Η προώθηση συνεργασιών/συμπράξεων μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών και η υποστήριξη υφιστάμενων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια Ηπείρου, που επενδύουν στην έρευνα και στην καινοτομία, για την ανάπτυξη ανταγωνιστικών καινοτόμων προϊόντων ή / και υπηρεσιών τα οποία προγραμματίζουν να διαθέσουν στην αγορά, καθώς και / ή σε καινοτόμες διεργασίες και διαδικασίες στην παραγωγή των προϊόντων τους

  • από επιχειρήσεις (μεμονωμένη επιχείρηση ή συνεργασία επιχειρήσεων) οι οποίες δύνανται να υλοποιήσουν τέτοιες δράσεις με τα ερευνητικά τους τμήματα ή
  • μέσω της δυνατότητας διαμόρφωσης συνεργατικών σχημάτων συνεργασίας επιχειρήσεων με κατάλληλους Ερευνητικούς Οργανισμούς στο πλαίσιο ερευνητικών κοινοπραξιών μεσοπρόθεσμης διάρκειας. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί ο συνολικός προϋπολογισμός των επιχειρήσεων να είναι μεγαλύτερος ή ίσος με 30% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου

έχει ως βασικό στόχο η δράση «Ερευνώ στην Ήπειρο», συνολικής δημόσιας δαπάνης 15 εκατ. ευρώ, οι αιτήσεις για την οποία τρέχουν ως τις 30 Σεπτεμβρίου.

Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε ερευνητικού σχεδίου θα πρέπει να είναι ανάλογος με το επιδιωκόμενο ερευνητικό αντικείμενο και μπορεί να κυμαίνεται από 50 χιλ. ευρώ έως 300 χιλ. ευρώ ή έως 400 χιλ. ευρώ εφόσον συμμετέχουν 2 επιχειρήσεις και παραπάνω.

Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί ο συνολικός προϋπολογισμός των επιχειρήσεων να είναι μεγαλύτερος ή ίσος με 30% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου και κάθε επιχείρηση θα πρέπει να έχει ουσιαστική συμμετοχή στο έργο με τουλάχιστον 15% του συνολικού π/υ.

Τι χρηματοδοτείται

Δαπάνες προσωπικού

  • Έμπειροι ερευνητές
  • Ερευνητές
  • Τεχνικό προσωπικό

Ενιαίος Συντελεστής Υπολογισμού Επιλέξιμων Δαπανών Έργου (40%)

  • Δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού
  • Δαπάνες για κτίρια, γήπεδα
  • Δαπάνες για διπλώματα ευρεσιτεχνίας που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων, καθώς και δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υποστηρικτικές υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για την πράξη
  • Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες.

