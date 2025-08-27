Οι καρχαρίες μπορεί να κολυμπούν στους ωκεανούς εδώ και 450 εκατομμύρια χρόνια, πολύ πριν την εμφάνιση των δεινοσαύρων, και να έχουν αντέξει κοσμογονικές αλλαγές στη φύση, εντούτοις αρχίζουν να χάνουν τα δόντια τους λόγω του ανθρώπου.

Η όξυνση των ωκεανών που οδηγεί σε μειωμένο pH το θαλασσινό νερό, βλάπτει τα δόντια των θαλάσσιων θηρευτών, με αποτέλεσμα να μη μπορούν να τραφούν, κάτι που οδηγεί στο θάνατο και αν επεκταθεί στον αφανισμό τους.

Το Πανεπιστήμιο Heinrich Heine του Ντίσελντορφ (HHU) μελετώντας τη διάβρωση στα δόντια των καρχαριών σημείωσε πως γίνονται μεγαλύτερα, αλλά και πιο εύθραυστα, λόγω της όξυνσης των ωκεανών που προκαλείται από την αύξηση του διοξειδίου του άνθρακα που παράγεται από τον άνθρωπο.

«Τα δόντια των καρχαριών, παρά το γεγονός ότι αποτελούνται από υψηλά ανοργανοποιημένα φωσφορικά άλατα, εξακολουθούν να είναι ευάλωτα στη διάβρωση», δήλωσε ο Maximilian Baum, πρώτος συγγραφέας της μελέτης και βιολόγος στο HHU, έγραψε το Interesting Engineering.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, τα σαγόνια των καρχαριών έχουν πολλαπλές σειρές δοντιών, καθώς βγάζουν διαρκώς νέα σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Τα παλαιότερα που είναι τα μπροστινά πέφτουν και τα πίσω παίρνουν τη σειρά τους.

Λόγω της όξυνσης όμως, αυτή η διαδικασία αργεί να συμβεί, ενώ τα νέα δόντια είναι πιο αδύναμα από αυτά που έπεσαν, παρότι έχουν μεγαλύτερο μέγεθος. «Φαινομενικά, μοιάζουν γερά λόγω μεγέθους. Αυτό το μέγεθος δεν είναι φυσιολογικό όμως και τα κάνει πιο ασταθή», είπε ο Maximilian Baum.

Επίσης, προέκυψε ότι η όξυνση μειώνει τη διαθεσιμότητα βασικών μετάλλων όπως το ασβέστιο και το φωσφορικό άλας στο νερό, τα οποία χρησιμοποιούν οι καρχαρίες για να αναπλάσουν τα δόντια τους.

Ο Baum σημείωσε ότι «τα δόντια του καρχαρία είναι από τα φονικότερα όπλα της φύσης. Έχουν δημιουργηθεί όμως για να κατακρεουργούν σάρκες, όχι για να αντιστέκονται στο οξύ των ωκεανών».

Τυχόν παγκόσμια μείωση ή εξάλειψη των καρχαριών θα διατάραζε όλη τη ζωή κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, κάτι που αργά ή γρήγορα θα επηρεάσει και τον άνθρωπο, με πιο καταστροφικά αποτελέσματα.