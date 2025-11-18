Τρία χρόνια μετά την εμφάνισή του στο Ηρώδειο – μια βραδιά που άφησε έντονο αποτύπωμα και χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως «η συναυλία της δεκαετίας»- ο διεθνώς αναγνωρισμένος τραγουδιστής της σύγχρονης τζαζ, José James, επιστρέφει στην Αθήνα.

Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου, θα εμφανιστεί στο κοίλο του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβηττού, σε απόσταση αναπνοής από το κοινό, σε μια ιδιαίτερη συναυλία που αναδεικνύει το ώριμο, προσωπικό του ύφος και την αβίαστη σκηνική του δύναμη.

Πρόκειται για ένα αφιέρωμα στην 50η επέτειο του I Want You, ενός διαχρονικού έργου, από τα πιο αισθησιακά και πρωτοποριακά άλμπουμ στην ιστορία της μουσικής. Το άλμπουμ δημιουργήθηκε από τον θρυλικό Leon Ware για τη Motown Records και αποτελεί ορόσημο στην τζαζ R&B, επηρεάζοντας γενιές καλλιτεχνών, από τον Prince και τον D’Angelo μέχρι τη Mary J. Blige, τη Sade και τον Kendrick Lamar.

Ο José James, που συνεργάστηκε με τον Leon Ware για τη δημιουργία του δικού του άλμπουμ No Beginning No End για την Blue Note Records, έχει δηλώσει ότι ο Marvin Gaye υπήρξε για αυτόν πηγή έμπνευσης. «Ο Marvin Gaye είναι ένας από τους ήρωές μου, είχε το θάρρος να μεταμορφώσει όχι μόνο τη δική του μουσική αλλά και τον κόσμο γύρω του. Με τη δημιουργικότητά του μάς ενέπνευσε να αναζητήσουμε το βαθύτερο νόημα της αγάπης και υπήρξε ατρόμητος στο να ακολουθεί το πνευματικό του κάλεσμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Και πρόσθεσε: «Είχα την ευλογία να γνωρίσω και να συνεργαστώ με τον Leon Ware πριν φύγει από τη ζωή, και η σοφία του ήταν πραγματικά βαθιά. Κατά τη διάρκεια μιας από τις συναντήσεις μας, μου είπε: “Μου θυμίζεις εμένα”, το μεγαλύτερο κομπλιμέντο που έχω λάβει ποτέ. Αυτό το project είναι ένας τρόπος να ανταποδώσω τόσο στον Marvin όσο και στον Leon, τιμώντας έτσι την κληρονομιά τους και την αγάπη που μοιράστηκαν με τον κόσμο».

Για να ζωντανέψει το I Want You στη σκηνή, ο José James συνεργάζεται με τη μοναδική China Moses αλλά και μια world-class μπάντα που περιλαμβάνει τον κιθαρίστα Marcus Machado, τον μπασίστα David Ginyard και τον ντράμερ Jharis Yokley. Το project θα παρουσιαστεί ως μια πιο προσωπική, ιδιαίτερη παράσταση με αυτό το πενταμελές σχήμα.

Η ατμοσφαιρική αυτή μοναδική συναυλία, που θα διεξαχθεί στο κοίλο του Λυκαβηττού, σε απόσταση αναπνοής από το κοινό, θα ξεκινήσει με μια πλήρη εκτέλεση του I Want You. Στη συνέχεια οι καλλιτέχνες θα παρουσιάσουν κομμάτια από τη δική τους δουλειά, αναδεικνύοντας τη διαρκή επιρροή του Marvin Gaye στο έργο τους.

Πρόκειται για κάτι περισσότερο από μια συναυλία-είναι μια γιορτή για την αγάπη, τη δημιουργικότητα και τη διαχρονική κληρονομιά του Marvin Gaye και του I Want You.

Εισιτήρια: ticketservices.gr

30 ευρώ (καθήμενοι, Ζώνη E) – early bird 27 ευρώ

35 ευρώ (καθήμενοι, Ζώνη D) – early bird 32 ευρώ

40 ευρώ (καθήμενοι, Ζώνη C) – early bird 37 ευρώ

50 ευρώ (καθήμενοι, Ζώνη B) – early bird 47 ευρώ

55 ευρώ (καθήμενοι, Ζώνη A) – early bird 52 ευρώ

Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026

Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού