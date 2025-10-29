Νέος ξενοδοχειακός πόλος με επίκεντρο το Μεταξουργείο δημιουργείται στην Αθήνα. Η περιοχή πέριξ της Ομόνοιας με την επί θύραις προοπτική μετατροπής του κτιρίου του ΟΣΕ στην οδό Καρόλου σε ξενοδοχείο συμφύρει τις υποδομές φιλοξενίας στην πρωτεύουσα.

Ήδη το Μεταξουργείο μετατρέπεται τίνι τρόπω σε νέο πυρήνα ξενοδοχειακών επενδύσεων στο κέντρο της Αθήνας, καθώς μέσα στους τελευταίους μήνες έχουν εγκριθεί δύο νέα ξενοδοχειακά έργα, επιβεβαιώνοντας τη συνεχή αναβάθμιση της περιοχής και την αυξανόμενη ζήτηση για σύγχρονες υποδομές φιλοξενίας.

Στην Αγησιλάου

Το πρώτο έργο αφορά την αλλαγή χρήσης επταώροφου κτιρίου με υπόγειο και δώμα σε ξενοδοχείο, χωρίς καμία επέμβαση στις όψεις του. Θα πραγματοποιηθούν εσωτερικές διαρρυθμίσεις, με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου boutique καταλύματος. Το ακίνητο βρίσκεται σε οικόπεδο περίπου 568 τ.μ., στις οδούς Αγησιλάου 23-25 και Κολωνού, και έχει ήδη λάβει οικοδομική άδεια από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Αθηναίων. Την επένδυση υλοποιεί η εταιρεία DSY 4 Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.

Νέο πεντάστερο ξενοδοχείο στην οδό Κοδράτου

Η δεύτερη επένδυση αφορά την κατασκευή νέου τριώροφου ξενοδοχείου πέντε αστέρων σε οικόπεδο περίπου 1,5 στρέμματος, επί της οδού Κοδράτου 24.

Το νέο ξενοδοχείο θα περιλαμβάνει δύο υπόγεια, ισόγειο, εσωτερικούς εξώστες, πέργκολες και πισίνα στον περιβάλλοντα χώρο, ο οποίος θα διαμορφωθεί μέσω συνένωσης όμορων οικοπέδων του ίδιου ιδιοκτήτη. Την ανάπτυξη πραγματοποιεί η εταιρεία RICHARDOS Hotels and Resorts Μ.Α.Ε., με στόχο τη δημιουργία ενός πολυτελούς resort αστικού τύπου.

Το Μεταξουργείο σε τροχιά αναγέννησης

Οι δύο νέες επενδύσεις εντάσσονται στο κύμα αστικής αναζωογόνησης που γνωρίζει τα τελευταία χρόνια το Μεταξουργείο, το οποίο αναδεικνύεται σε κομβικό σημείο για την τουριστική ανάπτυξη της Αθήνας.

Όμιλος Athenaeum Hotels

Σε μία νέα εποχή εισέρχεται το Athenaeum Eridanus Luxury Hotel, μετά την επέκταση των εγκαταστάσεών του και την προσθήκη νέων δωματίων, νέας reception και lobby και ενός νέου πολυτελούς spa, αναβαθμίζοντας περαιτέρω την ποιότητα των υπηρεσιών και της φιλοξενίας που προσφέρει στους επισκέπτες του.

Το Athenaeum Eridanus Luxury Hotel, με motto το “The Rebirth”, ανακοινώνει την αναγέννησή του παρουσιάζοντας μία νέα ταυτότητα που ενώνει το ιστορικό παρελθόν του ξενοδοχείου με την πολυτελή άνεση του σήμερα, αποτελώντας ιδανικό προορισμό τόσο για επαγγελματίες όσο και για ταξιδιώτες αναψυχής.

Η νέα πτέρυγα του 4* plus ξενοδοχείου, προσθέτει 11 επιπλέον δωμάτια – στα 39 που είχε το ξενοδοχείο έως σήμερα – αποκτώντας 50 δωμάτια και σουίτες στο σύνολο, ορισμένα με βεράντα ή μπαλκόνι, το καθένα με ξεχωριστή διακόσμηση. Καθένα από αυτά διαφέρει από το άλλο, όχι μόνο λόγω της επίπλωσης, αλλά και λόγω και της επιφάνειας του κάθε δωματίου και της θέας στην πόλη ή στην Ακρόπολη, στον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμεικού ή το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Με τη νέα πτέρυγα και ένα νέο lobby και ένα σύγχρονο spa προστίθεται και ένα νέο outdoor rooftop, με ανεμπόδιστη θέα στη φωτισμένη Ακρόπολη. Ο εκλεπτυσμένος, σύγχρονος χώρος του Eridanus Spa παρέχει εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα με υδρομασάζ, steam room, sauna, massage rooms με θεραπείες από εξειδικευμένους θεραπευτές και ένα fitness room.

Το Athenaeum Eridanus Luxury Hotel παρέχει και μία αίθουσα με φυσικό φως για διάφορες εκδηλώσεις χωρητικότητας έως 60 ατόμων, καθώς και ένα ιδιωτικό υπαίθριο parking για τη μεγαλύτερη άνεση των επισκεπτών του.

Ο Γενικός Διευθυντής του ξενοδοχείου, κος Χρήστος Κουτσόπουλος, σημειώνει:

«Με τη νέα πτέρυγα και το ολοκαίνουριο spa δίνουμε μία νέα πνοή στο Athenaeum Eridanus Luxury Hotel, διατηρώντας τον χαρακτήρα και την ιστορία του κεντρικού κτιρίου, ενώ ταυτόχρονα επενδύουμε σε σύγχρονες παροχές που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του σημερινού ταξιδιώτη.

Η κα Παναγιώτα Κελέση, ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου, συμπληρώνει:

«Το Athenaeum Eridanus Luxury Hotel είναι ένα ξενοδοχείο με έντονη ταυτότητα και ιστορικούς δεσμούς με την πόλη. Η νέα επέκταση στο διπλανό κτίριο και η προσθήκη υπηρεσιών ευεξίας, με σεβασμό στην ιστορία του κεντρικού κτιρίου, δημιουργεί πλέον ένα ολοκληρωμένο concept φιλοξενίας στην καρδιά της Αθήνας που συνδυάζει τη γοητεία του ιστορικού παρελθόντος με τη σύγχρονη πολυτέλεια.»

Ψυρρή

Εντωμεταξύ, την ανάπτυξη ξενοδοχείου δυναμικότητας 50 κλινών σε ένα ακίνητο που έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο και βρίσκεται στου Ψυρρή, προβλέπει η απόφαση που ενέκρινε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Το ακίνητο που θα μετατραπεί σε τουριστικό κατάλυμα βρίσκεται επί των οδών Ερμού 98 και Αρτέμιδος 1-3 και την υλοποίηση του έργου έχει αναλάβει η οικογένεια Μπαρμπαλιά, γνωστή από τη δραστηριοποίησή της στην αγορά ακινήτων.

Η απόφαση

Το ακίνητο αποτελείται επί της ουσίας από τέσσερα κτίρια, τα οποία πρόκειται να μετατραπούν σε τουριστικό κατάλυμα μετά τις σχετικές παρεμβάσεις.

Ως εκ τούτου, η σχετική απόφαση προβλέπει, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά: