy» της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας Πρωτοβουλία για την εκπαίδευση νέων σε σύγχρονα και πράσινα επαγγέλματα