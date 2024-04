Αρχιμουσικός με σημαντική διεθνή πορεία, προικισμένος σπάνιες μουσικές αρετές, ο Κωνσταντίνος Καρύδης [Constantinos Carydis] θα διευθύνει, το Σάββατο 20 Απριλίου στις 8:30 το βράδυ, την Chamber Orchestra of Europe (Ορχήστρα Δωματίου της Ευρώπης), η οποία απαρτίζεται από επίλεκτους μουσικούς με αξιοζήλευτες συνεργασίες και πολυβραβευμένες ηχογραφήσεις, σε ένα πρόγραμμα υψηλών ερμηνευτικών αξιώσεων, καθοδηγώντας το κορυφαίο σύνολο σε ένα ταξίδι στον μουσικό χρόνο. Mε τη φημισμένη Ορχήστρα συμπράττει ο νεαρός βιρτουόζος πιανίστας Jan Lisiecki [Γιαν Λισέτσκι] που θα παίξει το Τέταρτο κοντσέρτο για πιάνο του Ludwig van Beethoven [Λούντβιχ βαν Μπετόβεν] καθώς και το Τρίτο από τα Είκοσι τέσσερα πρελούδια για πιάνο του Dmitri Shostakovich [Ντμίτρι Σοστακόβιτς]. Με τη μεγάλη συναυλία της Chamber Orchestra of Europe υπό τον Κωνσταντίνο Καρύδη ολοκληρώνεται το φετινό Φεστιβάλ της Άνοιξης που διοργανώνεται για τρίτη χρονιά στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Εκτός από το Κοντσέρτο για πιάνο αρ. 4 του Ludwig van Beethoven, το κοινό θα έχει ακόμη την ευκαιρία να απολαύσει και τη Συμφωνία αρ. 4 του μεγάλου γερμανού μουσουργού. Ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα της βραδιάς κατέχει ο Dmitri Shostakovich, ένας από τους σπουδαιότερους συνθέτες του 20ού αιώνα. Στη συναυλία της Chamber Orchestra of Europe, θα ακουστούν όχι μόνο το Τρίτο του πρελούδιο για πιάνο από τον Jan Lisiecki, αλλά και τα Δύο κομμάτια για οκτέκτο εγχόρδων σε μεταγραφή για ορχήστρα εγχόρδων, καθώς και το Πρελούδιο στη μνήμη του Ντμίτρι Σοστακόβιτς για δύο βιολιά του Alfred Schnittke [Άλφρεντ Σνίτκε]. Tα σολιστικά μέρη για βιολί ερμηνεύουν τα μέλη της Ορχήστρας Steven Copes [Στήβεν Κόουπς] και Lucy Gould [Λούσυ Γκουλντ]. Στην ίδια συναυλία, η διακεκριμένη Ορχήστρα θα παρουσιάσει ακόμη το έργο Ύμνος: Largo Cantabile του αμερικανού συνθέτη Charles Ives [Τσαρλς Άιβς], καθώς και έργα ελλήνων μουσουργών: το Adagio για ορχήστρα εγχόρδων από την καντάτα Οι Πέρσες του Περικλή Κούκου και τους Πέντε ελληνικούς χορούς, επίσης για ορχήστρα εγχόρδων, του Νίκου Σκαλκώτα.

H προπώληση για τη συναυλία της Chamber Orchestra of Europe, υπό τον Κωνσταντίνο Καρύδη, καθώς και για όλες τις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ της Άνοιξης έχει αρχίσει.

ο 28χρονος Jan Lisiecki περιγράφεται από τον αμερικανικό Τύπο ως ένας «μουσικός με ασυνήθιστη φινέτσα και φαντασία» (Boston Globe), ο οποίος φημίζεται για τη «γνησιότητα, τη λυρικότητα και την ευφυία» του (The New York Times) . Εδώ και δεκαπέντε χρόνια, ο νεαρός καναδός καλλιτέχνης διαπρέπει στις μεγαλύτερες μουσικές αίθουσες του κόσμου δίνοντας πάνω από 100 συναυλίες κάθε χρόνο.

Ο Γιαν Λισέτσκι συνεργάζεται στενά με μαέστρους και ορχήστρες διεθνούς ακτινοβολίας. Αυτή τη σεζόν, κάνει το ντεμπούτο του στην Αίθουσα της Φιλαρμονικής του Βερολίνου και στο Κάρνεγκι Χολ. Εμφανίζεται επίσης στη Βιέννη και συμπράττει με τη Συμφωνική της Βαμβέργης υπό τον Μάνφρεντ Χόνεκ, ενώ τις δύο επόμενες σεζόν θα παρουσιάσει και τα πέντε κοντσέρτα για πιάνο του Προκόφιεφ.

Τον Ιούνιο, ολοκληρώνει ως Artist-in-Residence τη συνεργασία του με τις Φιλαρμονικές του Έλβα και της Κολωνίας. Με αφορμή τη λήξη της συνεργασίας του με τη Φιλαρμονική του Έλβα, πραγματοποίησε διεθνή περιοδεία με την Ορχήστρα σε περισσότερες από 50 πόλεις (Βιέννη, Σικάγο, Μιλάνο, Σεούλ, Σάο Πάολο κ.ά.).

Πρόσφατα, προσκλήθηκε να συμπράξει εκ νέου με τη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης, την Ορχήστρα του Κλήβελαντ, τις Συμφωνικές της Βοστώνης και του Σικάγου, την Ορχήστρα του Παρισιού και τη Στάατσκαπελλε της Δρέσδης. Εμφανίζεται τακτικά σε σημαντικά θερινά φεστιβάλ της Ευρώπης και της βόρειας Αμερικής, ενώ έχει συμμετάσχει στο Φεστιβάλ του Σάλτσμπουργκ και στα BBC Proms.

Έχει αποκλειστική δισκογραφική συνεργασία με την Deutsche Grammophon από 15 ετών. Έκτοτε έχει ηχογραφήσει 9 άλμπουμ, τα οποία έχουν αποσπάσει σημαντικά βραβεία (JUNO, ECHO Klassik, Gramophone Critics’ Choice, Diapason d’or, Edison Klassiek).

Σε ηλικία 18 ετών, τιμήθηκε με το βραβείο Leonard Bernstein, ενώ υπήρξε ο νεαρότερος καλλιτέχνης που απέσπασε το βραβείο Gramophone Young Artist. Από το 2012 είναι Πρεσβευτής της UNICEF για τον Καναδά.

Ο διεθνώς αναγνωρισμένος μαέστρος Κωνσταντίνος Καρύδης εμφανίστηκε πρόσφατα στα BBC Proms στο Άλμπερτ Χολ του Λονδίνου με τη Γερμανική Φιλαρμονική Δωματίου της Βρέμης. Έδωσε ακόμη συναυλίες με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Βιέννης, την Κονσέρτχεμπαου του Άμστερνταμ, τις Φιλαρμονικές Ορχήστρες της Σκάλας και του Όσλο, ενώ διηύθυνε επίσης μια νέα παραγωγή του Ιδομενέα (Κρατική Όπερα της Βαυαρίας) στο Φεστιβάλ Όπερας του Μονάχου.

Την τρέχουσα καλλιτεχνική περίοδο διευθύνει τις Συμφωνικές Ορχήστρες της Βαυαρικής Ραδιοφωνίας και της Σουηδικής Ραδιοφωνίας, καθώς και την Ορχήστρα Δωματίου της Ευρώπης. Επίσης, επιστρέφει στο πόντιουμ της Συμφωνικής WDR, της Συμφωνικής της Ραδιοφωνίας της Φρανκφούρτης, της Ορχήστρας Μοτσαρτέουμ του Σάλτσμπουργκ και της Συμφωνικής της Βιέννης.

Έχει συνεργαστεί με φημισμένα μουσικά σύνολα: Φιλαρμονικές Βιέννης, Βερολίνου, Έλβα, και Μονάχου, Συμφωνικές WDR Κολωνίας, Βερολίνου, Βαμβέργης και Μπέρμιγχαμ, Ορχήστρες του Κοντσέρτχαους του Βερολίνου, της Ακαδημίας της Αγίας Καικιλίας, Τόνχαλλε της Ζυρίχης, Ορχήστρα Δωματίου Μάλερ, κ.ά.

Συνεργάζεται τακτικά με γνωστά λυρικά θέατρα διευθύνοντας έργα του οπερατικού ρεπερτορίου (Κρατική Όπερα Βαυαρίας, Όπερα Φρανκφούρτης, Κόβεντ Γκάρντεν, Κρατικές Όπερες Βιέννης και Βερολίνου, Εθνική Όπερα Άμστερνταμ, Komische Oper Βερολίνου, Όπερα Λυών). Επιπλέον, έχει συμμετάσχει στο Φεστιβάλ του Σάλτσμπουργκ, στο Διεθνές Φεστιβάλ του Εδιμβούργου, στις Γιορτές Μουσικής της Δρέσδης, στα Φεστιβάλ Αθηνών και «Ενέσκου» (Βουκουρέστι) καθώς και στις Μουσικές Εβδομάδες της Ασκόνας.

Ο Κωνσταντίνος Καρύδης γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε πιάνο και θεωρητικά στο Ωδείο Αθηνών. Ολοκλήρωσε τις σπουδές του στη διεύθυνση ορχήστρας στην Ανώτερη Σχολή Μουσικής και Θεάτρου στο Μόναχο. Το 2011 τιμήθηκε με το βραβείο «Κάρλος Κλάιμπερ» της Εθνικής Όπερας της Βαυαρίας.

Η Chamber Orchestra of Europe-COE (Ορχήστρα Δωματίου της Ευρώπης) ιδρύθηκε το 1981 από νέους μουσικούς, μέλη της Ορχήστρας Νέων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Τα εξήντα περίπου μέλη της δραστηριοποιούνται παράλληλα ως εξάρχοντες καθώς και ως ερμηνευτές μουσικής δωματίου και καθηγητές μουσικής.

Η ταυτότητα της Ορχήστρας διαμορφώθηκε από συνεργασίες της με λαμπρούς μαέστρους και σολίστ. Ο Κλάουντιο Αμπάντο ήταν ο πιο σημαντικός μέντοράς της, και ο Νικολάους Αρνονκούρ άσκησε εξίσου σημαντική επιρροή στη διαμόρφωση του ήχου της. Πλέον η Ορχήστρα συνεργάζεται στενά με τον Σερ Άντρας Σιφ και τον Γιαννίκ Νεζέ-Σεγκέν, και οι δύο επίτιμα μέλη της, στα χνάρια του Μπέρναρντ Χάιτινκ και του Νικολάους Αρνονκούρ.

Εμφανίζεται τακτικά σε διεθνή φεστιβάλ και αίθουσες συναυλιών. Σε συνεργασία με τη Διεθνή Ακαδημία Κρόνμπεργκ, έγινε, το 2022, το πρώτο σχήμα in residence στο Casals Forum, ενώ, επίσης από το 2022 είναι Ορχήστρα in-Residence στο Ανάκτορο Εστερχάζυ στο Άιζενσταντ.

Έχει ηχογραφήσει πάνω από 250 έργα κερδίζοντας πολλά βραβεία, μεταξύ άλλων, δύο Grammy και τρία Gramophone Record of the Year. To 2020, κυκλοφόρησε μια αρχειακή ηχογράφηση της Ορχήστρας υπό τον Αρνονκούρ με τις Συμφωνίες του Σούμπερτ (ICA Classics). Η συλλογή είχε τέτοια επιτυχία, που την ακολούθησε και δεύτερη, με αρχειακές ηχογραφήσεις έργων Χάυντν, Μότσαρτ, Μπετόβεν και Μπραμς, επίσης υπό τον Αρνονκούρ. Τον Ιανουάριο του 2022 κυκλοφόρησαν σε DVD και BluRay όλες οι συμφωνίες του Σιμπέλιους που είχε ερμηνεύσει η Ορχήστρα στο Φεστιβάλ του Ελσίνκι 1998, υπό τον Πάαβο Μπέργκλουντ. Τον Φεβρουάριο του 2023, η διεθνής κριτική υποδέχτηκε με ενθουσιασμό την ηχογράφηση της COE με κοντσέρτα για πιάνο της Κλάρα Βηκ-Σούμαν και του Ρόμπερτ Σούμαν, με σολίστ την Μπεατρίτσε Ράνα και μαέστρο τον Γιαννίκ Νεζέ-Σεγκέν.

Το 2009, δημιουργήθηκε η Ακαδημία της Ορχήστρας Δωματίου της Ευρώπης, που δίνει την ευκαιρία σε νέους μουσικούς να μελετήσουν με τους κορυφαίους μουσικούς του σχήματος και να συμμετάσχουν στις περιοδείες του.

Ιδιωτικός φορέας, η Ορχήστρα Δωματίου της Ευρώπης υποστηρίζεται οικονομικά, κυρίως από το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Γκάτσμπυ καθώς και από φυσικά και νομικά πρόσωπα: Dasha Shenkman, Sir Siegmund Warburg’s Voluntary Settlement, Rupert Hughes Will Trust, Underwood Trust, 35th Anniversary Friends και American Friends.

