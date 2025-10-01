Την επιτυχή ολοκλήρωση της έκδοσης Υψηλής Προτεραιότητας Εξασφαλισμένων Ομολογιών συνολικού ποσού 900 εκατ. ευρώ, με λήξη το 2031 ανακοίνωσε η Intralot.

Συγκεκριμένα, εκδόθηκαν μέσω της θυγατρικής Intralot Capital Luxembourg S.A. ομολογίες σταθερού επιτοκίου ύψους €600 εκατ. με ετήσιο κουπόνι 6,75%, καθώς και ομολογίες κυμαινόμενου επιτοκίου ύψους €300 εκατ. Τα έσοδα από την έκδοση έχουν κατατεθεί σε λογαριασμό θεματοφυλακής έως την ολοκλήρωση της συμφωνίας εξαγοράς. Στη συνέχεια, οι ομολογίες θα είναι εγγυημένες με εξασφαλίσεις υψηλής προτεραιότητας από την Ιντραλότ και θυγατρικές της. Η εκδότρια θα αιτηθεί την εισαγωγή των ομολογιών στον Επίσημο Κατάλογο του Χρηματιστηρίου Λουξεμβούργου για διαπραγμάτευση στην αγορά Euro MTF.

Η Intralot αναφέρει ότι τα έσοδα από την έκδοση θα αποτελέσουν μέρος της μόνιμης κεφαλαιακής της διάρθρωσης, χρηματοδοτώντας εν μέρει την εξαγορά του τομέα International Interactive της Bally’s, καθώς και την αποπληρωμή υφιστάμενου χρέους.

Παράλληλα, τα έσοδα από τις ομολογίες, σε συνδυασμό με εκείνα της νέας χρηματοδότησης που ανακοινώθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου 2025, θα αντικαταστήσουν πλήρως τις δεσμεύσεις bridge financing που είχαν παρασχεθεί από διεθνείς τράπεζες για την κάλυψη της εξαγοράς και της αναχρηματοδότησης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Σε συνέχεια της από 25 Σεπτεμβρίου 2025 ανακοίνωσης της ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα και Υπηρεσίες Τυχερών Παιχνιδιών (η «Εταιρεία») για τον καθορισμό της τιμής έκδοσης ομολογιών, η Εταιρεία ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014, τον νόμο 3556/2007 και τις αποφάσεις 1/434/03.07.2007 και 3/347/12.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι σήμερα εκδόθηκαν οι Υψηλής Προτεραιότητας Εξασφαλισμένες Ομολογίες ποσού €600.000.000, λήξεως το 2031 σταθερού επιτοκίου 6,750% ετησίως και οι Υψηλής Προτεραιότητας Εξασφαλισμένες Ομολογίες κυμαινόμενου επιτοκίου ποσού €300.000.000, λήξεως το 2031 (από κοινού οι «Ομολογίες»), μέσω της καθ’ ολοκληρίαν θυγατρικής Intralot Capital Luxembourg S.A. (η «Εκδότρια»).

Τα έσοδα από τις Ομολογίες έχουν κατατεθεί σε λογαριασμό θεματοφυλακής καθώς εκκρεμεί η ολοκλήρωση της Εξαγοράς (όπως ορίζεται κατωτέρω). Όταν αποδεσμευθούν από τον λογαριασμό θεματοφυλακής, οι Ομολογίες θα είναι εγγυημένες με εξασφάλιση υψηλής προτεραιότητας από την Εταιρεία και από ορισμένες θυγατρικές της. Η Εκδότρια θα αιτηθεί την εισαγωγή των Ομολογιών στο Επίσημο Κατάλογο του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου (το «LxSE») για διαπραγμάτευση στην αγορά Euro MTF του LxSE. Με την ολοκλήρωση της Εξαγοράς (όπως ορίζεται κατωτέρω), τα έσοδα από την προσφορά των Ομολογιών που υπόκειται σε συνήθεις αιρέσεις, αναμένεται να αποτελέσουν μέρος της μόνιμης κεφαλαιακής της διάρθρωσης και να χρησιμοποιηθούν μερικώς για τη χρηματοδότηση της εξαγοράς του τομέα International Interactive της Bally’s (η «Εξαγορά») και την αποπληρωμή ορισμένου υφιστάμενου χρέους (η «Αναχρηματοδότηση»).

Τα έσοδα των Ομολογιών, μαζί με τα έσοδα της Νέας Χρηματοδότησης που ανακοινώθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου 2025, προορίζονται να αντικαταστήσουν πλήρως τις δεσμεύσεις χρηματοδότησης (bridge financing) που ελήφθησαν αρχικά από ορισμένες διεθνείς τράπεζες σε σχέση με την Εξαγορά και την Αναχρηματοδότηση.