Η τραγική ιστορία πίσω από το Zombie, την τεράστια επιτυχία των Cranberries

«Αυτό το τραγούδι είναι η κραυγή μας ενάντια στην απανθρωπιά του ανθρώπου απέναντι στον άνθρωπο και την απανθρωπιά του ανθρώπου απέναντι στο παιδί», είχε δηλώσει κάποτε η Dolores O'Riordan, η τραγουδίστρια των Cranberries με τη χαρακτηριστική φωνή που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή τη Δευτέρα σε ηλικία 46 ετών.

Η μεγαλύτερη ίσως επιτυχία του συγκροτήματος από την Ιρλανδία είναι το τραγούδι Zombie. Πρόκειται για ένα τραγούδι-απάντηση στον θάνατο δύο παιδιών στο Γουόρινγκτον, στην Αγγλία από δύο βόμβες που τοποθέτησε ο IRA σε κάδους απορριμμάτων. Ο τρίχρονος Johnathan Ball και ο 12χρονος Tim Parry έχασαν τη ζωή τους σε αυτή την επίθεση τον Μάρτιο του 1993.

Η O'Riordan, που βρισκόταν σε περιοδεία την εποχή εκείνη, επηρεάστηκε βαθιά από την τραγική αυτή ιστορία. «Θυμάμαι που έβλεπα μία από τις μητέρες στην τηλεόραση, εντελώς συντετριμμένη», είχε δηλώσει το 1994 στο περιοδικό Vox, όπως μεταδίδει το BBC.

«Αισθάνθηκα τόσο άσχημα, που το είχε κουβαλήσει για εννιά μήνες, είχε αντέξει όλες τις πρωινές ναυτίες, όλα και κάποιος… ηλίθιος, κάποιος άμυαλος που νόμιζε ότι πέρναγε ένα μήνυμα, το έκανε αυτό».

«Ο IRA δεν είναι εγώ. Εγώ δεν είμαι ο IRA. Οι Cranberries δεν είναι ο IRA. Η οικογένειά μου δεν είναι», είχε τονίσει για να εξηγήσει στη συνέχεια: «Όταν λέω στο τραγούδι "δεν είναι εγώ, δεν είναι η οικογένειά μου" (It's not me, it's not my family), αυτό λέω. Δεν είναι η Ιρλανδία, είναι κάποιοι ηλίθιοι που ζουν στο παρελθόν».

Το Zombie κυκλοφόρησε το 1994 και έγινε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του συγκροτήματος, φτάνοντας στο Νο1 στη Γερμανία, την Αυστρία, τη Γαλλία.

Πάντως δεν έλειψε και η κριτική προς τους στίχους της O'Riordan την εποχή εκείνη. Ορισμένοι την αποκάλεσαν αφελή και την κατηγόρησαν ότι παίρνει θέση σε μια διαμάχη που δεν κατανοεί. «Δεν με νοιάζει αν πρόκειται για Προτεστάντες ή Καθολικούς. Με νοιάζει για το γεγονός ότι αθώοι άνθρωποι βλάπτονται. Αυτό με έκανε να γράψω το τραγούδι», είχε δηλώσει η ίδια στο Vox.