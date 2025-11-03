Με συνέπεια, όραμα και τη δύναμη των 20 Χρόνων Μαζί, τα Public συνεχίζουν να επεκτείνουν το δίκτυό τους, δημιουργώντας νέες εμπειρίες για τους καταναλωτές σε Ελλάδα και Κύπρο. Το νέο κατάστημα “Public + home” στα Πατήσια άνοιξε τις πόρτες του στο κοινό, αποτελώντας ένα ακόμη σημαντικό βήμα στο στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης του Public Group, που επενδύει στη δημιουργία σύγχρονων χώρων λιανικής, όπου πολιτισμός, τεχνολογία και οικιακές συσκευές συνυπάρχουν κάτω από την ίδια στέγη. Με την παρουσία τους στα Πατήσια, τα Public έρχονται να ενισχύσουν τη ζωντάνια μιας αγαπημένης γειτονιάς της Αθήνας, δίνοντας νέα πνοή στην καθημερινότητα της τοπικής κοινότητας.

Στεγασμένο στον ιστορικό χώρο του παλιού κινηματογράφου Angela, το νέο “Public + home” Πατησίων αναδεικνύει την αναγέννηση ενός εμβληματικού κτιρίου της περιοχής και το μεταμορφώνει σε έναν σύγχρονο, ζωντανό προορισμό για μικρούς και μεγάλους. Με συνολική επιφάνεια 1.700 τ.μ. και τρία επίπεδα, προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία αγορών για όλη την οικογένεια:

Στο -1 επίπεδο , οι επισκέπτες θα μπορούν να ανακαλύψουν τον κόσμο του πολιτισμού, με τεράστια ποικιλία σε βιβλία, μουσική, παιχνίδια και είδη γραφείου , έναν χώρο αφιερωμένο στη γνώση, τη δημιουργία και την ψυχαγωγία. Εκεί, μικροί και μεγάλοι συναντιούνται σε ένα περιβάλλον που εμπνέει, ενώ τα παιδιά έχουν τον δικό τους ξεχωριστό χώρο για ανάγνωση και χειροτεχνία , που καλλιεργεί τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους.

, οι επισκέπτες θα μπορούν να ανακαλύψουν τον κόσμο του πολιτισμού, με τεράστια ποικιλία σε , έναν χώρο αφιερωμένο στη γνώση, τη δημιουργία και την ψυχαγωγία. Εκεί, μικροί και μεγάλοι συναντιούνται σε ένα περιβάλλον που εμπνέει, ενώ τα , που καλλιεργεί τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους. Στο ισόγειο κυριαρχεί η τεχνολογία : smartphones, tablets, laptops, wearables και αξεσουάρ αλλά και ποικιλία μεγάλων τηλεοράσεων σε έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση.

κυριαρχεί η : smartphones, tablets, laptops, wearables και αξεσουάρ αλλά και ποικιλία μεγάλων τηλεοράσεων σε έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση. Στον 1ο όροφο, το “Public + home” απογειώνει την εμπειρία των οικιακών συσκευών, προσφέροντας μικρές και μεγάλες οικιακές συσκευές για κάθε ανάγκη, από ψυγεία και πλυντήρια μέχρι μικροσυσκευές και προϊόντα κλιματισμού.

Το νέο κατάστημα διαθέτει επίσης και σημείο iRepair, που προσφέρει άμεσες και αξιόπιστες λύσεις τεχνικής υποστήριξης και επισκευής προϊόντων τεχνολογίας.

Το διήμερο 7 και 8 Νοεμβρίου, το κατάστημα γιορτάζει με δημιουργικές δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, προσκαλώντας το κοινό να ζήσει από κοντά τη νέα εμπειρία “Public + home”. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να διασκεδάσουν και να δημιουργήσουν παρέα με την Play-Doh, να ζωγραφίσουν με την AS Company, να ανακαλύψουν τις χειροτεχνίες της UHU και να συμμετάσχουν στο βιωματικό coloring event της COCO WYO Live.

Την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, από τις 19:00 έως τις 21:00, ο Γιώργος Κακοσαίος θα βρεθεί στο κατάστημα για υπογραφή του πρώτου του CD και συνάντηση με το κοινό, προσθέτοντας έναν ξεχωριστό μουσικό τόνο στη γιορτινή ατμόσφαιρα του διημέρου.Δείτε αναλυτικά όλες τις δράσεις εδώ:https://www.public.gr/page/new-store-patisia