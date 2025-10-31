Ξεκίνησε χθες η υποβολή αιτήσεων για χρηματοδότηση από το νέο Ταμείο Μικροδανείων Ανάκαμψης από Φυσικές Καταστροφές στη Θεσσαλία στο πλαίσιο του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ. Συγκεκριμένα, μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στην πλατφόρμα Know Your Customer (KYC) της ΕΑΤ.



Πρόκειται για ένα εξειδικευμένο χρηματοδοτικό εργαλείο που στοχεύει στην άμεση ενίσχυση των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας που επλήγησαν από την κακοκαιρία Daniel.

Με προϋπολογισμό 12 εκατ. ευρώ το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ – Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ+) και προσφέρει εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης για την ανάκαμψη της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Το Ταμείο Μικροδανείων προσφέρει μικροδάνεια από 3.000 ευρώ έως 25.000 ευρώ με ευνοϊκούς όρους:

Άτοκη χρηματοδότηση για το 75% του δανείου

Διάρκεια αποπληρωμής από 1 έως 8 έτη

Περίοδος χάριτος έως 6 μήνες

Χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις

Επιπρόσθετη επιχορήγηση 900 ευρώ ανά ΑΦΜ για υπηρεσίες επιχειρηματικής καθοδήγησης (Mentoring)

H χρηματοδότηση παρέχεται ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη υλικών ζημιών ή αιτήματος αρωγής.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις (ΜμΕ), πολύ μικρές οντότητες και αυτοαπασχολούμενους της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Οι επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν το δάνειο για την κάλυψη κυρίως κεφαλαίων κίνησης αλλά μερικώς και επενδυτικών δαπανών, εφόσον αυτές δεν ξεπερνούν το 40% του δανείου. Επιλέξιμες είναι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί έως και 6 μήνες πριν την υποβολή του αιτήματος χρηματοδότησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την Αίτηση Χρηματοδότησής τους είτε με φυσική επίσκεψη, είτε ηλεκτρονικά στους συνεργαζόμενους Χρηματοδοτικούς Οργανισμούς (Πιστωτικά Ιδρύματα και Ιδρύματα Μικροχρηματοδοτήσεων).

Ενημερωθείτε καθημερινά για όλα όσα απασχολούν την καθημερινότητα της μικρομεσαίας επιχείρησης στο SMEs Daily. Κάντε click ΕΔΩ, για να εγγραφείτε