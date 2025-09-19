Η Intralot υπέγραψε, μέσω θυγατρικής της, συμφωνία εξασφαλισμένου δανείου υψηλής προτεραιότητας, εξαετούς διάρκειας, ύψους 400 εκατ. λιρών (περίπου €460 εκατ.) με θεσμικούς δανειστές. Παράλληλα, εξασφάλισε δεσμεύσεις χρηματοδότησης €200 εκατ. από κοινοπραξία ελληνικών τραπεζών για τοκοχρεολυτικό δάνειο τετραετούς διάρκειας. Το συνολικό πακέτο ανέρχεται στα €660 εκατ. και χαρακτηρίζεται ως «Νέα Χρηματοδότηση».

Η εταιρεία θα αξιοποιήσει τα έσοδα για να καλύψει μέρος της εξαγοράς του τομέα International Interactive της Bally’s Corporation (NYSE: BALY), όπως είχε ανακοινώσει στις 21 Ιουλίου 2025, αλλά και για την αποπληρωμή υφιστάμενων υποχρεώσεων στο πλαίσιο της «Αναχρηματοδότησης». Το κλείσιμο της συμφωνίας τελεί υπό την αίρεση ορισμένων προϋποθέσεων που σχετίζονται με την ολοκλήρωση της εξαγοράς.

Παράλληλα, στις 16 Σεπτεμβρίου 2025 η Intralot εξασφάλισε τη συναίνεση των ομολογιούχων του κοινού ομολογιακού δανείου ύψους €130 εκατ., διασφαλίζοντας ότι το συγκεκριμένο ομόλογο θα παραμείνει σε ισχύ μετά την εξαγορά.

Η διοίκηση της Intralot υπογραμμίζει ότι παρακολουθεί στενά τις συνθήκες της αγοράς και σκοπεύει να προσφύγει εκ νέου στις διεθνείς αγορές χρέους, ώστε να αντικαταστήσει τις χρηματοδοτικές δεσμεύσεις που είχαν αρχικά αναληφθεί από ξένες τράπεζες για την εξαγορά και την αναχρηματοδότηση.