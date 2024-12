Η νέα κινηματογραφική και χριστουγεννιάτικη εβδομάδα που ξεκινάει, φέρνει δύο πρεμιέρες που περιμέναμε πώς και πώς: το πολυαναμενόμενο «Υπάρχω» για τη ζωή του Στέλιου Καζαντζίδη με τον Χρήστο Μάστορα και το «Μουφάσα, ο βασιλιάς των λιονταριών», η αγαπημένη παιδική ταινία που επιστρέφει τριάντα χρόνια μετά και ναι, ήρθε η ώρα να μάθουμε την αληθινή ιστορία του πατέρα του Σίμπα.

Και αν θέλετε να παραμείνετε στο πνεύμα των ημερών, κάνει πρεμιέρα και η ταινία, «Τα τελευταία Χριστούγεννα στο πατρικό μας», στην οποία συναντάμε σε ρόλους-κλειδιά τους…απόγονους διάσημων σκηνοθετών, την Φραντσέσκα Σκορσέζε και τον Σόγιερ Σπίλμπεργκ!

Υπάρχω

Σκηνοθεσία: Γιώργος Τσεμπερόπουλος

Σενάριο: Κατερίνα Μπέη

Φωτογραφία: Γιάννης Δρακουλαράκος

Μουσική: Μίνως Μάτσας

Πρωταγωνιστούν: Χρήστος Μάστορας, Κλέλια Ρένεση, Ασημένια Βουλιώτη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δημήτρης Καπουράνης, Αννα Συμεωνίδου

Διάρκεια: 120 λεπτά

Διανομή: Tanweer

Η υπόθεση

H συγκινητική ιστορία ενός παιδιού μιας οικογένειας προσφύγων του Πόντου που κατάφερε να επιβιώσει και να μεγαλουργήσει χάρη στο τεράστιο ταλέντο του και κόντρα σε κάθε κοινωνική και προσωπική δυσκολία. Μουσική, έρωτες, οικογένεια, φίλοι, ψάρεμα, δημιουργία, μπράβοι της νύχτας, φανατικοί θαυμαστές, μεγάλες διαμάχες, δημιουργούν το ψηφιδωτό της ζωής του. Μία ταινία – αφιέρωμα σε έναν μεγάλο τραγουδιστή, που η φωνή του «μίλησε» στις καρδιές όλων των Ελλήνων, ανά τον κόσμο, τον Στέλιο Καζαντζίδη – για όσους τον αγάπησαν, και όσους θέλουν να τον γνωρίσουν.

Μουφάσα: Ο βασιλιάς των λιονταριών

Σκηνοθεσία: Μπάρι Τζένκινς

Σενάριο: Τζεφ Νάθανσον

Μουσική: Ντέιβ Μέτζγκερ, Νίκολας Μπριτέλ, Λιν-Μανουέλ Μιράντα

Με τις φωνές των: Aαρον Πιέρ, Κέλβιν Χάρισον Τζούνιορ, Σεθ Ρόγκεν, Μπίλι Άιχνερ, Τίφανι Μπουν, Ντόναλντ Γκλόβερ, Μαντς Μίκελσεν/ Στα ελληνικά ακούγονται: Βασίλης Δημακόπουλος, Παναγιώτης Αποστολόπουλος, Ντίνος Σούτης, Βασίλης Αξιώτης, Βάσια Ζαχαροπούλου

Διάρκεια: 118 λεπτά

Διανομή: Feelgood

Η υπόθεση

Μέσα από αναδρομές στο παρελθόν, συναντάμε τον θρυλικό Μουφάσα όταν ήταν ένα ορφανό λιονταράκι, χαμένο και μόνο, μέχρι που συνάντησε ένα καλόκαρδο λιοντάρι με το όνομα Τάκα, τον διάδοχο μιας βασιλικής οικογένειας. Αυτή η τυχαία συνάντηση είναι η αφορμή για να ξεκινήσει ένα μεγάλο ταξίδι με συνοδοιπόρους μία παρέα απόκληρων που αναζητούν το πεπρωμένο τους. Οι δεσμοί τους θα δοκιμαστούν καθώς προσπαθούν να συνεργαστούν για να ξεφύγουν από έναν επικίνδυνο και θανάσιμο εχθρό.

Αξιαγάπητη

Σκηνοθεσία: Λίλια Ινγκολφσντότιρ

Σενάριο: Λίλια Ινγκολφσντότιρ

Πρωταγωνιστούν: Χέλγκα Γκούρεν, Οντγιρ Τούνε

Διάρκεια: 101 λεπτά

Διανομή: One from the Heart

Η υπόθεση

Η Μαρία, ήδη χωρισμένη με παιδιά από τον πρώτο της γάμο βλέπει στη γνωριμία της με τον αντισυμβατικό Σίγκμουντ μια δεύτερη ευκαιρία. Λίγα χρόνια αργότερα και με τέσσερα πλέον παιδιά πρέπει να συμβιβαστεί με τον εαυτό της και τις επιλογές της όταν και αυτός ο γάμος οδηγείται σε αδιέξοδο.

Ο Σπόρος της Ιερής Συκιάς

Σκηνοθεσία: Μοχάμαντ Ρασούλοφ

Σενάριο: Μοχάμαντ Ρασούλοφ

Μουσική: Καρζάν Μαχμούντ

Πρωταγωνιστούν: Σοχέιλα Γκολεστάνι, Μισάγκ Ζαρέχ, Μάχσα Ροστάμι, Σεταρέχ Μαλέκι, Νιουσά Ακσί, Αμινέ Αράνι

Διάρκεια: 168 λεπτά

Διανομή: Ama

Η υπόθεση

Στον δικηγόρο Ιμάν ανατίθεται η ιδιότητα του ερευνητή δικαστή στο επαναστατικό δικαστήριο της Τεχεράνης. Αυτό του παρέχει αυτόματα καλύτερο μισθό και μεγαλύτερο χώρο διαβίωσης για την οικογένεια του. Όταν όμως ξεσπούν πολιτικές διαδηλώσεις κατά του καθεστώτος, ο Ιμάν αντιλαμβάνεται ότι δεν πήρε τη θέση λόγω των νομικών του ικανοτήτων, αλλά για να συνυπογράφει καταδίκες που του υποδεικνύουν οι ανωτέροι του, ακόμα και με θανατικές ποινές. Γι’ αυτό και παραμένει ανώνυμος, φοβούμενος για την ασφάλεια τη δική του και της οικογένειας του. Οι διαδηλώσεις όμως όχι μόνο δεν κοπάζουν αλλά εντείνονται, και ο Ιμάν αρχίζει να χάνει το μυαλό του. Όταν το όπλο του θα χαθεί, θα υποψιαστεί ακόμα και τη σύζυγο του και τις κόρες του.

Τα τελευταία Χριστούγεννα στο πατρικό μας

Σκηνοθεσία: Τάιλερ Ταορμίνα

Σενάριο: Ερικ Μπέργκερ, Τάιλερ Ταορμίνα

Μουσική: Ολι Γουάιτ

Πρωταγωνιστούν: Μάικλ Σέρα, Έλσι Φίσερ, Μαρία Ντίτζια, Μπεν Σένκμαν, Σόγιερ Σπίλμπεργκ, Φραντσέσκα Σκορσέζε

Διάρκεια: 106 λεπτά

Διανομή: Cinobo

Η υπόθεση

Την παραμονή των Χριστουγέννων, μια οικογένεια μαζεύεται για να γιορτάσουν, ίσως για τελευταία φορά όλοι μαζί, στο πατρικό τους σπίτι. Καθώς η νύχτα περνάει και ξεκινούν οι ενδοοικογενειακές διαμάχες, μια από τις έφηβες της μάζωξης φεύγει κρυφά με τις φίλες της με σκοπό να κατακτήσουν το χιονισμένο προάστιο.

Ωρολογιακός μηχανισμός

Σκηνοθεσία: Σιρίλ Σόιμπλιν

Σενάριο: Σιρίλ Σόιμπλιν

Μουσική: Λι Ταβόρ

Πρωταγωνιστούν: Κλάρα Γκοστίνσκι, Αλεξέι Ευστράτοφ, Μόνικα Στάλντερ, Eλιό Τιεμάρ

Διάρκεια: 93 λεπτά

Διανομή: Weird Wave

Η υπόθεση

Οι νέες τεχνολογίες εισβάλλουν στην ωρολογοποιία του 19ου αιώνα στην Ελβετία. Η Ζοζεφίν, μια νεαρή εργάτρια το 1870, έρχεται αντιμέτωπη με τις νέες μεθόδους διαχείρισης χρημάτων, χρόνου και εργασίας στην ωρολογοποιία που εργάζεται. Στην πορεία, εμπλέκεται στο τοπικό κίνημα των αναρχικών ωρολογοποιών και γνωρίζει τον Ρώσο ταξιδιώτη και χαρτογράφο Πιοτρ Κροπότκιν.

142 Χρόνια

Σκηνοθεσία: Στέλιος Κούλογλου

Σενάριο: Στέλιος Κούλογλου

Μουσική: Μίμης Νικολόπουλος

Πρωταγωνιστούν: Ιάσoνας Αποστολόπουλος, Ακίφ Ρασούλι, Αμίρ Ζαχίρι, Μοχαμάντ Χανάντ Αμπντί

Διάρκεια: 74 λεπτά

Διανομή: New Star

Η υπόθεση

Στις ελληνικές φυλακές βρίσκονται καταδικασμένοι χιλιάδες πρόσφυγες ως διακινητές. Ο διασώστης Ιάσονας Αποστολόπουλος συμμετέχει σε έναν αγώνα για να σωθούν 3 αθώοι άνθρωποι. Ο πρώτος έχει καταδικαστεί σε 142 χρόνια φυλάκισης και οι άλλοι δύο σε 50. Σε ένα δικαστικό θρίλερ που διαρκεί πάνω από έναν χρόνο, θα δικαιωθεί ο αγώνας τους για την ελευθερία;