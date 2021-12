Ο Μπραντ Πιτ αποφάσισε να κάνει ένα επιχειρηματικό βήμα στη μουσική βιομηχανία. Φιλοδοξεί να «αναστήσει» το θρυλικό στούντιο Μιραβάλ, όπου ηχογράφησαν τραγούδια ορισμένοι από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες του 20ου και του 21ου αιώνα.

Ο διάσημος ηθοποιός ένωσε τις δυνάμεις του με τον Γάλλο μουσικό παραγωγό Νταμιάν Κινάρ προκειμένου να ανοίξουν και πάλι το στούντιο ηχογράφησης. Στόχος τους να είναι έτοιμο το καλοκαίρι του 2022. Οι δύο τους εργάζονται το τελευταίο διάστημα στο ανακαινίσουν το στούντιο και παράλληλα να ανανεώσουν τον εξοπλισμό του στούντιο, το οποίο έκλεισε τις πόρτες του στα πρώτα χρόνια του 2000.

Εκεί έγραψαν τραγούδια οι Pink Floyd για το The Wall, οι AC/DC, οι The Cure, ο Sting, οι Judas Priest, οι The Cranberries και πολλά άλλα μεγάλα ονόματα της μουσικής σκηνής. Το στούντιο, το κατασκεύασε ο Γάλλος πιανίστας Ζακ Λουσιέ τη δεκαετία του 1970.

Ο 58χρονος Πιτ, αγόρασε το κτήμα Chateau Miraval στην περιοχή Κοράνς της Γαλλίας, το 2008 με την τότε σύντροφό του, την επίσης ηθοποιό, Αντζελίνα Τζολί για 35 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα, παντρεύτηκαν εκεί το 2014.

Πέραν του κτίσματος όπου στεγάζεται το στούντιο υπάρχει ένας πύργος με 35 δωμάτια, άλλος ένας πύργος για τους καλεσμένους – όπου διέμεναν οι καλλιτέχνες στο διάστημα που ηχογραφούσαν – μια πισίνα και φυσικά ο φημισμένος αμπελώνας του.

Το κρασί του ζευγαριού του 2012 με όνομα: Jolie-Pitt & Perrin Cotes de Provence Rose Miraval, χαρακτηρίστηκε εκείνη τη χρονιά ως ένα από τα 100 καλύτερα του κόσμου. Μόλις πρόσφατα, η Αντζελίνα Τζολί πούλησε το μερίδιο της (50%) στην επιχείρηση ποτοπαραγωγής. Το ποσό που έλαβε δεν έγινε γνωστό, αλλά η αξία της επιχείρησης ξεπερνά τα 160 εκατομμύρια δολάρια.

Η ανάμειξη κρασιού και μουσικής έφερε χρήματα, αλλά και… μπελάδες

Προτού το κτήμα περάσει στα χέρια του Πιτ και της Τζολί, οι προηγούμενοι ιδιοκτήτες είχαν την ιδέα να λανσάρουν ένα κρασί με όνομα Pink Floyd. Το συγκρότημα εκνευρίστηκε με αυτή την κίνηση και μάλιστα κίνησε κάποιες νομικές διαδικασίες, αλλά τελικά έκανε πίσω γιατί όπως ανέφερε προηγουμένως ο ντράμερ Νικ Μέισον: «Δεν θα είχαμε καμία τύχη εφόσον θα τα βάζαμε με έναν Γάλλο οινοπαραγωγό, που παρήγαγε ένα γαλλικό κρασί κι όλα αυτά στη Γαλλία. Μάθαμε, όμως, πως του απέφερε πολλά χρήματα».