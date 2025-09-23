Άμεσες ενέργειες από την πλευρά της Πολιτείας, ώστε να αποφευχθεί επενδυτικό κενό μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας το καλοκαίρι του 2026, ζήτησε ο πρόεδρος της ΤΕΡΝΑ, Γιώργος Περδικάρης, μιλώντας στο 8ο Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών.

«Πιστεύουμε σε μια ισορροπημένη ανάπτυξη μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Άλλωστε, το 50% του τζίρου μας προέρχεται από ίδιες επενδύσεις, το 30% από τον ιδιωτικό τομέα και μόλις το 20% από δημόσια έργα. Θεωρούμε ότι η ύπαρξη ενός μίγματος έργων προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια στον επενδυτή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επενδυτικά εργαλεία και «παράθυρο» κινδύνου

Ο κ. Περδικάρης σημείωσε ότι, παρά το ανεκτέλεστο ύψους 17 δισ. ευρώ που εξασφαλίζει ορίζοντα τουλάχιστον τριετίας για τους μεγάλους ομίλους, δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού.

Και επισήμανε τρεις κατευθύνσεις για τη διασφάλιση της συνέχειας, όπως η αξιοποίηση των τριών νέων χρηματοδοτικών εργαλείων ύψους 8 δισ. ευρώ, τα οποία έχει εξαγγείλει το Υπουργείο Ανάπτυξης για το 2026. Η ενεργοποίηση των Πρότυπων Προτάσεων ως εναλλακτικού μηχανισμού κάλυψης του χρηματοδοτικού κενού του Δημοσίου. Στα έργα επέκτασης της Αττικής Οδού, όπως είπε, η εφαρμογή τους θα μετέθετε τη δημόσια συμβολή μετά το 2037.

Tέλος, η αναδιανομή πόρων του ΕΣΠΑ σε έργα υψηλής προστιθέμενης αξίας, στη βάση μελετών κόστους – οφέλους και περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Όπως υπογράμμισε, «η χώρα χρειάζεται ένα εθνικό πρόγραμμα υποδομών εικοσαετίας, ώστε να επιλεγούν τα πιο χρήσιμα έργα και να επιτευχθεί η μέγιστη απόδοση των πόρων».

Τομείς απόλυτης προτεραιότητας

Ο πρόεδρος της ΤΕΡΝΑ ανέδειξε πέντε βασικούς άξονες που θα πρέπει να βρεθούν στην κορυφή της ατζέντας: