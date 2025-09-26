Η προώθηση συνεργασιών/συμπράξεων μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών και η υποστήριξη υφιστάμενων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια Ηπείρου, που επενδύουν στην έρευνα και στην καινοτομία, για την ανάπτυξη ανταγωνιστικών καινοτόμων προϊόντων ή / και υπηρεσιών τα οποία προγραμματίζουν να διαθέσουν στην αγορά, καθώς και / ή σε καινοτόμες διεργασίες και διαδικασίες στην παραγωγή των προϊόντων τους

από επιχειρήσεις (μεμονωμένη επιχείρηση ή συνεργασία επιχειρήσεων) οι οποίες δύνανται να υλοποιήσουν τέτοιες δράσεις με τα ερευνητικά τους τμήματα ή

μέσω της δυνατότητας διαμόρφωσης συνεργατικών σχημάτων συνεργασίας επιχειρήσεων με κατάλληλους Ερευνητικούς Οργανισμούς στο πλαίσιο ερευνητικών κοινοπραξιών μεσοπρόθεσμης διάρκειας.

Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί ο συνολικός προϋπολογισμός των επιχειρήσεων να είναι μεγαλύτερος ή ίσος με 30% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου έχει ως βασικό στόχο η δράση «Ερευνώ στην Ήπειρο», συνολικής δημόσιας δαπάνης €15 εκατ., οι αιτήσεις για την οποία τρέχουν ως τις 30 Σεπτεμβρίου.

Τι χρηματοδοτείται

Δαπάνες προσωπικού

Έμπειροι ερευνητές

Ερευνητές

Τεχνικό προσωπικό

Ενιαίος Συντελεστής Υπολογισμού Επιλέξιμων Δαπανών Έργου (40%)

Οι επιλέξιμες δαπάνες που καλύπτονται από τη χρήση του ενιαίου συντελεστή 40% είναι οι ακόλουθες:

Δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού

Δαπάνες για κτίρια, γήπεδα

Δαπάνες για διπλώματα ευρεσιτεχνίας που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων, καθώς και δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υποστηρικτικές υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για την πράξη

Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες

Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε ερευνητικού σχεδίου θα πρέπει να είναι ανάλογος με το επιδιωκόμενο ερευνητικό αντικείμενο και μπορεί να κυμαίνεται από 50 χιλ. ευρώ έως 300 χιλ. ευρώ ή έως 400 χιλ. ευρώ εφόσον συμμετέχουν 2 επιχειρήσεις και παραπάνω.

Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί ο συνολικός προϋπολογισμός των επιχειρήσεων να είναι μεγαλύτερος ή ίσος με 30% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου και κάθε επιχείρηση θα πρέπει να έχει ουσιαστική συμμετοχή στο έργο με τουλάχιστον 15% του συνολικού π/υ.

