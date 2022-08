Ο Peter Jackson, εμβληματικός και Οσκαρικός σκηνοθέτης των τριλογιών του Lord of the Rings και του The Hobbit, προχώρησε σε μία σημαντική και ιντριγκαδόρικη αποκάλυψη μιλώντας στο THR.

Σύμφωνα με το Lordoftheseries.gr, ο Νεοζηλανδός δημιουργός πως η Amazon του ζήτησε να εμπλακεί στην επερχόμενη της σειρά “LOTR: The Rings of Power” και του υποσχέθηκε να του στείλει τα σενάρια, πράγμα που δεν συνέβη ποτέ.

Με ρώτησαν αν θέλω να συμμετάσχω, εγώ και η παραγωγός Fran Walsh, και εγώ είπα, “Αυτή η ερώτηση δεν μπορεί να απαντηθεί χωρίς να δω το σενάριο,” Και έτσι μου είπαν, “Όποτε λάβουμε τα πρώτα σενάρια, θα στα στείλουμε.” Και τα σενάρια δεν εμφανίστηκαν ποτέ. Αυτό είναι το τελευταίο πράγμα που άκουσα, που είναι εντάξει. Κανένα παράπονο.

Βέβαια, ο Jackson δεν πρόκειται να χάσει την ευκαιρία να δει τη νέα αυτή σειρά στον κόσμο του LOTR. “Θα το παρακολουθήσω. Δεν είμαι ο τύπος που εύχεται με κακία. Η παραγωγή σειρών ή ταινιών είναι πολύ δύσκολη. Αν κάποιος κάνει μία καλή ταινία ή σειρά, αυτό είναι κάτι για να το γιορτάσεις. Ανυπομονώ να το δω ως ένα εξαιρετικά ουδέτερος θεατής.”

Η απάντηση της Amazon Studios δεν άργησε να έρθει: “Διεκδικώντας τα δικαιώματα της σειράς μας, ήμασταν υποχρεωμένοι να διατηρήσουμε τη σειρά ξεχωριστή από τις ταινίες. Τρέφουμε τον μέγιστο σεβασμό προς τον Peter Jackson και τις The Lord of the Rings ταινίες και είμαστε ενθουσιασμένοι που ανυπομονεί να παρακολουθήσει το The Rings of Power.”