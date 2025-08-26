Το 2024 αποτέλεσε για την Παπαστράτος, θυγατρική της Philip Morris International (PMI), μία χρονιά ουσιαστικής προόδου τόσο ως προς την ενίσχυση της κερδοφορίας της όσο και ως προς την ενδυνάμωση της οργανωτικής της δομής και των υποδομών της, στοιχεία που διασφαλίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξή της και τα επόμενα χρόνια και μάλιστα σε μια συγκυρία ραγδαίων διεθνών μεταβολών.

Τα οικονομικά αποτελέσματα του 2024 επιβεβαιώνουν τη σταθερή αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας, με βασικούς άξονες την εξωστρέφεια και την ενίσχυση των εξαγωγών. Καθοριστικός παράγοντας προς αυτή την κατεύθυνση θα αποτελέσει και η ολοκλήρωση της κατασκευής του νέου κτιρίου γραμμής παραγωγής, της νέας σύγχρονης αποθήκης, η εγκατάσταση 4 νέων γραμμών παραγωγής θερμαινόμενων ράβδων καπνού και μιας γραμμής επεξεργασίας καπνού στο εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο, μια επένδυση που θα συνοδευτεί από αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, χάρη στον υπερσύγχρονο εξοπλισμό και τη συνεχή επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό.

Οι βασικοί Δείκτες Οικονομικής Απόδοσης

Η Παπαστράτος κατέγραψε το 2024 μικτό κύκλο εργασιών €1,94 δισ., έναντι €1,75 δισ. το 2023, συνεχίζοντας τη στρατηγική εξωστρέφειας της εταιρείας, η οποία της επιτρέπει να διευρύνει την παρουσία της σε διεθνείς αγορές και να ενισχύσει το εξαγωγικό έργο της χώρας.

Ο καθαρός τζίρος ανέρχεται στα €905 εκατ. το 2024 έναντι €763 εκατ. το 2023, με αύξηση 19%.

Το κόστος πωληθέντων αυξήθηκε κατά 14% και έφτασε στα €538 εκατ. το 2024, έναντι €472 εκατ. το 2023.

Το μικτό κέρδος για τη χρήση 2024 ανήλθε σε €367 εκατ. από €291 εκατ. το 2023. Η κερδοφορία από τη λειτουργική δραστηριότητα της εταιρείας είναι αυξημένη κατά 26%. Τα κέρδη EBITDA το 2024 ανήλθαν σε €509 εκατ. από €181 εκατ. το 2023. Η σημαντική αυτή αύξηση οφείλεται σε χρηματοοικονομικά έσοδα (μερίσματα) ύψους €276 εκατ., συγκριτικά με την μη είσπραξη μερίσματος το 2023. Σε συγκρίσιμους όρους, κι εξαιρώντας το έσοδο αυτό, τα EBITDA θα ήταν €233 εκατ. από €181 εκατ. το 2023.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €466 εκατ. το 2024, συγκριτικά με τα €145 εκατ. του 2023. Η σημαντική αυτή αύξηση οφείλεται στα έσοδα από μερίσματα ύψους €276 εκατ. Σε συγκρίσιμους όρους, κι εξαιρώντας το έσοδο αυτό, τα κέρδη προ φόρων θα ήταν €190 εκατ. από €145 εκατ. το 2023.

Το καθαρό αποτέλεσμα της χρήσης 2024 ανήλθε στα €423 εκατ., έναντι €110 εκατ. το 2023, επιβεβαιώνοντας τη θετική χρηματοοικονομική πορεία της εταιρείας.

Η Παπαστράτος πραγματοποίησε, εντός του 2024, επενδύσεις που άγγιξαν τα 45 εκατομμύρια ευρώ, ως μέρος του συνολικού επενδυτικού πλάνου των πλέον των 700 εκατ. ευρώ, με στόχο τον εκσυγχρονισμό των κτιριακών εγκαταστάσεων και του μηχανολογικού εξοπλισμού της.

Ο μετασχηματισμός σε εξαγωγική δύναμη

Ο εταιρικός μετασχηματισμός, που στηρίζεται στην επιστημονική γνώση και την υιοθέτηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η τεχνολογία και η καινοτομία, έχει επιτρέψει στην Παπαστράτος να εξελιχθεί σε μια καθαρά εξαγωγική δύναμη, με πάνω από το 90% των παραγόμενων προϊόντων (θερμαινόμενες ράβδοι καπνού) σήμερα να εξάγεται σε περισσότερες από 40 χώρες, με μεγαλύτερες αγορές την Ιαπωνία, τη Γερμανία και την Πολωνία.

Η δέσμευση και η προτεραιότητα της Παπαστράτος για υπεύθυνη και βιώσιμη ανάπτυξη, συνδέεται άρρηκτα με την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και των εξωτερικών συνεργατών, την προστασία του περιβάλλοντος καθώς και τη μείωση των αρνητικών συνεπειών της επιχειρηματικής δραστηριότητας στο περιβάλλον.

Οι επιπτώσεις από την επικείμενη αναθεώρηση της Φορολογικής Οδηγίας EU 2011/64

Το φορολογικό περιβάλλον της Ελλάδας όσο αφορά τα καπνικά και προϊόντα νικοτίνης, χαρακτηρίζεται από σταθερότητα και ξεκάθαρη αντιμετώπιση των διαφορετικών κατηγοριών, όπως τσιγάρα, θερμαινόμενα προϊόντα καπνού, ηλεκτρονικά τσιγάρα, σακουλάκια νικοτίνης κτλ. Το σταθερό αυτό περιβάλλον αναμένεται να επηρεαστεί από την επικείμενη αναθεώρηση της φορολογικής οδηγίας EU 2011/64 η οποία αναμένεται να εναρμονίσει τα νέα προϊόντα καπνού και νικοτίνης.

Μία ενδεχόμενη μεγάλη αύξηση των φορολογικών συντελεστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή αλλαγές στη βάση του φόρου που οδηγούν σε αυξήσεις φορολογίας, εκτιμάται πως θα επηρεάσουν αρνητικά τις εξαγωγές θερμαινόμενων ράβδων καπνού από την Ελλάδα προς τις χώρες της ΕΕ με πιθανές επιπτώσεις στην υφιστάμενη αυξητική τους τάση.