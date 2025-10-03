Ισχυρή δυναμική ανάπτυξης με σαφή ορατότητα για τα επόμενα χρόνια παρουσίασε ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατά τη χθεσινή τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές για τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2025. Όπως τόνισε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Γιώργος Περιστέρης, «η ανάπτυξη του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ δεν είναι μόνο βιώσιμη, καθώς στηρίζεται σε υψηλής ποιότητας και ανθεκτικά assets, αλλά θα έχει και συνέχεια, με πολλές επενδύσεις να εισέρχονται σε εμπορική λειτουργία».

Ισχυρή ροή μερισμάτων από παραχωρήσεις

Οι παραχωρήσεις παραμένουν βασικός πυλώνας κερδοφορίας, με μερίσματα 100 εκατ. ευρώ να αναμένονται για το 2025. Στην Αττική Οδό, οι χρηματικές διανομές τοποθετούνται στα 60 εκατ. ευρώ, ποσό που θα εισπραχθεί τον επόμενο μήνα, ενώ παράλληλα προχωρά έργο τεχνικής παρέμβασης στον κόμβο Μεταμόρφωσης με ορίζοντα έναρξης το 2026, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από το Δημόσιο.

Στην Εγνατία Οδό, η παραχώρηση εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει στο τέλος του έτους, με τον Όμιλο να εισφέρει ίδια κεφάλαια 300 εκατ. ευρώ. Η κυκλοφορία αυξήθηκε 3,2% στο πρώτο εξάμηνο και 15% από το 2019, ενώ η σύμβαση προβλέπει δύο αναπροσαρμογές διοδίων εντός της πρώτης πενταετίας, συνδεδεμένες με αναβαθμίσεις και νέα τμήματα.

Όσον αφορά τον ΒΟΑΚ, η σύμβαση παραχώρησης έχει υπογραφεί και το χρηματοοικονομικό κλείσιμο έχει ολοκληρωθεί. Η έναρξη παραχώρησης τοποθετείται στις αρχές του 2026.

Κατασκευαστικός τομέας με ισχυρό ανεκτέλεστο

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο υπογεγραμμένων συμβάσεων ανέρχεται σε 6,3 δισ. ευρώ, παρέχοντας σταθερή ορατότητα για τα επόμενα χρόνια, με τα περιθώρια κερδοφορίας να παραμένουν σταθερά.

Παράλληλα, στο έργο της αντλησιοταμίευσης Αμφιλοχίας, απομένουν τυπικές διαδικασίες για την ενεργοποίηση των put/call options, βάσει των οποίων η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα αποκτήσει το 50%.

Χρηματοοικονομική εικόνα

Σημαντική αποκλιμάκωση παρατηρείται στο κόστος δανεισμού, το οποίο διαμορφώθηκε στο 3,6% στο πρώτο εξάμηνο, μειωμένο κατά 50 μονάδες βάσης από την αρχή του έτους. Ακόμη μεγαλύτερη βελτίωση αναμένεται μετά την επιτυχή έκδοση του νέου ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 3,2%.