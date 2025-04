Τη δυναμική του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας και τις προοπτικές για περαιτέρω ανάπτυξη και συνεργασίες, όσο και τον δικό του, κεντρικό, ρόλο στην ενίσχυση της πορείας του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας ανέδειξε το ΕΒΕΑ, με τη συμμετοχή του για τέταρτη συνεχή χρονιά, στη Διεθνή Έκθεση Ψηφιακής Τεχνολογίας και Καινοτομίας BEYOND 2025, με θέμα «AI Reality Bites».

Υπενθυμίζεται ότι, εφέτος, το ΕΒΕΑ αποτέλεσε ένας από τους διοργανωτές της έκθεσης η οποία διεξήχθη στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo στην Αθήνα, από τις 4 έως τις 6 Απριλίου 2025.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση, ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Γιάννης Μπρατάκος, στον χαιρετισμό του στην τελετή εγκαινίων, επισήμανε ότι η τεχνολογική πρόοδος βασίζεται σε δύο θεμελιώδεις πυλώνες: τις στοχευμένες επενδύσεις και τη συστηματική εκπαίδευση. Όπως τόνισε, «η ενίσχυση αυτών των δύο παραμέτρων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ουσιαστική αξιοποίηση των δυνατοτήτων της τεχνητής νοημοσύνης και της ευρύτερης ψηφιακής μετάβασης. Στο πλαίσιο αυτό, η BEYOND, αποτελεί μία εξαιρετική ευκαιρία διασύνδεσης και συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων, θεσμικών φορέων, ακαδημαϊκής κοινότητας και Πολιτείας. Μέσα από τέτοιες συνέργειες, μπορεί να διαμορφωθεί ένα γόνιμο περιβάλλον καινοτομίας και ανάπτυξης, ικανό να θέσει τις βάσεις για ένα πιο ανταγωνιστικό και βιώσιμο μέλλον».

Ακόμη, ο κ. Μπρατάκος συμμετείχε στο BEYOND 2025 AI Forum. Στο πλαίσιο της συζήτησης, με τίτλο «Thought Leadership & AI», ο κ. Μπρατάκος σχολίασε ότι από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις στην υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης είναι η έλλειψη εκπαίδευσης και χρηματοδότησης. «Το πρώτο πρόβλημα που συνειδητοποιούν οι επιχειρήσεις είναι ότι το ανθρώπινο δυναμικό τους παρουσιάζει περιορισμένη εξοικείωση με τις τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη για στοχευμένες δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης. Το δεύτερο ζήτημα αφορά στην περιορισμένη πρόσβαση σε χρηματοδοτικά μέσα, η οποία αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την επένδυση στην εκπαίδευση και αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού. Σε αυτό το πλαίσιο, καθοριστικός είναι ο ρόλος της πολιτείας, τόσο ως διαμορφωτή στρατηγικών κατευθύνσεων όσο και ως εγγυητή της δυνατότητας των επιχειρήσεων να αξιοποιούν στοχευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία, σύμφωνα με τις πραγματικές τους ανάγκες», ανέφερε ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ.

Η επίσημη έναρξη των εκδηλώσεων στο περίπτερο του ΕΒΕΑ πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 4 Απριλίου 2025, με τα εγκαίνια του Περιπτέρου. Στον χαιρετισμό του ο κ. Μπρατάκος τόνισε ότι η χώρα χρειάζεται περισσότερες επιχειρήσεις που θα ενσωματώνουν την τεχνολογική καινοτομία στην παραγωγή και τη λειτουργία τους και αναφέρθηκε στη σημαντική συμβολή του ΕΒΕΑ σε αυτή την προσπάθεια για πάνω από μια δεκαετία, με αιχμή του δόρατος τη Θερμοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήσεων. Επισήμανε πως το ΕΒΕΑ έχει αναδείξει την ενίσχυση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας σε στρατηγική προτεραιότητα και έχει οικοδομήσει με την πάροδο των ετών σημαντική εμπειρία, τεχνογνωσία και ένα ευρύ δίκτυο συνεργασιών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο γεγονός ότι το 2024 η Θερμοκοιτίδα του ΕΒΕΑ έγινε πλήρες μέλος του European Business and Innovation Center Network, ενώ πρόσφατα συμπεριελήφθη στη λίστα των Financial Times με τους 150 κορυφαίους κόμβους νεοφυούς επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη, γεγονός που καταδεικνύει την αναγνώριση των προσπαθειών του ΕΒΕΑ στον τομέα της νεοφυούς επιχειρηματικότητας.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του τριημέρου στο περίπτερο του ΕΒΕΑ, η Θερμοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας (Θ.Ε.Α.) του ΕΒΕΑ συνδιοργάνωσε με την Enterprise Greece Διαγωνισμό Καινοτομίας – Hackathon, με θέμα: «Έξυπνη και Βιώσιμη Γεωργία», με σκοπό την προώθηση της καινοτομίας και την ανάδειξη λύσεων που εφαρμόζουν τεχνολογίες αιχμής. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν pitch sessions από τις startups της ΘΕΑ και έγινε παρουσίαση των χρηματοδοτικών εργαλείων για start-ups και καινοτόμες ΜμΕ, καθώς και παρουσίαση του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας και παρουσίαση Ελληνικών Funds

Ακόμη, στο πλαίσιο της εκδήλωσης, παρουσιάστηκε η μελέτη της Grant Thornton: «Αναλύοντας τον αντίκτυπο της Τεχνητής Νοημοσύνης στις επιχειρήσεις» ενώ πραγματοποίηθηκε η εκδήλωση «Η Τεχνητή Νοημοσύνη στην Έρευνα & Επιχειρηματικότητα: The Day After», σε συνδιοργάνωση με NBG Business Seeds, Enterprise Greece, EATE και Amcham, η οποία περιλάμβανε τρία διαδραστικά πάνελ με θεματικές: Έρευνα και ΑΙ, Επιχειρηματικότητα και ΑΙ, και Θεσμικοί φορείς και ΑΙ.

Επιπλέον, διοργανώθηκε η εκδήλωση deep tech και προσέλκυση επενδύσεων, η οποία περιλάμβανε τέσσερα θεματικά πάνελ με τίτλους: «Οι επόμενες τεχνολογικές επαναστάσεις», «Νέες Τεχνολογίες στον αγροδιατροφικό τομέα», «Κβαντικοί Υπολογιστές και οι επιπτώσεις τους στη βιομηχανία» και «Η επανάσταση στην Ιατρική και στην Βιοτεχνολογία». Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με συζητήσεις για την τεχνητή νοημοσύνη, το deep tech και την προσέλκυση επενδύσεων, σε συνεργασία με διεθνείς φορείς.

Στρατηγικές συμφωνίες συνεργασίας

Στο πλαίσιο της έκθεσης, το ΕΒΕΑ προχώρησε σε στρατηγικές συμφωνίες συνεργασίας με τους εξής φορείς: Πανεπιστήμιο Πατρών, Gravity Ventures Incubator of the Cyric Cyprus Research & Innovation Center Ltd, US Market Access Center / Prospera Women (PROSPERA) και την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΑΤΕ).

Οι επισκέπτες της έκθεσης είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν 11 καινοτόμες startups που φιλοξενούνται στη Θερμοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας -Θ.Ε.Α. του ΕΒΕΑ: Along Route, Atride, Cloud signals, Digital Mall, elvoX, EVOTROPIA, Quetri, KORI, Rhoé, Salvinius Innovations και Zeus Power by Smart Business.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση: «με περισσότερους από 275 εκθέτες από 22 χώρες και επισκέπτες από περισσότερες από 24 χώρες, η Beyond 2025 παρείχε στις ομάδες της ΘΕΑ πολύτιμες ευκαιρίες επαφής με επενδυτές, ενώ οι εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν στο περίπτερο του ΕΒΕΑ αποτέλεσαν κομβικό σημείο συνάντησης για το σύνολο του οικοσυστήματος καινοτομίας (startups, επενδυτές, τεχνολογικές εταιρείες, ηγετικά στελέχη, δημόσιοι φορείς), ενισχύοντας τη δικτύωση και τις στρατηγικές συνεργασίες για την ανάπτυξη και χρηματοδότηση νέων επιχειρηματικών εγχειρημάτων».

Πηγή: ΑΠΕ