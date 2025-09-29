Ανοιχτή μέχρι αύριο Τρίτη (30/9) θα είναι η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ προκειμένου να υπαχθούν στη ρύθμιση οφειλών των 72 δόσεων όσοι επλήγησαν από την κακοκαιρία Daniel. Για να ενταχθούν στη ρύθμιση, οι οφειλέτες θα πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή Ο Λογαριασμός μου (Οφειλές, Πληρωμές & Επιστροφές) > Ρυθμίσεις Οφειλών > Αίτηση Ρύθμισης Οφειλών ν. 5222/2025.

Η υπαγωγή στη ρύθμιση ολοκληρώνεται μόνο εφόσον καταβληθεί η πρώτη δόση εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Ποιες οφειλές υπάγονται

Στη ρύθμιση υπάγονται οφειλές που είναι βεβαιωμένες σε ΔΟΥ, ΚΕΒΕΙΣ ή ΚΕΜΕΦ, για τις οποίες είχε χορηγηθεί αναστολή είσπραξης ή παράταση καταβολής μέχρι τις 31 Ιουλίου 2025, στο πλαίσιο αντιμετώπισης των έκτακτων αναγκών από την κακοκαιρία “Daniel” (παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 5184/2025). Με τη νέα ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα:

αποπληρωμής σε έως 72 άτοκες μηνιαίες δόσεις με ελάχιστο ποσό δόσης 30 ευρώ,

αναστολής της λήψης των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης, χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας,

αναστολής ποινικών διώξεων για οφειλές προς το Δημόσιο.

Οφειλές που εξαιρούνται

Εξαιρούνται από την υπαγωγή στη ρύθμιση

α) οφειλές που αφορούν σε ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης βάσει απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 31 του ν. 5000/2022 (Α’ 226), περί διαδικασίας υλοποίησης της απόφασης ανάκτησης,

β) οφειλές που δεν δύνανται να υπαχθούν σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής σύμφωνα με άλλες διατάξεις, με εξαίρεση τις οφειλές που προκύπτουν από την επιστροφή της ενίσχυσης της επιστρεπτέας προκαταβολής σύμφωνα με το άρθρο τρίτο της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), καθώς και από αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά σύμφωνα με αυτήν,

γ) οφειλές που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής βάσει δικαστικής απόφασης ή προσωρινής διαταγής ή κατ’ εφαρμογή του ν. 4469/2017 (Α’ 62), περί εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων ή του Κεφαλαίου Α’ του ν. 4738/2020 (Α’ 207), περί εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, η οποία είναι σε ισχύ.

Απώλεια ρύθμισης

Η ρύθμιση απολύεται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου των οφειλών σύμφωνα με τα στοιχεία της βεβαίωσης, εάν ο οφειλέτης:

α) δεν καταβάλλει δύο συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή

β) καθυστερήσει την καταβολή των δύο τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο μηνών.

Δόση

Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι κατώτερο από 30 ευρώ.

Βασικές οφειλές από την ημερομηνία υπαγωγής τους στη ρύθμιση και κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, δεν επιβαρύνονται με τόκο. Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση που ανέρχεται σε ποσοστό 5%.

Δικαιώματα του Δημοσίου

Το Δημόσιο, και μετά την υπαγωγή και συμμόρφωση του οφειλέτη στη ρύθμιση, διατηρεί το δικαίωμα: