Οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, καθώς και 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι, θα δουν φέτος νωρίτερα χρήματα στους λογαριασμούς τους, λόγω της διαμόρφωσης του ημερολογίου του Δεκεμβρίου και της σύμπτωσης συγκεκριμένων ημερομηνιών με αργίες. Το δώρο Χριστουγέννων, το οποίο οφείλουν να καταβάλουν υποχρεωτικά όλοι οι εργοδότες, έχει ως καταληκτική ημερομηνία την 21η Δεκεμβρίου – ημέρα που φέτος πέφτει Κυριακή. Έτσι, η πληρωμή του θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου.

Την ίδια περίοδο θα καταβληθούν και οι συντάξεις Ιανουαρίου 2026 για όλους τους συνταξιούχους. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, οι επικρατέστερες ημερομηνίες πληρωμής ανά Ταμείο είναι:

ΙΚΑ : Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

: Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025 ΟΑΕΕ : Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

: Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025 ΟΓΑ : Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

: Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025 ΕΤΑΑ (μη μισθωτών): Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

(μη μισθωτών): Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025 ΝΑΤ : Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

: Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025 Δημόσιο: Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Οι επικουρικές συντάξεις θα καταβληθούν τις ίδιες ημέρες με τις κύριες.

Αυξήσεις στις συντάξεις από τον Ιανουάριο 2026

Οι συντάξεις του Ιανουαρίου 2026 θα είναι αυξημένες κατά 2,4% για όλους τους συνταξιούχους, ανεξαιρέτως. Η αύξηση αυτή θα αφορά και τους 671.586 συνταξιούχους με προσωπική διαφορά, οι οποίοι στο παρελθόν δεν έβλεπαν πραγματική ενίσχυση λόγω συμψηφισμών.

Με βάση τη νέα ρύθμιση που παρουσιάστηκε στη ΔΕΘ, οι συγκεκριμένοι συνταξιούχοι θα λάβουν το 2026 τουλάχιστον το 50% της αύξησης στο καθαρό ποσό τους, ενώ από το 2027 θα λαμβάνουν το 100%, ανεξάρτητα από το ύψος της προσωπικής διαφοράς.

Για τους υπόλοιπους ασφαλισμένους, η αύξηση μεταφράζεται ενδεικτικά σε:

περίπου 12 ευρώ τον μήνα για σύνταξη 500 ευρώ

έως και 100 ευρώ τον μήνα για συντάξεις άνω των 2.700 ευρώ

Το τελικό ποσοστό θα οριστικοποιηθεί στο τέλος του έτους, βάσει πληθωρισμού και ανάπτυξης. Εάν οι δείκτες κινηθούν υψηλότερα, θα δοθεί πρόσθετη αναπροσαρμογή, η οποία θα καταβληθεί διορθωτικά τον Ιανουάριο του 2027.

Πώς υπολογίζεται το Δώρο Χριστουγέννων

Το δώρο υπολογίζεται με βάση τον τύπο αμοιβής του εργαζομένου (μισθός ή ημερομίσθιο) και αφορά την περίοδο από 1 Μαΐου έως 31 Δεκεμβρίου. Όσοι εργάστηκαν σε όλο το διάστημα δικαιούνται:

έναν μηνιαίο μισθό, ή

25 ημερομίσθια

Για όσους εργάστηκαν μικρότερο διάστημα, ο υπολογισμός γίνεται αναλογικά: κάθε 19 ημέρες εργασίας αντιστοιχούν σε 2/25 του μισθού ή 2 ημερομίσθια.

Η βάση υπολογισμού είναι οι αποδοχές της 10ης Δεκεμβρίου, εκτός εάν η σύμβαση έχει λήξει νωρίτερα.

Για τη διευκόλυνση των εργαζομένων, η ΓΣΕΕ διαθέτει online εφαρμογή υπολογισμού του δώρου (ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ), καθώς και σχετικό επεξηγηματικό βίντεο.

Τι θεωρείται «τακτική αποδοχή» στο δώρο

Στις τακτικές αποδοχές, οι οποίες λαμβάνονται υπόψη, περιλαμβάνονται:

βασικός μισθός ή ημερομίσθιο

επιδόματα (π.χ. αδείας, κατοικίας, ισολογισμού)

νόμιμη υπερωρία και υπερεργασία, όταν παρέχονται τακτικά

αμοιβές Κυριακών, αργιών ή νυχτερινής εργασίας, όταν είναι μόνιμες

πριμ παραγωγικότητας που δίνονται σταθερά

φιλοδωρήματα

οδοιπορικά που δεν συνδέονται με μετακινήσεις

η αξία γάλακτος όταν χορηγείται καθημερινά

Το δώρο προσαυξάνεται με τον συντελεστή αδείας 0,041666.

Ειδικές περιπτώσεις υπολογισμού

Ωρομίσθιοι : υπολογισμός βάσει μέσου όρου αποδοχών από 1/5 έως 31/12

: υπολογισμός βάσει μέσου όρου αποδοχών από 1/5 έως 31/12 Μερική απασχόληση : ίδιος αριθμός ημερομισθίων με τον πλήρως απασχολούμενο, με αναλογικά μειωμένες αποδοχές

: ίδιος αριθμός ημερομισθίων με τον πλήρως απασχολούμενο, με αναλογικά μειωμένες αποδοχές Εκ περιτροπής εργασία: 1 ημερομίσθιο δώρου ανά 8 πραγματοποιηθέντα ημερομίσθια.

Νομική κατοχύρωση και δικαιώματα εργαζομένων

Το δώρο Χριστουγέννων, όπως και το δώρο Πάσχα και το επίδομα αδείας, κατοχυρώνονται για όλους τους μισθωτούς μέσω της Εθνικής Γενικής ΣΣΕ του 2010. Η καταβολή τους είναι υποχρεωτική και κάθε αντίθετη συμφωνία είναι άκυρη.

Όλα τα δώρα υπόκεινται σε εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ και φόρο μισθωτών υπηρεσιών.

Οι αξιώσεις για τα δώρα παραγράφονται μετά από πέντε έτη, σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα.

Τι πρέπει να κάνει ο εργαζόμενος αν δεν καταβληθεί το δώρο

Εάν το δώρο δεν καταβληθεί έως τις 21 Δεκεμβρίου:

οι εργαζόμενοι ή τα σωματεία μπορούν να προσφύγουν στην Επιθεώρηση Εργασίας,

συντάσσεται μηνυτήρια αναφορά,

η υπόθεση διαβιβάζεται στον Εισαγγελέα και κινείται η αυτόφωρη διαδικασία κατά του εργοδότη.

Καταγγελίες μπορούν να γίνουν:

στην ενιαία γραμμή 1555,

στην ηλεκτρονική υπηρεσία της Επιθεώρησης Εργασίας (ανώνυμες ή επώνυμες),

μέσω email στο αρμόδιο τμήμα της Επιθεώρησης.

Οι Επιθεωρητές Εργασίας οφείλουν να παρέμβουν άμεσα και να επιβάλουν τις προβλεπόμενες κυρώσεις.