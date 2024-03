Το Σαββατοκύριακο έφτασε και είναι μία καλή ευκαιρία για ατελείωτες βόλτες στην πόλη, για μικρούς και μεγάλους. Μάλιστα, αυτό το διήμερο στην Αθήνα θα βρείτε εξαιρετικές προτάσεις για όλους, τις οποίες μπορείτε να παρακολουθήσετε δωρεάν, χωρίς να πληρώσετε εισιτήριο.

Beyond Borders – Ταινιοθήκη της Ελλάδος

Το Beyond Borders – Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελλορίζου ετοιμάζεται για την 9η έκδοσή του, μεταξύ 25/8 και 1/9/2024, στο Καστελλόριζο. Στο μεταξύ, όμως, το μακρινό Καστελλόριζο έρχεται στην Αθήνα! Από τις 29 έως τις 31 Μαρτίου 2024 τα βραβευμένα ντοκιμαντέρ του 8ου Beyond Borders θα προβληθούν στον φιλόξενο χώρο της Ταινιοθήκης της Ελλάδος.

Με προβολές ταινιών, Q&As και masterclasses, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ταινίες απ’ όλον τον κόσμο, που ξεχώρισαν τον περασμένο Αύγουστο για τον τρόπο που καταπιάνονται με τις λιγότερο γνωστές πτυχές της Ιστορίας, για την κοινωνική τους ευαισθησία, την πρωτοτυπία της ιδέας και την καλλιτεχνική τους αξία.

Πρόγραμμα προβολών και masterclasses:

Σάββατο 30 Μαρτίου

16:00-18.00 Masterclass Jordan Paterson «Εξερευνώντας τη μετανάστευση μέσω του φακού»

18:00-18:40 Φύλλα Καπνού των Στάθη Γαλαζούλα & Ελίζας Καβαλαράκη, 39΄

18:40-19:00 Q&A με τους σκηνοθέτες

19:00-20:00 The Hidden Children of Colonization του Dominique Regueme, 58΄

20:00-20:10 Διάλειμμα

20:10-20:40 Bitter September της Σοφίας Φαραντάτου, 26΄

Κυριακή 31 Μαρτίου

18:00-18:20 Will you look at me? του Shuli Huang, 20΄

18:20-19:55 A Tale of Four Minorities του Devid Deri, 95΄

19:55-20:05 Διάλειμμα

20:05-20:15 Scars της Alex Anna, 10΄

20:15 Κλείσιμο δράσης

Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου, που θα βρείτε στο more.com

Οι προβολές στην Αθήνα θα πραγματοποιηθούν στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, Ιερά Οδός 48 & Μ. Αλεξάνδρου 134-136, στάση μετρό Κεραμεικός.

«Αφόρετα λόγια» – Θέατρο Αλκμήνη

Το Κέντρο Ημέρας «Λωτός» θα παρουσιάσει δραματοποιημένο ένα μέρος της ποιητικής ανθολογίας «Αφόρετα λόγια» την Κυριακή 31 Μαρτίου, στις 12:00, στο Θέατρο Αλκμήνη. Δημιουργοί της ανθολογίας και πρωταγωνιστές της παράστασης είναι άνθρωποι με χρόνια ψυχιατρικά προβλήματα, μέλη του προγράμματος ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης του Κ.Η. «Λωτός» του Ε.Κ.Δ.Ψ.&Π. «Κωστής Μπάλλας».

Πρόκειται για μία διαδικασία ανάδειξης των ικανοτήτων και των ταλέντων τους στο πλαίσιο του αποστιγματισμού της ψυχικής νόσου και της ισότιμης ενσωμάτωσής τους στο κοινωνικό σύνολο.

Η είσοδος είναι δωρεάν.

«Η μαγική φωτογραφική ματιά του Αλέξανδρου Εμμανουηλίδη» – Moxy Athens

Μία συναρπαστική ακροβασία ανάμεσα στον κόσμο του πραγματικού και του φαντασιακού ξεκίνησε την Τετάρτη, 6 Μαρτίου, στις 19:00 στο Moxy Athens Hotel, υπό τη διαχείριση της SWOT Hospitality. Τα Moxy Art affairs υποδέχονται τον ταλαντούχο φωτογράφο, Αλέξανδρο Εμμανουηλίδη, ο οποίος μέσα από τη μαγεία των εικόνων του αποδεικνύει ότι ο φωτογραφικός φακός, όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια, μπορεί να αποτυπώσει όχι μόνο όσα φαίνονται αλλά και την αθέατη, μεταφυσική πλευρά των πραγμάτων.

Η έκθεση «Beyond lens / Art unleashed» δείχνει πώς η εικαστική φωτογραφία υπερβαίνει την απλή απεικόνιση, καθοδηγώντας τον θεατή να αναζητήσει και να επιτύχει συναισθηματική σύνδεση, ξεπερνώντας τα περιοριστικά πλαίσια χώρου και χρόνου.

Ο θαυμαστός κόσμος του Αλέξανδρου Εμμανουηλίδη έχει ξεχωρίσει για τον τρόπο με τον οποίο αποτυπώνει και αναδεικνύει τις αφηρημένες φόρμες και μορφές. Κάθε εικόνα αποτελεί και ένα αυτόνομο σύμπαν, αφηγείται μία ιστορία που εμπεριέχει πολλές αναγνώσεις, μας προσκαλεί σε μία γιορτή όσων βλέπουμε και όσων θα θέλαμε να δούμε. Το ανθρώπινο στοιχείο είναι με έναν τρόπο πάντα παρόν, ακόμη και όταν το μόνο που έχει αφήσει είναι το υπαινικτικό του αποτύπωμα.

Η έκθεση θα είναι ανοιχτή για το κοινό μέχρι τις 10 Απριλίου 2024.

Moxy Athens City

Σταδίου 65, Αθήνα

«Fun Dance» – Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Μικροί και μεγάλοι ακολουθούμε τον ρυθμό και τα βήματα της δυναμικής και ευφάνταστης χορογραφίας, που μας υποδεικνύει η ομάδα χορού και αφήνουμε το σώμα μας να εκτονωθεί και να εκφραστεί.

Σχεδιασμός και Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

Κυριακή 31/03

Τοποθεσία: Ξέφωτο

Για συμμετέχοντες από 4 ετών και άνω.