Ανοδικές τάσεις χαρακτήρισαν τη σημερινή χρηματιστηριακή συνεδρίαση, στη λήξη της οποίας ο Γενικός Δείκτης Τιμών διαμορφωνόταν στις 2.034,46 μονάδες καταγράφοντας κέρδη 0,13%

Η αξία συναλλαγών υπερέβη τα 164 εκατ. ευρώ επί 25,72 εκατ. μετοχών που άλλαξαν χέρια.

Συνολικά κινήθηκαν 129 μετοχικοί τίτοι εκ των οποίων οι 41 ανοδικά και οι 63 πτωτικά ενώ 25 δεν παρουσίασαν μεταβολή έναντι του προηγουμένου κλεισίματός τους.

Ο δείκτης FTSE της υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε κέρδη 0,13% και ο FTSEM της μεσαίας κεφαλαιοποιήσεως έκλεισε με άνοδο 0,54%.

Εκ των επιμέρους μετοχών τα υψηλότερα κέρδη σημείωσε ο τίτλος της Κέκρωψ με άνοδο 5,29%, ενώ ακολούθησε της Κρι-Κρι με 4,08% και τηες Μεβάκο με 3,79%.

Στον αντίποδα την σημαντικότερη υποχώρηση τιμής κατέγραψε ο τίτλος της Τρία Αλφα με -17,61%, το προνόμιο της Λεβεντέρης με -9,63% και της Βογιατζόγλου με -6,11%.

Το συναλλακτικό ενδιαφέρον επικεντρώθηκε για ακόμη μία συνεδρίαση στον τραπεζικό τομέα, τόσο από πλευράς αξίας όσο κα όγκου συναλλαγών.

