Η μεγάλη συναυλία του χειμώνα πλησιάζει! Το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου, ο σπουδαίος σερ Ροντ Στιούαρτ έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο Telekom Center Athens, για μια εμφάνιση που θα μας ανταμείψει για την αναμονή τόσων δεκαετιών!!!

Φέτος, ο θρύλος της ροκ πραγματοποιεί μια μεγάλη παγκόσμια περιοδεία με τίτλο «One Last Time», δίνοντας συναρπαστικές εμφανίσεις σε όλο τον κόσμο. Όσοι τον είδαν μιλούν για έναν καλλιτέχνη σε τρομερή φόρμα και ενέργεια και την ικανότητα να σμίγει στο ίδιο κοινό διαφορετικές γενιές ακροατών, με τις δεκάδες ανεπανάληπτες επιτυχίες του: Baby Jane, Maggie May, Tonight’s the Night (Gonna Be Alright), Downtown Train, Have I Told You Lately, Da Ya Think I’m Sexy?, Hot Legs, The First Cut Is the Deepest και τόσα άλλα που δεν γίνεται να μην ξυπνήσουν μέσα μας συναισθήματα και αναμνήσεις.

Με την χαρακτηριστική βραχνή φωνή του, το αξεπέραστο look του με τα όρθια μαλλιά και τα φανταχτερά ρούχα, προσφέρει μοναδικές εμπειρίες κάθε φορά που βρίσκεται στη σκηνή.

Με καριέρα που εκτείνεται σε πάνω από πέντε δεκαετίες, ο Ροντ Στιούαρτ είναι έτοιμος να μαγέψει και το ελληνικό κοινό. Ο Βρετανός τραγουδιστής, στιχουργός και παραγωγός, παγκόσμιο είδωλο και ένας από τους πιο εμβληματικούς entertainers όλων των εποχών, έρχεται στην Αθήνα για μια συναυλία που δεν γίνεται να χάσει κανείς.

Η προπώληση εισιτηρίων διεξάγεται μέσω του ticketmaster.gr

Σάββατο 13.12.2025

Telekom Center Athens (Λεωφ. Κηφισίας 37 Μαρούσι – Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών Σπύρος Λούης)