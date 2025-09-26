Μία από τις πιο ιστορικές μπύρες της Ισπανίας η Mahou Cinco Estrellas διανέμεται πλέον στην ελληνική αγορά μέσα από τη στρατηγική συνεργασία με την Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης (ΕΖΑ).

Η συνεργασία αυτή, όπως επισημαίνεται από την εταιρεία, εντάσσεται στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδίου ανάπτυξης και εμπλουτισμού του χαρτοφυλακίου της ΕΖΑ, με στόχο την παροχή ποιοτικών επιλογών με διεθνές αποτύπωμα.

O Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΖΑ, Νικήτας Ασπιώτης, δήλωσε: «Η συνεργασία αυτή αποτελεί τιμή αλλά και μεγάλη ευθύνη για όλους εμάς στην ΕΖΑ», δήλωσε ο Νικήτας Ασπιώτης, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΖΑ. «Είμαστε υπερήφανοι που εμπλουτίζουμε το premium χαρτοφυλάκιό μας με ένα τόσο ξεχωριστό Εμπορικό Σήμα και παραμένουμε αφοσιωμένοι στο να προσφέρουμε αυθεντικές, υψηλής ποιότητας εμπειρίες μπύρας στους Έλληνες καταναλωτές».

Η Mahou Cinco Estrellas αποτελεί μια αυθεντική έκφραση της ισπανικής ζυθοποιίας, με πλούσια αρωματική ταυτότητα, λαμπερό χρυσαφί χρώμα και απόλυτα ισορροπημένο σώμα. Η Mahou Cinco Estrellas δημιουργήθηκε για τους αληθινούς λάτρεις της μπύρας που αναζητούν μια αυθεντική εμπειρία γεύσης, με ξεκάθαρο και αναγνωρίσιμο χαρακτήρα. Διαθέσιμη σε περισσότερες από 70 χώρες, παραμένει η αγαπημένη επιλογή τόσο στην Ισπανία όσο και διεθνώς.