Με νέες εκπαιδεύσεις και συνεργασίες πραγματοποιείται ο 10ος κύκλος του προγράμματος εταιρικής υπευθυνότητας Project Future της Τράπεζας Πειραιώς, το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με το ReGeneration. Το πρόγραμμα παρέχει σε νέους και νέες πτυχιούχους τις δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να βρουν μια θέση στην αγορά εργασίας.

Με αφορμή την έναρξη του νέου κύκλου, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου δήλωσε: «H Τράπεζα Πειραιώς έχει ως στρατηγική δέσμευση τη στήριξη της κοινωνίας με στόχο να συμβάλλει στην πρόοδο και την ευημερία της χώρας. Θεωρούμε χρέος μας να επιστρέφουμε μέρος της αξίας που δημιουργούμε στο κοινωνικό σύνολο, υλοποιώντας δράσεις που υπηρετούν το στόχο για μια βιώσιμη και συμπεριληπτική κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό, μέσω του Project Future, στηρίζουμε τις προσπάθειες των νέων να εισέλθουν με αξιώσεις στην αγορά εργασίας και επενδύουμε στην ποιοτική εκπαίδευση, ως βασικό παράγοντα για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότεροι από 5.000 νέοι και νέες εκπαιδεύτηκαν μέχρι σήμερα στους εννέα κύκλους του προγράμματος, το οποίο ενισχύουμε και ανανεώνουμε προκειμένου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύγχρονης οικονομίας».

Στο 10ο κύκλο που γίνεται υβριδικά, μπορούν να συμμετάσχουν νέοι και νέες, απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν σε έναν από τους ακόλουθους πυλώνες:

1. Project Management with Agile Specialization by Code.Hub

2. Business Intelligence & Data Engineering by Code.Hub

3. Tourism – Front Office Certificate by BCA

4. HRM Academy by AUEB

5. Digital Marketing & e-commerce by EY

6. Banking Consulting by Accenture

7. Mobile Development with C# by Natech. Η νέα αυτή εκπαίδευση, η οποία γίνεται σε συνεργασία με την Natech, έχει ως αντικείμενο τον προγραμματισμό για mobile περιβάλλον ενώ στο τέλος της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες και συμμετέχουσες θα έχουν την ικανότητα να σχεδιάζουν τα δικά τους mobile apps.

Το πρώτο μέρος της εκπαίδευσης, το 3day hybrid soft skills training, έχει ως στόχο την ανάπτυξη των προσωπικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων των συμμετεχόντων και συμμετεχουσών και ενσωματώνει 4 masterclasses:

Digital Transformation (σε συνεργασία με τη Code.Hub): δίνει τη δυνατότητα σε όσους και όσες συμμετέχουν να γνωρίσουν τον κύκλο των ενεργειών που χρειάζονται για να ολοκληρωθεί ο μετασχηματισμός μιας εταιρείας και παράλληλα να αποκτήσουν τις πρακτικές δεξιότητες σε λειτουργίες του business.

Financial Literacy (σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού): δίνει τη δυνατότητα σε όσους και όσες συμμετέχουν να παρακολουθήσουν βασικές αρχές χρηματοοικονομικών.

Metaverse (σε συνεργασία με τον Δημήτρη Δημητριάδη): σύνδεση και συμμετοχή του κοινού μεταξύ φυσικού και του ψηφιακού κόσμου

Entrerepreneurship (σε συνεργασία με τον Αλέξιο Βανδώρο και το Game of Money): δίνει τη δυνατότητα σε όσους και όσες συμμετέχουν να γνωρίσουν την επιχειρηματικότητα με απλά λόγια.

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, τα βιογραφικά των αποφοίτων αναρτώνται στην πλατφόρμα του ReGeneration και παραμένουν διαθέσιμα στις 1.050 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις στο δίκτυο του ReGeneration, για έναν χρόνο, με στόχο την απορρόφησή τους σε θέση εργασίας, με τουλάχιστον εξάμηνη σύμβαση και ελάχιστο μισθό €900 μικτά.

Μέχρι σήμερα, έχουν υλοποιηθεί 9 κύκλοι, σε συνεργασία με το ReGeneration, μέσω των οποίων:

5.007 νέες και νέοι εκπαιδεύτηκαν

1.734 εξ αυτών εξειδικεύτηκαν μέσω των εκπαιδεύσεων του Project Future

2.717 απόφοιτοι των εκπαιδεύσεων του Project Future και του ReGeneration έχουν βρει μέχρι σήμερα μια θέση στην αγορά εργασίας, ενώ η διαδικασία των προσλήψεων είναι σε εξέλιξη.

Το Project Future της Τράπεζας Πειραιώς υλοποιείται σε συνεργασία με το ReGeneration, το μεγαλύτερο πρόγραμμα εκπαίδευσης και απασχόλησης νέων στην Ελλάδα. Πολύτιμοι συνεργάτες της Τράπεζας Πειραιώς για την επιτυχή διεξαγωγή του 10ου κύκλου του προγράμματος είναι οι Accenture, BCA College, Code.Hub, EY, Future Cats, Game of Money, Google, Natech, Ένωση Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Κρήτης, ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών, Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού.

Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται έως τις 3 Οκτωβρίου στην ιστοσελίδα projectfuture.gr