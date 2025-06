Το Rockwave Festival δεν είναι απλά ένα μουσικό event, είναι μια ρομαντική ιδέα που έγινε θεσμός. Μια απόδειξη ότι αν το πιστεύεις πολύ, θα γίνει.

Στη δική μας πανέμορφη άκρη της Ευρώπης, 30 χρόνια πριν, οι συναυλίες γινόντουσαν σε πάλκα, το ροκ ήταν σχεδόν υπό διωγμό ενώ οι λίγοι τρελοί που ήθελαν να ασχοληθούν με τον χώρο έπρεπε να πείσουν κοινό, μουσικούς και αρχές ότι μπορεί και η Ελλάδα να αποκτήσει φεστιβάλ…

Τριάντα χρόνια μετά, και ενώ τα φεστιβάλ ξεπετάγονται πλέον σαν μανιτάρια, οι συνθήκες για τα συγκροτήματα της χώρας μας που επιθυμούν να έχουν μία παγκόσμια καριέρα παραμένουν μη ιδανικές…

Για αυτό και στο Rockwave Festival, είπαν φέτος να εστιάσουν λίγο σε αυτό το γεγονός. Εξάλλου, έχουμε εξαιρετικές μπάντες δίπλα μας, καιρός να τις (ανα) γνωρίσουμε! Έτσι, μόλις ανακοινώθηκαν τρεις ακόμα ελληνικές συμμετοχές στο φεστιβάλ: οι πρωτοποριακοί Hail Spirit Noir (27 Ιουνίου), οι διεθνώς αναγνωρισμένοι progsters Need (28 Ιουνίου) και τους επικοί Achelous (14 Ιουλίου). Τρεις μπάντες με ξεχωριστό καλλιτεχνικό αποτύπωμα ενισχύουν δυναμικά το ελληνικό lineup του φετινού Rockwave.

27 Ιουνίου 2025 – Terra Republic

Rotting Christ

Sacred Reich

Primordial

Hail Spirit Noir

Οι Hail Spirit Noir είναι ένα από τα πιο avant-garde σχήματα της ελληνικής σκηνής, γνωστοί για τον μοναδικό συνδυασμό psychedelic, horror και black metal στοιχείων. Έχουν κυκλοφορήσει 5 studio albums, με το Fossil Gardens (2024) να είναι το πιο ακραίο και εξελιγμένο έργο τους. Έχουν συμμετάσχει στο Roadburn Festival και περιοδεύσει στην Ευρώπη με εξαιρετικές εντυπώσεις.

28 Ιουνίου 2025 – Terra Republic

Savatage

Michael Schenker – My Years with U.F.O.

Need

Οι Need κλείνουν φέτος 20 χρόνια παρουσίας και θεωρούνται από κοινό και μουσικό Τύπο ως η κορυφαία ελληνική prog metal μπάντα. Με 5 studio albums και μια αξέχαστη εμφάνιση στο ProgPower USA, αποτελούν σταθερή αξία στον χώρο. Η επιστροφή τους στη σκηνή στα τέλη του 2024 έγινε δεκτή με ενθουσιασμό, ενώ η μπάντα ήδη δουλεύει σε νέο υλικό.

14 Ιουλίου 2025 – Terra Vibe

W.A.S.P.

Skyclad

Anorimoi

Achelous

Οι Achelous ξεκίνησαν το 2011 ως προσωπικό project και γρήγορα εξελίχθηκαν σε μια δυναμική epic metal μπάντα με διεθνή παρουσία. Το πιο πρόσφατο άλμπουμ τους Tower of High Sorcery (2024, No Remorse Records) έγινε sold out σε λιγότερο από οκτώ μήνες. Έχουν μοιραστεί τη σκηνή με Grave Digger, Rage, Warlord, Demon, Conception, Domine, Necrophobic και άλλους.

