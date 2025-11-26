Σε μια αγορά που ζητά νέες δεξιότητες, η νέα γενιά βρίσκεται μπροστά σε μια πρόκληση αλλά και μια ευκαιρία: να χτίσει το μέλλον της μέσα από τη βιωσιμότητα. Στη Θεσσαλονίκη, μια πρωτοβουλία έρχεται να δώσει πρακτικό περιεχόμενο σε αυτή τη μετάβαση, ανοίγοντας τον δρόμο για σύγχρονα και «πράσινα» επαγγέλματα που μπορούν πραγματικά να αλλάξουν ζωές.
Με επίκεντρο τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη στήριξη της νέας γενιάς, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία δημιουργεί στη Θεσσαλονίκη το Green Academy, μια πρωτοβουλία σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Οδύσσεια που στοχεύει να προσφέρει ουσιαστικές ευκαιρίες εκπαίδευσης και ένταξης στην αγορά εργασίας. Η εταιρεία, με παρουσία άνω των 62 ετών και ισχυρό αποτύπωμα στην ελληνική παραγωγή, επεκτείνει έτσι το κοινωνικό της έργο στην πόλη όπου λειτουργεί μία από τις τρεις παραγωγικές της μονάδες και ένα από τα δύο ιδιόκτητα βυνοποιεία της.
Ένα πρόγραμμα που μετατρέπει τη γνώση σε ευκαιρία
Ήδη τριάντα νέοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα, εκπαιδευόμενοι μέσα από σύγχρονες μεθόδους σε τομείς με σημαντική ζήτηση, όπως η εστίαση, η γεωργία και οι κατασκευές. Οι δεξιότητες που αποκτούν δεν είναι θεωρητικές, είναι εργαλεία άμεσα αξιοποιήσιμα στην αγορά εργασίας, ενισχύοντας την απασχολησιμότητά τους και δημιουργώντας προοπτικές σταθερής επαγγελματικής διαδρομής.
Η πράσινη μετάβαση μέσα από την πράξη
Στο επίκεντρο του Green Academy βρίσκονται πρακτικά εργαστήρια που συνδέουν την καθημερινότητα με τη βιώσιμη εξέλιξη. Μαγειρική χωρίς σπατάλη, βιώσιμη γεωργία, τεχνικές βαφής φιλικές προς το περιβάλλον, αλλά και γνώση στην εγκατάσταση ηλιακών πάνελ. Η πρωτοβουλία μετατρέπει τη βιωσιμότητα από έννοια σε πράξη, προσφέροντας στους συμμετέχοντες εφόδια για μια αγορά εργασίας που διαμορφώνεται δυναμικά γύρω από την πράσινη οικονομία.
Το όραμα μέσα από τους ανθρώπους που το υλοποιούν
Ο Διευθυντής Επικοινωνίας και Εταιρικών Σχέσεων της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, Γιάννης Γεωργακέλλος, σημειώνει: «Μέσα από το Green Academy ενώνουμε τις δυνάμεις μας με την Οδύσσεια για να εξοπλίσουμε τους νέους ανθρώπους με τα σύγχρονα εργαλεία που χρειάζονται, ώστε να ανταποκρίνονται με αυτοπεποίθηση στις εξελισσόμενες ανάγκες της αγοράς και της πράσινης οικονομίας, ενισχύοντας έμπρακτα την ένταξη των ευάλωτων ομάδων στην αγορά εργασίας. Η πόλη της Θεσσαλονίκης αποτελεί κομμάτι της ιστορίας και της παραγωγικής μας ταυτότητας και με το Green Academy η Αθηναϊκή Ζυθοποιία αποδεικνύει πως συνεχίζει να επενδύει στις τοπικές κοινωνίες αλλά και στη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης μέσα από καινοτόμες πρωτοβουλίες και στρατηγικές συνεργασίες».
Εκ μέρους της Οδύσσειας, η Branch Manager στο Κέντρο Νέων του οργανισμού στη Θεσσαλονίκη, Dina Rokić, τονίζει: «Το Green Academy δημιουργεί βιώσιμες ευκαιρίες κατάρτισης και απασχόλησης για νέα άτομα, ακόμη και χωρίς προηγούμενη εξειδίκευση. Μέσα από τη συνεργασία μας με την Αθηναϊκή Ζυθοποιία ανοίγουμε την εκπαίδευση σε πράσινες δεξιότητες και υποστηρίζουμε την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση σε τομείς όπως η βιώσιμη γεωργία, η μαγειρική χωρίς σπατάλη και οι πράσινες κατασκευές. Με αυτόν τον τρόπο δίνουμε στα νέα ταλέντα τα εργαλεία να χτίσουν ουσιαστικές επαγγελματικές προοπτικές, ενισχύοντας ταυτόχρονα την τοπική κοινωνία της Θεσσαλονίκης και συμβάλλοντας σε μια πιο βιώσιμη και συμπεριληπτική κοινωνία».
Ένα παράδειγμα ESG δράσης με πραγματικό αντίκτυπο
Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, η οποία παράγει στην Ελλάδα μάρκες όπως Amstel, Heineken και ΑΛΦΑ και υλοποιεί από το 2008 το μεγαλύτερο πρόγραμμα συμβολαιακής καλλιέργειας κριθαριού στη χώρα, συνδέει σταθερά την επιχειρηματική της ανάπτυξη με την κοινωνική προσφορά και τη βιωσιμότητα. Με καθετοποιημένη παραγωγή, σύγχρονες μονάδες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, και ισχυρή περιβαλλοντική πολιτική, δίνει έμφαση σε δράσεις με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα.
Το Green Academy αποτελεί συνέχεια αυτής της πορείας. Μια επένδυση που συνδέει την παραγωγική ταυτότητα της εταιρείας με την ενδυνάμωση της τοπικής κοινωνίας και της νέας γενιάς. Μια πρωτοβουλία που υπηρετεί μετρήσιμους ESG στόχους και δημιουργεί αξία για το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας.