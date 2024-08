Η Emeli Sandé, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει κατακτήσει επάξια την κορυφή του μουσικού στερεώματος τόσο με την εκπληκτική φωνή της όσο και με τις βαθιά συναισθηματικές μελωδίες της, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, προσκεκλημένη του Sani Festival.

Η σημαντική βρετανίδα καλλιτέχνης, λίγο πριν την εμφάνισή της στο φεστιβάλ (Σάββατο 3 Αυγούστου) μιλά για την Ελλάδα: «Είμαι τόσο ενθουσιασμένη που θα εμφανιστώ στην Ελλάδα για πρώτη φορά! Η ιστορία και ο πολιτισμός της Ελλάδας με συναρπάζουν, θα είναι μια πολύ ξεχωριστή βραδιά σε έναν εκπληκτικό χώρο, ανυπομονώ πραγματικά».

Με έναν σπάνιο συνδυασμό ποπ, R&B και σόουλ, η Emeli Sandé έχει κερδίσει τις καρδιές εκατομμυρίων θαυμαστών σε όλο τον κόσμο με τα μοναδικά τραγούδια της. Τραγούδια που λάμπουν σαν ένας φάρος ελπίδας, εμπνέουν τους ανθρώπους να αγκαλιάσουν τη δύναμη που κρύβουν μέσα τους, να ξεπεράσουν τα εμπόδια και να παλέψουν για όσα πιστεύουν και αγαπούν.

Η Emeli Sandé είναι μία από τις πιο επιδραστικές φωνές της γενιάς της. Η πορεία της προς την κορυφή μοιάζει με παραμύθι… Από το ξεκίνημά της στην αγροτική περιοχή Aberdeenshire έως την απονομή του τιμητικού τίτλου MBE του Ηνωμένου Βασιλείου για τη συνεισφορά της στη μουσική, ο δρόμος για την υπέροχη Emeli ήταν μακρύς αλλά τελικά στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία.

Ωστόσο, η επικαιρότητα των ημερών επιτρέπει μια «ανορθόδοξη» εξιστόρηση των γεγονότων της ζωής της, ξεκινώντας από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου όπου η Emeli Sandé είχε την τιμητική της.

Το παγκόσμιο κοινό, λοιπόν, την απόλαυσε στις 27 Ιουλίου του 2012 στην Τελετή Έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου. Mε μία ερμηνεία επιβλητική, λιτή, συγκινητική και βαθιά συναισθηματική η Emeli Sandé τραγούδησε τον περίφημο εκκλησιαστικό αγγλικό ύμνο, «Abide with me».

Η ερμηνεία της αυτή δεν ήταν παρά ένας φόρος τιμής στους «…φίλους και τις οικογένειες εκείνων που δεν μπορούν να είναι στο στάδιο απόψε», συμπεριλαμβανομένων των θυμάτων των τρομοκρατικών επιθέσεων της «7/7» του 2005 στο Λονδίνο (την επομένη ακριβώς ημέρα που ανατέθηκε στο Λονδίνο η διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων).

Φωτογραφίες των θυμάτων προβάλλονταν στις οθόνες ενώ ακουγόταν απόσπασμα από το ατμοσφαιρικό έργο του Brian Eno «An Ending (Ascent)» καθώς μια ομάδα χορευτών ερμήνευε μία εκπληκτική χορογραφία του Akram Khan.

Εκτός όμως από αυτό, και η μεγάλη της επιτυχία Heaven χρησιμοποιήθηκε για να ντύσει την εμφάνιση του ανθρώπου που άλλαξε τον τρόπο που επικοινωνούμε σήμερα που δεν είναι άλλος από τον Sir Tim Berners-Lee τον εφευρέτη του web.

Επίσης, το κανάλι NBC, που είχε αναλάβει την τηλεοπτική μετάδοση των Αγώνων, χρησιμοποίησε το τραγούδι της «Wonder» στους τίτλους τέλους της μετάδοσης που παίχτηκε με χρονική καθυστέρηση στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στους 12 Αυγούστου 2012, στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου, η Sandé τραγούδησε το «Read All About It (Part III)», ενώ ταυτόχρονα προβαλλόταν βίντεο με τους αθλητές που είχαν λάβει μέρος στους Αγώνες, σκηνές μεγάλης συναισθηματικής φόρτισης και δύναμης δεμένες με την υπέροχη φωνή της.

Tέλος, το BBC χρησιμοποίησε μια δική της διασκευή του «Imagine» του John Lennon για να ντύσει μουσικά το Conclusion, βίντεο που δημιούργησε για το τέλος της κάλυψης των Ολυμπιακών Αγώνων.

Ειδικά το «Read All About It (Part III)», που τραγούδησε στη τελετή λήξης το 2012, συνοδεύει μια ενδιαφέρουσα ιστορία. Μέσα από αυτή, αποκαλύπτεται η προσήλωσή της στο μουσικό της όραμα αλλά και η αστείρευτή ικανότητά της να βρίσκει πάντα τρόπο να επανέρχεται σε αυτό και να μην λοξοδρομεί.

Η Sandé ήδη από το 2010 είχε ξεκινήσει να συνεργάζεται με τον Professor Green σε διαφορά πρότζεκτ και έτσι οι δυο τους έγραψαν και τραγούδησαν μαζί το κομμάτι «Read All About It» που κατάφερε να φτάσει στο Νο1 του UK Singles Chart.

Μετά την κυκλοφορία και την εμπορική επιτυχία του τραγουδιού, το 2011, αποφάσισε να ηχογραφήσει τη δική της εκδοχή του τραγουδιού. Κι αυτό γιατί το συγκεκριμένο τραγούδι την έκανε να σκεφτεί «τι σημαίνει το τραγούδι για μένα, και ποιος θα ήθελα να είναι ο τρόπος ερμηνείας του;». Έτσι, το ξαναέγραψε σαν να ήταν η ιστορία της ζωής της και πλέον έγινε ένα τελείως διαφορετικό τραγούδι από το αρχικό το περίφημο «Read All About It (Part III)».

Την έχασε η Ιατρική, την κέρδισε η μουσική

Ας πάμε τώρα πίσω στην αρχή: η Adele Emily Sandé γεννήθηκε στο Sunderland – ο πατέρας της είναι από την Ζάμπια και η μητέρα της Αγγλίδα. Η οικογένεια μετακόμισε στο Alford, Aberdeenshire, στη Σκωτία, όταν η Emeli ήταν τεσσάρων. Η Sandé έγραψε το πρώτο της τραγούδι, «Tomorrow Starts Again» στα 11 της και η ίδια σχολιάζει: «ήταν η πρώτη φορά που σκέφτηκα ότι μπορεί να γίνω τραγουδοποιός. Πάντα ήξερα ότι ήθελα να γίνω μουσικός και ήξερα ότι ήθελα να γράψω η ίδια τα τραγούδια μου γιατί όλοι οι άνθρωποι που άκουγα. Έγραφαν οι ίδιοι τα τραγούδια τους. Ποτέ δεν πίστευα ότι ήταν μια επιλογή να τραγουδήσω τα τραγούδια οποιουδήποτε άλλου.»

Στα 15 της, η Sandé πήγε στο Λονδίνο για να πάρει μέρος στον διαγωνισμό «Rapology». Ο Richard Blackwood την έβαλε επίσης στα στούντιο Camden του MTV για να τραγουδήσει gospel. Ήταν η πρώτη εμφάνισή της στο Λονδίνο Όταν έφτασε στα 16 της πια, είχε ήδη μια πρόταση για δισκογραφική συμφωνία με την Telstar Records. Ωστόσο, κατανοώντας την ευκαιρία που θα μπορούσε επίσης να της προσφέρουν οι πανεπιστημιακές σπουδές, απέρριψε τη συμφωνία.

Η Sandé σπούδασε ιατρική, με ειδίκευση στις νευροεπιστήμες, στο Πανεπιστήμιο της Γλασκόβης. Κατά τη διάρκεια των σπουδών της, έγραφε στίχους την ώρα των μαθημάτων, αλλά μόλις πήρε το πτυχίο της στην κλινική ιατρική, την εγκατέλειψε και αποφάσισε να ακολουθήσει το όνειρό τους για μία καριέρα στη μουσική.

«Όταν σπούδαζα ιατρική, δυσκολευόμουν να γράψω, αλλά ένα από τα πράγματα που με ενέπνευσαν ήταν οι ασθενείς και η αλληλεπίδραση που είχαν με τους αγαπημένους τους κατά τη διάρκεια τους ασθένειάς τους. Όταν οι άνθρωποι έφταναν στο νοσοκομείο, τα χρήματα και η θέση δεν είχαν καμία αξία και μόνο η υγεία είχε σημασία, γεγονός που πυροδοτούσε μια ειλικρίνεια μεταξύ των ανθρώπων που ήταν εκπληκτική. Αυτή η αλληλεπίδραση, η υποστήριξη και η αγάπη που υπήρχε διάχυτη ήταν η έμπνευση για το «My Kind Of Love» και ήταν κάτι που ήθελα να δοκιμάσω και να δείξω σε αυτό το βίντεο.»

Πολλοί είναι αυτοί που στάθηκαν πηγή έμπνευσης για την Emeli Sandé. Η ίδια παραδέχεται εξομολογητικά ότι μία σημαντική επιρροή ήταν η Frida Kahlo. Ήταν μάλιστα τόσο σημαντική που μόλις άφησε την ιατρική σχολή, έκανε τατουάζ με το πορτρέτο της, το οποίο, για εκείνη, αντιπροσώπευε τη δύναμη και τη γενναιότητα. Είχε συνειδητοποιήσει ότι η απόφασή της να ακολουθήσει τη μουσική και να αφήσει την ιατρική, απαιτούσε να προχωρά άφοβη και αυτό το συναίσθημα το αντλούσε μέσα από την έκφραση της τέχνης της Κάλο.

Μία ακόμη σπουδαία καλλιτέχνης που επηρέασε βαθιά την Emeli Sandé ήταν η Nina Simone. Η ίδια έχει δηλώσει: «Το να ακούω για πρώτη φορά τη Nina Simone άλλαξε όλη μου τη ζωή. Θα ήμουν περίπου 11 ή 12 ετών και με τον μπαμπά μου καθόμασταν μέσα στο αυτοκίνητό και περιμέναμε να πάρουμε τη μαμά μου από τη δουλειά της. Ο μπαμπάς μου έβαζε μουσική στο αυτοκίνητο και έβαλε να ακούσουμε Nina Simone. Εκείνη την εποχή, δεν είχα καν συνειδητοποιήσει ότι αυτή ήταν η φωνή μιας γυναίκας. Όταν μου το είπε ο μπαμπάς μου, έμεινα έκπληκτη. Ότι έκανε, ότι τραγούδησε αυτή η εκπληκτική καλλιτέχνης ήταν πηγή έμπνευσης για μένα … Η Nina Simone με έκανε να συνειδητοποιήσω πόσο μακριά μπορείς να φτάσεις παίζοντας πιάνο, πώς μπορείς να συνδυάσεις φωνή και πιάνο αλλά και πως μπορείς να χρησιμοποιήσεις τη φωνή σου σαν ένα μουσικό όργανο ….ήταν μία μουσική ιδιοφυΐα … ότι δημιούργησε, αυτ ός ο συνδυασμός κλασικής και τζαζ ήταν μοναδικός … ήταν πάντα ξεχωριστή και πάντα ο εαυτός της… ήταν απλώς η Nina Simone – αγνή και δυνατή. Με ενέπνευσε να σκεφτώ διαφορετικά το τραγούδι.»

Στις αρχές του 2011, υπέγραψε συμβόλαιο με την EMI Records και λίγο αργότερα έγραψε για τον Chipmunk το ντεμπούτο τραγούδι του, Diamond Rings στο οποίο τραγουδούσε και εκείνη. Κάπως έτσι, βρέθηκαν να φιγουράρουν μαζί στη θέση 6 των βρετανικών charts.

Το πρώτο τραγούδι της Sande που βρέθηκε στο Νο 1 ήταν το Heaven που κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 2011 και περιέχεται στο ντεμπούτο άλμπουμ της, Our Version of Events – το άλμπουμ με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο εκείνη τη χρονιά. Εκτός από την προσωπική της δουλειά, η Emeli Sandé έχει γράψει τραγούδια για πολλούς γνωστούς καλλιτέχνες, συμπεριλαμβανομένων των Alicia Keys, Rihanna, και Leona Lewis.

Η συνεισφορά της στην ανανέωση της μουσικής σκηνής και στις συνολικές καλλιτεχνικές υπηρεσίες της αναγνωρίστηκε ακόμα πιο επίσημα το 2018, όταν της απονεμήθηκε το Μετάλλιο της Τάξης της Βρετανικής Αυτοκρατορίας/ Member of the Most Excellent Order of the British Empire (MBE).

Και φτάνουμε στο 2024, χρονιά που βρίσκει την Emeli Sandé σε περιοδεία με το πέμπτο της άλμπουμ, «How Were We To Know».

Επόμενος σταθμός, η Ελλάδα και η Χαλκιδική!

Το Σάββατο 3 Αυγούστου, η Emeli Sandé θα δώσει μία αξέχαστη συναυλία στον ειδυλλιακό Λόφο της Σάνης – την πρώτη της καλλιτέχνιδας στην Ελλάδα -, όπου υπόσχεται να μαγέψει το κοινό με την ιδιαίτερη φωνή και τις μελωδίες της.

Μαζί της θα είναι:

Nicky Brown (Musical Director/keys)

Priscilla Jones-Campbell (backing vocals)

Sonia Konate (guitar)

Digby Lovatt (bass)

Subrina McCalla (backing vocals)

Hannah Montrose (drums)

Σάββατο 3 Αυγούστου

Λόφος της Σάνης, στις 21:30