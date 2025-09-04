Στη στήριξη επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων, πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, για

τον τεχνολογικό τους μετασχηματισμό

την εξωστρέφεια

την αναβάθμιση των προϊόντων, υπηρεσιών, δραστηριοτήτων τους

τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των μεθόδων παραγωγής τους

μέσω αξιοποίησης και ανάπτυξης σύγχρονων τεχνολογιών, μεθόδων και εργαλείων καθώς και υποδομών και βέλτιστων πρακτικών σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης και κυκλικής οικονομίας, στοχεύει η δράση “Ενίσχυση παραγωγικών επενδύσεων για την προσαρμογή, εκσυγχρονισμό και ανάκαμψη” στην Αττική.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών είναι:

Κτίρια και εγκαταστάσεις

Προμήθεια και εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και εν γένει εξοπλισμού, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την άσκηση της οικονομικής δραστηριότητάς της

Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης – εξοικονόμηση ενέργειας και προστασία του περιβάλλοντος (Δαπάνες “Πράσινης Μετάβασης”/GREEN)

Πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα, καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός ΕΕ (πρότυπα χωρών προορισμού)

Συμπληρωματικά ενισχύονται δαπάνες για:

μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού

λογισμικό

προβολή προώθηση και δικτύωση

ηλεκτρικά μεταφορικά μέσα

υπηρεσίες συμβούλων

υπηρεσίες μελετών ανάπτυξης προϊόντων/διεργασιών

συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις

έμμεσες δαπάνες

Με τη συγκεκριμένη δράση επιδιώκεται:

Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας και η υποστήριξη των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων της Αττικής στον εκσυγχρονισμό τους και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, μέσω της εισαγωγής τεχνολογικής και οργανωσιακής καινοτομίας

Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας των επιχειρήσεων

Η παραγωγή νέων καινοτόμων προϊόντων/υπηρεσιών ή/και η εισαγωγή σύγχρονων μεθόδων και διαδικασιών παραγωγής

Η αύξηση της απασχόλησης

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από €30 χιλ. έως €200 χιλ. Η Δημόσια Δαπάνη για όλα τα επενδυτικά σχέδια ανέρχεται στο 50% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού, ενώ το υπόλοιπο ποσό καλύπτεται από ιδιωτική συμμετοχή.

Το ποσοστό της επιχορήγησης δύναται να αυξηθεί κατά:

10% της Δημόσιας Επιχορήγησης εφόσον περιλαμβάνονται στο επενδυτικό σχέδιο δαπάνες της κατηγορίας 02.21-02.22-02.23-Εξοπλισμός (GREEN) σε ποσοστό 20% του επιλέξιμου προϋπολογισμού κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. Το ως άνω προσαυξημένο ποσοστό επιχορήγησης θα παραμένει σταθερό κατά το στάδιο των ενδιάμεσων επαληθεύσεων και πληρωμών. Η συγκεκριμένη προσαύξηση επιβεβαιώνεται εφόσον πραγματοποιηθούν και πιστοποιηθούν δαπάνες Εξοπλισμού GREEN σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί τελικά πιστοποιημένου επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου κατά το στάδιο της τελικής επαλήθευσης πιστοποίησης

ή/και

5% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί αποκλειστικά σε μια από τις ακόλουθες περιοχές:

Δήμος Αγκιστρίου

Δήμος Αίγινας

Δήμος Κυθήρων

Δήμος Πόρου

Δήμος Σαλαμίνας

Δήμος Σπετσών

Δήμος Τροιζηνίας-Μεθάνων

Δήμος Ύδρας

