Η προώθηση συνεργασιών/συμπράξεων μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών και η υποστήριξη υφιστάμενων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια Ηπείρου, που επενδύουν στην έρευνα και στην καινοτομία, για την ανάπτυξη ανταγωνιστικών καινοτόμων προϊόντων ή / και υπηρεσιών τα οποία προγραμματίζουν να διαθέσουν στην αγορά, καθώς και / ή σε καινοτόμες διεργασίες και διαδικασίες στην παραγωγή των προϊόντων τους
- από επιχειρήσεις (μεμονωμένη επιχείρηση ή συνεργασία επιχειρήσεων) οι οποίες δύνανται να υλοποιήσουν τέτοιες δράσεις με τα ερευνητικά τους τμήματα ή
- μέσω της δυνατότητας διαμόρφωσης συνεργατικών σχημάτων συνεργασίας επιχειρήσεων με κατάλληλους Ερευνητικούς Οργανισμούς στο πλαίσιο ερευνητικών κοινοπραξιών μεσοπρόθεσμης διάρκειας.
Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί ο συνολικός προϋπολογισμός των επιχειρήσεων να είναι μεγαλύτερος ή ίσος με 30% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου έχει ως βασικό στόχο η δράση «Ερευνώ στην Ήπειρο», συνολικής δημόσιας δαπάνης €15 εκατ., οι αιτήσεις για την οποία τρέχουν ως τις 30 Σεπτεμβρίου.
Τι χρηματοδοτείται
Δαπάνες προσωπικού
- Έμπειροι ερευνητές
- Ερευνητές
- Τεχνικό προσωπικό
Ενιαίος Συντελεστής Υπολογισμού Επιλέξιμων Δαπανών Έργου (40%)
Οι επιλέξιμες δαπάνες που καλύπτονται από τη χρήση του ενιαίου συντελεστή 40% είναι οι ακόλουθες:
- Δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού
- Δαπάνες για κτίρια, γήπεδα
- Δαπάνες για διπλώματα ευρεσιτεχνίας που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων, καθώς και δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υποστηρικτικές υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για την πράξη
- Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες
Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε ερευνητικού σχεδίου θα πρέπει να είναι ανάλογος με το επιδιωκόμενο ερευνητικό αντικείμενο και μπορεί να κυμαίνεται από 50 χιλ. ευρώ έως 300 χιλ. ευρώ ή έως 400 χιλ. ευρώ εφόσον συμμετέχουν 2 επιχειρήσεις και παραπάνω.
Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί ο συνολικός προϋπολογισμός των επιχειρήσεων να είναι μεγαλύτερος ή ίσος με 30% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου και κάθε επιχείρηση θα πρέπει να έχει ουσιαστική συμμετοχή στο έργο με τουλάχιστον 15% του συνολικού π/υ.
