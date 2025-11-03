Την υποστήριξη επενδυτικών πρωτοβουλιών υπό σύσταση ή και υφισταμένων επιχειρήσεων Κ.ΑΛ.Ο. (με διακριτή κατανομή π/υ) που δραστηριοποιούνται ή προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, επιδιώκοντας την προώθηση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, και μέσω αυτής την ενίσχυση της απασχόλησης, προβλέπει σχετική δράση.

Οι επενδυτικές πρωτοβουλίες θα αφορούν ενδεικτικά στους τομείς:

υπηρεσίες υγείας, πρόνοιας/κοινωνικής φροντίδας, εκπαίδευση

φυσικό περιβάλλον, πράσινες τεχνολογίες & κλιματική αλλαγή

πολιτισμός & πολιτιστική – δημιουργική βιομηχανία

τουρισμός εμπειρίας και γενικότερα υπηρεσίες του τουριστικού κλάδου

αγροδιατροφή – γαστρονομία

οικοτεχνία / χειροτεχνία

κυκλική οικονομία

ψηφιακή οικονομία κ.ά.

Μέσω του συγκεκριμένου τύπου δράσης επιδιώκεται η στήριξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας για την προώθηση στην απασχόληση ιδίως των ευπαθών (Ευάλωτων και Ειδικών) ομάδων του πληθυσμού της Περιφέρειας κ.λπ.

Ειδικότερα μέσω της δράσης επιδιώκεται να επιτευχθεί:

Η στήριξη και ενίσχυση των παραγωγικών εγχειρημάτων αυτοδιαχείρισης και της συλλογικής κοινωνικής επιχειρηματικότητας

Η μείωση της ανεργίας

Η ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

Η βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της επιχειρηματικής δραστηριότητας των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) στα Ιόνια Νησιά

Η ενίσχυση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας των κοινωνικών επιχειρήσεων

Η μεγέθυνση της κοινωνικής ωφέλειας που οι Φορείς Κ.ΑΛ.Ο. δημιουργούν.

Σε ποιους απευθύνεται

Υπό σύσταση Φορείς Κ.ΑΛ.Ο., οι οποίοι θα συσταθούν και θα ξεκινήσουν τη δραστηριότητά τους μετά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης

Υφιστάμενοι φορείς Κ.ΑΛ.Ο, που έχουν συσταθεί πριν τη δημοσίευση της πρόσκλησης

Περίοδος υποβολής

από 29/10/2025 έως 30/1/2026

Τι χρηματοδοτείται

Οι ενισχύσεις αφορούν λειτουργικές δαπάνες όπως ενίσχυση μισθολογικού κόστους, εκπαίδευσης προσωπικού, αμοιβών υποστηρικτικών υπηρεσιών και δαπανών προβολής και δικτύωσης.

Προϋπολογισμός

2.500.000 ευρώ

Ο προϋπολογισμός κάθε πρότασης μπορεί να κυμαίνεται από 20.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ.

