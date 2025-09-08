«Βρισκόμαστε εν μέσω διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το επόμενο ΕΣΠΑ που θα καλύπτει την περίοδο από το 2028 έως το 2034. Διαμορφώνουμε το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο εντάσσεται και η πολιτική συνοχής για την οποία η Ελλάδα δίνει μια πάρα πολύ μεγάλη σημασία» τονίζει η Γενική Γραμματέας του ΕΣΠΑ (Εταιρικού Συμφώνου Περιφερειακής Ανάπτυξης) Βασιλική Παντελοπούλου, μιλώντας στο Newsbeast και στον δημοσιογράφο Γιώργο Σαρρή, από το περίπτερο που έχει στήσει η ιστοσελίδα, στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Το πλήρες κείμενο της συνέντευξης έχει ως εξής:

Σε ρυθμούς ΔΕΘ κινείται και σήμερα το Newsbeast και δίπλα μου, συνεχίζοντας τον κύκλο των συνεντεύξεων, έχουμε τη Γενική Γραμματέα του ΕΣΠΑ, του Εταιρικού Συμφώνου Περιφερειακής Ανάπτυξης, την κυρία Βασιλική Παντελοπούλου.

Θέλω να ξεκινήσουμε με τα του ΕΣΠΑ, καθώς τρέχει το πρόγραμμα 2021 – 2027. Βρισκόμαστε στο μέσο των διαπραγματεύσεων για την επόμενη προγραμματική περίοδο από το 2027 και μετά, σε μια συγκυρία όμως έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων στην Ευρώπη αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο και θα ήθελα να ξεκινήσω ρωτώντας σας να μας πείτε ποια είναι η πολιτική συνοχής που ακολουθούμε αυτή την περίοδο και πως έχει συμβάλει έως και σήμερα στην ανάπτυξη της χώρας και την προοπτική που έχει για το μέλλον;

Καταρχάς πολύ σωστά είπατε ότι είμαστε στο εν μέσω διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτός είναι ο ρόλος και της Γενικής Γραμματείας ΕΣΠΑ. Εκπροσωπεί τη χώρα μας ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είμαστε λοιπόν στο μέσο των διαπραγματεύσεων για τη διαμόρφωση του επόμενου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου, μέσα στο οποίο θα είναι και η πολιτική συνοχής, με έναν άλλο σχεδιασμό και με ένα διαφορετικό μάλλον implementation model, δηλαδή με ένα διαφορετικό τρόπο υλοποίησής του.

Έχουν γίνει κάποιες σημαντικές ανακοινώσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πώς θα διαμορφωθεί σε πολύ γενικό πλαίσιο το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, τι θα περιλαμβάνει και πόσα χρήματα θα λάβει η κάθε χώρα.

Ωστόσο, πρέπει να πούμε εδώ ότι η Ελλάδα δίνει μια πάρα πολύ μεγάλη σημασία στην πολιτική συνοχής. Η πολιτική συνοχής διαχρονικά έχει συμβάλει στην ανάπτυξη της χώρας, την οικονομική αλλά και την κοινωνική συνοχή της χώρας.

Από το τρίτο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης μέχρι σήμερα με πολύ σημαντικούς χρηματοδοτικούς πόρους. Συνεπώς, είμαστε υπέρμαχοι της πολιτικής συνοχής. Και εδώ θα ήθελα να τονίσω τον ρόλο των περιφερειών, τον οποίο θεωρούμε ότι πρέπει να, ο οποίος θεωρούμε ότι πρέπει να είναι ενεργός και στις διαπραγματεύσεις και στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση του επόμενου ΕΣΠΑ 2028 – 2034, όπως θα λέγεται αυτό, με μια άλλη μορφή.

Αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι ναι, πράγματι είμαστε επίσης εν μέσω μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων, μεγάλων προκλήσεων, δημογραφικών προκλήσεων, ανταγωνιστικότητας, τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις αποτελεσματικά η Ευρώπη προκειμένου να έχει ένα βιώσιμο μέλλον.

Ωστόσο, πρέπει να θυμόμαστε πάντα και να έχουμε υπόψη μας ότι η ανταγωνιστικότητα δεν μπορεί να υπάρξει και δεν μπορεί να διαμορφώσει διαχρονικά την ανάπτυξη μιας χώρας, εάν δεν έχει ως επίκεντρο τον άνθρωπο, τον ίδιο τον πολίτη, εάν δεν διαμορφώνεται μέσα από τις αρχές της πολιτικής συνοχής.

Άρα έχει να κάνει με την κατεύθυνση των κονδυλίων, και με την απορρόφησή τους θα έλεγα εγώ. Με την έννοια του ότι αν δίνονται χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά δεν απορροφώνται από εμάς, είναι δώρον άδωρον. Εμείς σε ποια θέση είμαστε; Σε τι κατάσταση είμαστε;

Αυτή τη στιγμή στο ΕΣΠΑ 2021 2027 είμαστε σταθερά στις πρώτες θέσεις ανάμεσα σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι κάτι που μας κάνει περήφανους, και μας κάνει περήφανους, όχι γιατί είναι απλά ένας αριθμός, αλλά γιατί αυτό σημαίνει ότι πηγαίνουν τα χρήματα στην πραγματική οικονομία με γρήγορους ρυθμούς.

Αυτή τη στιγμή με τα τελευταία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είμαστε στην τρίτη θέση χωρίς τις προκαταβολές, που σημαίνει ότι τα χρήματα έχουν μπει πράγματι στην πραγματική οικονομία της χώρας.

Πριν από λίγο ήσασταν σε μια εκδήλωση για την πρωτοβουλία GReco Islands, η οποία υλοποιείται με τη στήριξη του ΕΣΠΑ σε περιφερειακά νησιά, σε 39 μικρά νησιά συγκεκριμένα.

Μπορείτε να μας πείτε, να μας παρουσιάσετε τα βήματα που έχουν γίνει έως και σήμερα και ποιες ενέργειες προβλέπονται επ’ αυτού στο άμεσο μέλλον;

Φυσικά. Είναι λοιπόν μια στρατηγική πρωτοβουλία η πρωτοβουλία Greco Islands. Είναι υπό την εποπτεία και την καθοδήγηση της Γενικής Γραμματείας ΕΣΠΑ υπό το συντονισμό θα έλεγα και του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, του κυρίου Παπαθανάση, ο οποίος δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την υλοποίηση της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας.

Αφορά στη νησιωτικότητα, δηλαδή στην αντιμετώπιση των προκλήσεων και των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα νησιά της χώρας μας. Έχει ένα συνολικό προϋπολογισμό 155 εκατομμύρια ευρώ από το ΠΕΚΑ, από το Τομεακό Πρόγραμμα ΠΕΚΑ και από το πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης. Συμβάλλουν όμως στους πόρους αυτούς και τα ΠΕΠ των νησιωτικών περιφερειών της χώρας, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και των Ιονίων Νήσων. Πρόκειται για μια πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία.

Θέλω εδώ να τονίσω ότι είναι μια πιλοτική εφαρμογή η πρωτοβουλία αυτή. Υπάρχει η σκέψη και εξετάζουμε να επεκταθεί και σε άλλα μικρά νησιά. Όταν λέμε μικρά νησιά μιλάμε για τριάντα εννιά μικρά νησιά από εκατό έως τις τρεισήμισι χιλιάδες κατοίκους.

Όπως η Τήλος, οι Φούρνοι, η Σαμοθράκη, οι Οινούσσες, η Ιθάκη. Είναι πάρα πολλά νησιά με πολύ μεγάλη αξία, πολιτισμική καταρχήν αξία και με ιδιαίτερο και πολιτιστικό ενδιαφέρον και ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον όχι μόνο να προσελκύσουν τουρισμό, αλλά να έχουν μία, να αποτελέσουν όλα αυτά τα νησιά ένα πρότυπο βιώσιμης και ανθεκτικής ανάπτυξης και κυρίως να αυξήσουν την ελκυστικότητά τους.

Τι σημαίνει αυτό; Να προσελκύσουν νέους μόνιμους κατοίκους. Να προσελκύσουν κόσμο που θα επιλέγει να μείνει μόνιμα στα νησιά αυτά, αυξάνοντας το επίπεδο ζωής, αυξάνοντας τις δημόσιες υπηρεσίες και παρέχοντάς τους μια καλή ποιότητα ζωής, μια καλή καθημερινότητα.

