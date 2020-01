Εικόνες – ντροπή με νεκρά και άρρωστα πουλιά μέσα σε πτηνοτροφική μονάδα στη Βρετανία

Οι αρμόδιες αρχές της Βρετανίας αφαίρεσαν την άδεια λειτουργίας από φάρμα με κότες ελευθέρας βοσκής, η οποία τροφοδοτεί μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ στη χώρα, μετά την αποκάλυψη ακτιβιστών για τα δικαιώματα των ζώων για νεκρά πουλιά που σάπιζαν, άλλα ζωντανά που αιμορραγούσαν και άθλιες συνθήκες μέσα στην επιχείρηση.

Οι αρμόδιοι της RSPCA εξέφρασαν «σοκ» και «αποτροπιασμό» από την κατάσταση στο πτηνοτροφείο Hoads Farm στο Σάσεξ.

Η Tesco, μία από τις εταιρείες που προμηθεύεται αυγά από την εν λόγω μονάδα, εξέφρασε τη «βαθιά ενόχλησή» της από τις εικόνες μέσα από το πτηνοτροφείο, ανακοινώνοντας πως δεν θα πουλά πια τα αυγά της μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα. Η Sainsbury's ανακοίνωσε επίσης πως σταματά τις νέες παραγγελίες.

Our investigators visited Hoads Farm multiple times over 6 months. Many of the hens’ cloaca, were visibly infected, bleeding and swollen from forced overproduction. In the disease-ridden conditions, many piles of dead birds were found in the walkways #freerange #highwelfare pic.twitter.com/hom72A54cI

Τουλάχιστον 150 ακτιβιστές από την οργάνωση Direct Action Everywhere (DxE) με έδρα το Μπράιτον, όπως αναφέρει η Daily Mail, εισέβαλαν στην πτηνοτροφική μονάδα το πρωί της Δευτέρας, μετά τη δημοσίευση ενός βίντεο με τις συνθήκες που επικρατούν, απαιτώντας από τις αρχές να αναλάβουν δράση.

Οι ακτιβιστές μπήκαν μέσα στους χώρους όπου φυλάσσονταν οι κότες κι αργότερα μετέφεραν τουλάχιστον πενήντα από τα πουλιά έξω από τη μονάδα.

Το οπτικό υλικό που αποδείκνυε τις φρικτές συνθήκες και την κακοποίηση των πουλιών μέσα στη μονάδα είχαν καταγράψει ακτιβιστές της οργάνωσης στη διάρκεια έξι μηνών, κατά τους οποίους επισκέφθηκαν πολλές φορές τον χώρο.

Στο βίντεο της οργάνωσης καταγράφονται νεκρές κότες σε αποσύνθεση, βρομιά και κότες που αιμορραγούν.

We are excited for the 50 liberated hens to start their new lives but 31,950 hens are still inside and they will never know freedom. We dedicate this action to the 31,950 we left behind. We will not forget them, we will never stop fighting for them. pic.twitter.com/T6Oq2oRBrO

— DxE Brighton (@dxe_brighton) January 27, 2020