Βάλσαμο για την οικονομία των νησιών της Ανατολικής Ελλάδας αποτελεί η τουρκική τουριστική αγορά. Όσο και αν ακούγεται παράταιρο, πλήθος Τούρκων επισκέπτεται ειδικά νησιά του Βορείου Αιγαίου, ακόμη και για την αγορά προϊόντων από super market δεδομένης της ακρίβειας σε ουκ ολίγες περιοχές της Μικράς Ασίας. Φυσικά σε έτερη κατηγορία ανήκει και η ελίτ των Τούρκων που δαπανά εκτενώς σε ορισμένους νησιωτικούς προορισμούς.

Ήδη σημαντική αύξηση της ζήτησης για τα ελληνικά νησιά από την τουρκική αγορά προβλέπουν οι tour operators και οι πράκτορες της γείτονος χώρας, καθώς η ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωσε την παράταση και επέκταση του προγράμματος χορήγησης βίζας κατά την άφιξη, με παράλληλη κατάργηση των προπληρωμένων τελών.

Η ρύθμιση, που ισχύει από τον Απρίλιο του 2024 και επεκτείνεται έως τον Απρίλιο του 2026, επιτρέπει σε Τούρκους πολίτες να ταξιδεύουν με απλουστευμένες διαδικασίες και χαμηλό κόστος σε 12 ελληνικά νησιά του Αιγαίου.

Μεταξύ αυτών προστέθηκαν η Πάτμος και η Σαμοθράκη, ενώ ήδη συμμετέχουν Λέσβος, Χίος, Σάμος, Κως, Ρόδος, Καστελλόριζο, Σύμη, Κάλυμνος, Λέρος και Λήμνος.

Προβλέψεις για «έκρηξη» κρατήσεων

Σύμφωνα με τον Ismail Fırat Cevik, μέλος του Δ.Σ. της Saltur Tourism, οι κρατήσεις ενδέχεται να αυξηθούν έως και 50% φέτος, καθώς οι τουρίστες δεν θα επιβαρύνονται πλέον με τα έως και 200 ευρώ που κόστιζαν τα κανονικά τέλη βίζας. Παράλληλα, το κόστος μετακίνησης με πλοίο παραμένει ιδιαίτερα ανταγωνιστικό, με εισιτήρια μετ’ επιστροφής να κυμαίνονται από 30 έως 80 ευρώ, ενώ τουριστικά πακέτα με διαμονή και εκδρομές προωθούνται ήδη δυναμικά.

Από την πλευρά του, ο Özgü Alnıtemiz, διευθυντής της Karavan Tourism, χαρακτήρισε την κατάργηση των τελών «κομβικό παράγοντα» για την ενίσχυση των ροών, υπογραμμίζοντας ότι οι ελληνικοί προορισμοί είναι ήδη δημοφιλείς στην Τουρκία.

Η σημασία για την ελληνική οικονομία

Το πρόγραμμα θεωρείται ιδιαίτερα επιτυχημένο από την ελληνική πλευρά. Ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, κ. Κωνσταντίνος Κούτρας, δήλωσε ότι τα αποτελέσματα είναι «σχεδόν 100% θετικά» και τόνισε ότι η ανανέωση και η επέκταση του μέτρου εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Μόνο το 2024, περισσότεροι από 110.000 Τούρκοι ταξιδιώτες έκαναν χρήση της διαδικασίας, ενώ συνολικά οι αφίξεις από τη γείτονα ξεπέρασαν τα 1,3 εκατομμύρια. Η τουρκική αγορά αποτελεί πλέον στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα, ειδικά σε νησιά κοντά στα τουρκικά παράλια, όπως η Κως, η Ρόδος και η Χίος.

Οικονομικό και διπλωματικό πλαίσιο

Η παράταση του προγράμματος εντάσσεται στη σταδιακή βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, με στόχο την ενίσχυση του διαλόγου και της συνεργασίας μέσω του τουρισμού.

Η επιτυχία της πρωτοβουλίας ενθαρρύνει παράλληλα και επιχειρηματικές συνέργειες, καθώς περισσότερες από 100 τουρκικές εταιρείες συμμετείχαν πρόσφατα σε forum επενδυτικών ευκαιριών στην Ελλάδα.

Η υψηλή ζήτηση αναμένεται να ενισχύσει τα έσοδα των ελληνικών νησιών, τη στιγμή που η χώρα συνεχίζει να καταγράφει ρεκόρ επισκεπτών. Το 2023 η Ελλάδα υποδέχθηκε 33,4 εκατομμύρια ταξιδιώτες, ξεπερνώντας τα προ πανδημίας επίπεδα.

Προοπτικές

Με την κατάργηση των visa fees, τις ανταγωνιστικές τιμές και τις βελτιωμένες ακτοπλοϊκές συνδέσεις, οι αναλυτές προβλέπουν ότι οι αφίξεις Τούρκων τουριστών θα μπορούσαν να αγγίξουν ακόμη και τα 1,4 εκατομμύρια φέτος. Η ελληνική κυβέρνηση, πάντως, έχει καταστήσει σαφές ότι θα παρακολουθεί τις ροές, προκειμένου να διασφαλίσει ότι δεν θα δημιουργηθούν ζητήματα υψηλής συγκέντρωσης τουριστών στα μικρότερα νησιά.