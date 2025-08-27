Ήπιες πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, η οποία κινείται σε αρνητικό έδαφος μετά από μία αρχική ήπια ανοδική αντίδραση.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 15:00, διαμορφώνεται στις 2.069,30 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,35%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.086,21 μονάδες (+0,46%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 120,85 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,37%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,23%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Elvalhalcor (+2,77%), της Σαράντης (+2,61%), της Aktor (+1,85%) και του ΟΠΑΠ (+1,25%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Eurobank (-2,45%), της Εθνικής (-1,57%), της Κύπρου (-1,52%) και της Πειραιώς (-1,48%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 10,949.893 και 3.266.295 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Alpha Bank με 38,59 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 14,13 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 41 μετοχές, 62 πτωτικά και 23 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Βογιατζόγλου Systems (+4,20%) και ΕΛΒΕ (+3,85%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Μαθιός Πυρίμαχα (-3,85%) και CPI (-3,21%).