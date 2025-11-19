Η INTRALOT προχώρησε στην πώληση της συμμετοχής της στην Athens Resort Casino S.A., που συνδέεται με την άδεια λειτουργίας του Καζίνο Πάρνηθας, έναντι 8 εκατ. ευρώ, συνεχίζοντας τον στρατηγικό της προσανατολισμό σε Λοταρίες και iGaming.

Η επιχειρηματική κίνηση υλοποιήθηκε μέσω της πλήρως ελεγχόμενης θυγατρικής Intralot Global Holdings BV, η οποία πούλησε το σύνολο των μετοχών της στην Karenia Enterprises Company Limited. Μέσω της εταιρείας αυτής η INTRALOT κατείχε τη συμμετοχή της στην Athens Resort Casino S.A., μέτοχο της North Star S.A., που είναι η εταιρεία με την άδεια του Καζίνο Πάρνηθας.

Αγοραστής είναι η Larimar Services Inc., η οποία απέκτησε το σύνολο της συμμετοχής έναντι συνολικού τιμήματος 8 εκατ. ευρώ.

Σταθερή στροφή σε Λοταρίες και iGaming

Η πώληση εντάσσεται στη στρατηγική απόφαση της INTRALOT να επικεντρώσει πόρους και επενδύσεις στους τομείς όπου διαθέτει ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα: τις Λοταρίες και το iGaming. Η εταιρεία υπογραμμίζει ότι η αποεπένδυση από το Καζίνο Πάρνηθας αποτελεί μέρος της πιο ευρείας αναδιάρθρωσης του χαρτοφυλακίου της.

Η κίνηση διαδέχεται τη συναλλαγή της 8ης Οκτωβρίου 2025, κατά την οποία η INTRALOT απέκτησε τον τομέα International Interactive της Bally’s, ενισχύοντας την παρουσία της στον χώρο των ψηφιακών παιχνιδιών σε διεθνές επίπεδο.

Συνέχιση της εταιρικής αναδιάρθρωσης

Με τη συγκεκριμένη πώληση, ο Όμιλος κάνει ακόμη ένα βήμα εξορθολογισμού των δραστηριοτήτων του και ανακατανομής κεφαλαίων προς αγορές όπου καταγράφεται υψηλότερη δυνητική ανάπτυξη. Η εταιρεία δηλώνει ότι προτεραιότητά της παραμένει η ενίσχυση των τεχνολογικών λύσεων, η ανάπτυξη υπηρεσιών νέας γενιάς και η ενδυνάμωση της διεθνούς παρουσίας της στις Λοταρίες και το iGaming.