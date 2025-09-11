Τροχοδρομούν στις ράγες της υλοποίησης εμβληματικά projects που αναδεικνύουν εν αναπτύξει προορισμούς της χώρας μας. Πρόκειται για την τοποθέτηση ξένων κεφαλαίων που ενδυναμώνουν και τον τομέα του θερμαλισμού στην Ελλάδα αναβιώνοντας τις ιαματικές πηγές που επισκεπτόταν η Βασίλισσα Αμαλία.

Ειδικότερα Ante Portas βρίσκεται η αναβίωση του Ξενία Κύθνου, με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου των 30 εκατ. ευρώ να είναι αναρτημένη σε δημόσια διαβούλευση, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 24 Οκτωβρίου.

Η αναρτημένη ΜΠΕ αφορά συγκεκριμένα την αποκατάσταση και λειτουργία του υφιστάμενου κέντρου ιαματικού τουρισμού – θερμαλισμού, μία επένδυση προϋπολογισμού 5 εκατ. ευρώ που «τρέχει» από την «Ξενία Κύθνος Α.Ε.».

Πιο συγκεκριμένα, η υπό διαβούλευση ΜΠΕ εστιάζει στη συντήρηση και αποκατάσταση της υφιστάμενης κτιριακής υποδομής, στην αναδιαμόρφωση των εγκαταστάσεων υδροθεραπείας και στην ανακαίνιση του υφιστάμενου ξενοδοχείου, δυναμικότητας 46 δωματίων, για τη λειτουργία ενός σύγχρονου κέντρου ιαματικού τουρισμού – θερμαλισμού που θα αναδείξει τόσο την αξία των ιαματικών πηγών όσο και την πολιτιστική ταυτότητα και κληρονομιά της περιοχής.

Μετά την έγκριση της παρούσας μελέτης και την έκδοση της σχετικής απόφασης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), ο φορέας ανάπτυξης του project θα ακολουθήσει όλες τις νόμιμες προβλεπόμενες διαδικασίες από το υπουργείο Τουρισμού για την έκδοση της σχετικής άδειας λειτουργίας.

Στόχος του Ισραηλινού επενδυτή Avraham Ravid είναι η ανάπτυξη ενός τουριστικού συγκροτήματος 5 αστέρων που θα προσελκύσει ταξιδιώτες υψηλών προδιαγραφών και θα ενισχύσει τη θέση της Κύθνου στον παγκόσμιο χάρτη του τουρισμού πολυτελείας.

Για την κάλυψη του κόστους της επένδυσης των 5 εκατ. ευρώ, το χρηματοδοτικό σχήμα προβλέπει την κάλυψη του 20% του κόστους από ίδια κεφάλαια, την κάλυψη του 20% από εξωτερικό δανεισμό και του υπόλοιπου 60% από επιδότηση/χρηματοδότηση.

Η στόχευση

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του έργου, οι προτεινόμενες εργασίες για την αποκατάσταση και αναβάθμιση του υφιστάμενου ξενοδοχειακού συγκροτήματος θα διαρκέσουν μεταξύ 20 και 25 μηνών και προγραμματίζεται η έναρξή τους αμέσως μετά την έκδοση της έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων, ώστε το ξενοδοχείο να λειτουργήσει άμεσα με το πέρας των εργασιών και την ολοκλήρωση της έκδοσης των απαιτούμενων αδειών και πιστοποιήσεων για την λειτουργία του.

Στόχος είναι το Ξενία να λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Εκτιμάται πως τη θερινή περίοδο η ξενοδοχειακή μονάδα θα επιτυγχάνει 100% πληρότητα, ενώ τους υπόλοιπους μήνες θα είναι κυμαινόμενη. «Η ξενοδοχειακή μονάδα το διάστημα από τον Νοέμβριο έως τον Απρίλιο πιθανόν να λειτουργεί προσφέροντας κλιμακούμενα μειωμένη δυναμικότητα σύμφωνα και με την ζήτηση. Η μέση ετήσια πληρότητα εκτιμάται σε ποσοστό 65-70%», αναφέρεται στη σχετική ΜΠΕ.

Επισημαίνεται δε πως «για τη λειτουργία του συγκροτήματος του Ξενία Κύθνος, δηλαδή του υδροθεραπευτηρίου και των υπηρεσιών ευεξίας και της ξενοδοχειακής μονάδας, θα απασχολούνται μόνιμα κατ’ εκτίμηση 35 εργαζόμενοι, με προσφορά έως και 20 έμμεσων θέσεων εργασίας στην τοπική κοινωνία λόγω της λειτουργίας του».

Ο διαγωνισμός

Υπενθυμίζεται ότι η «Ξενία Κύθνος Α.Ε.» αναδείχθηκε πλειοδότρια στη σχετική διαγωνιστική διαδικασία που διενεργήθηκε από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) για την αξιοποίηση του ακινήτου του πρώην Ξενία και της Ιαματικής Πηγής Κύθνου το 2022.

Η εταιρεία έχει αναλάβει για χρονικό διάστημα 99 ετών το δικαίωμα αξιοποίησης του «Ξενία Κύθνος» και το δικαίωμα χρήσης από την ΕΤΑΔ των δύο ιαματικών πηγών («Αγίων Αναργύρων» και «Κάκαβος») όπου οι παλαιές εγκαταστάσεις χρονολογούνται από την περίοδο του Όθωνα.