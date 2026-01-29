Η στιγμή που οι Έλληνες Eurofans περίμεναν είναι γεγονός, καθώς η Έλενα Παπαρίζου ετοιμάζεται να κρατήσει ξανά το μικρόφωνο της Eurovision, συμμετέχοντας στο παρθενικό Live Tour του διαγωνισμού.

Με αφορμή τη συμπλήρωση επτά δεκαετιών μουσικής ιστορίας, η κορυφαία Ελληνίδα σταρ θα πλαισιώσει μια ομάδα θρύλων της διοργάνωσης, ταξιδεύοντας σε δέκα μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις το καλοκαίρι του 2026.

Μια γιορτή για τα 70 χρόνια του θεσμού

Το πρόγραμμα της περιοδείας, που θα ξεκινήσει στις 15 Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί στις 2 Ιουλίου 2026, υπόσχεται μια αναδρομή στις πιο εμβληματικές στιγμές του διαγωνισμού.

Η Έλενα Παπαρίζου, έχοντας στο ενεργητικό της τη νίκη του 2005 αλλά και την τρίτη θέση του 2001, θα ερμηνεύσει ζωντανά το δικό της τραγούδι, ενώ το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την ακούσει και σε ειδικές διασκευές αγαπημένων κομματιών από το παρελθόν της Eurovision.

Δίπλα στην Ελληνίδα τραγουδίστρια θα βρεθούν «ιερά τέρατα» της διοργάνωσης, όπως ο τρις νικητής Johnny Logan, οι εκρηκτικοί Lordi, η Katrina, αλλά και σύγχρονα είδωλα όπως η Alessandra και ο Verka Serduchka. Το tour θα ενώσει αυτούς τους εμβληματικούς καλλιτέχνες με τα αστέρια που θα αναδειχθούν στον Μεγάλο Τελικό της Βιέννης στις 16 Μαΐου 2026.

Πώς θα εξασφαλίσετε εισιτήρια

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση στο eurovision.com, η γενική πώληση των εισιτηρίων ξεκινά την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου στις 11:00 (ώρα Ελλάδος). Ωστόσο, υπάρχει τρόπος για προνομιακή πρόσβαση:

Όσοι διαθέτουν λογαριασμό Eurofan στην επίσημη ιστοσελίδα θα έχουν δικαίωμα εισόδου στην προπώληση.

Η εγγραφή για τη δημιουργία δωρεάν λογαριασμού πρέπει να ολοκληρωθεί έως την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου στις 21:00.

Η αποκλειστική προπώληση θα ανοίξει τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου στις 11:00.

Κάθε σταθμός της περιοδείας ενδέχεται να κρύβει εκπλήξεις, καθώς η σύνθεση των καλλιτεχνών θα διαφοροποιείται ανά πόλη, με την προσθήκη special guests που θα ανακοινώνονται σταδιακά. Για τους οπαδούς που δεν κατάφεραν να βρουν εισιτήριο για τον κεντρικό διαγωνισμό στην Αυστρία, αυτή η περιοδεία αποτελεί τη χρυσή ευκαιρία να ζήσουν την ατμόσφαιρα της Eurovision από κοντά.