Στα φετινά βραβεία Gourmand στο Παρίσι, ο ύμνος Κολομβιανής μητέρας και κόρης στις παραδοσιακές τυλιχτές σε φύλλα λιχουδιές της πατρίδας τους χαρακτηρίστηκε καλύτερο βιβλίο μαγειρικής στον κόσμο. Η μητέρα Zoraida «Chori» Agamez (Σοράιντα «Τσόρι» Αγκαμές) και η κόρη, η Heidy Pinto, οι οποίες μαγειρεύουν από τα παιδικάτα τους, έγραψαν το βραβευμένο βιβλίο, με τίτλο «Envueltos», ως χρονικό της κολομβιανής προσέγγισης σε αυτή τη λιχουδιά που εκτείνεται από τα tamales του Μεξικού και της Γουατεμάλας μέχρι τα humitas της Χιλής.

Όλες οι παραλλαγές απαιτούν ένα είδος ζύμης – ή, masa – από καλαμποκάλευρο ή, αλεύρι γιούκας ή, μπανάνας ή, ριζάλευρο, την οποία γεμίζουν με νοστιμιές: είτε χοιρινό, είτε κοτόπουλο και άλλα κρέατα, είτε φασόλια και λαχανικά. Στη συνέχεια, τυλίγουν τη λιχουδιά με φύλλα καλαμποκιού ή άλλα φύλλα για να τη μαγειρέψουν, συνήθως στον ατμό.

Μάνα και κόρη κατάγονται από την πόλη Barrancabermeja (Μπαρανκαμπερμέχα) της βόρειας Κολομβίας, αλλά σχεδόν πριν τέσσερα χρόνια αποφάσισαν να περιδιαβούν τη χώρα τους για να συλλέξουν παραδοσιακές συνταγές. «Για πολύ καιρό οργανώναμε εργαστήρια διδασκαλίας τεχνικών για να κάνει κανείς envueltos. Εστιάζαμε στη masa, τη ζύμη, αλλά ο κόσμος ήθελε να μάθει περισσότερα για τα τυλίγματα» εξήγησε η Pinto. «Έτσι αρχίσαμε να ταξιδεύουμε σε όλη την Κολομβία ψάχνοντας envueltos, να εντοπίσουμε πού είναι δημοφιλή, ποιες είναι οι τοπικές ονομασίες τους και πώς τα φτιάχνουν. Συγκεντρώσαμε πάνω από 300 συνταγές».

Στον ιστότοπο μάνας και κόρης – El Toque Colombiano – υπάρχει ιστοσελίδα με χάρτη όλων των τοπικών παραδόσεων κουζίνας που εντόπισαν (http://www.eltoquecolombiano.com/mapa-de-los-envueltos) αλλά για το βιβλίο οι μαγείρισσες-ερευνήτριες αναγκάστηκαν να περιορίσουν τη λίστα. «Ξεκινήσαμε να κάνουμε δοκιμές έως ότου δεν αντέχαμε άλλο» εξομολογήθηκε, γελώντας, η Pinto. Τελικά αποφάσισαν να εστιάσουν μόνο στις συνταγές που χρησιμοποιούσαν αλεύρι από καλαμπόκι, γιούκα και μπανάνα.

Ο Daniel Guerrero (Ντανιέλ Γκερέρο), ένας Ισπανός που ζει εδώ και χρόνια στην Κολομβία, σκόνταψε πάνω στο μπλογκ μάνας και κόρης και είπε ότι θέλει να εκδώσει τις συνταγές. Οι δυο είπαν ότι αναζητούσαν έναν εκδότη, οπότε ο Guerrero πήρε τα δικαιώματα και προγραμμάτισε να εγκαινιάσει τον καινούργιο εκδοτικό οίκο του, τον «Hambre de Cultura (Πείνα για Κουλτούρα)» με το βιβλίο «Envueltos». Ήταν έτοιμοι να πάνε στο τυπογραφείο όταν χτύπησε η πανδημία. Ο Guerrero αποφάσισε να προχωρήσει. Το λοκντάουν βοήθησε τις πωλήσεις, καθώς συνέρρεαν παραγγελίες από Κολομβιανούς στην Ευρώπη, την Ασία ακόμη και την Αυστραλία που νοσταλγούσαν την πατρίδα τους. Τώρα, ετοιμάζεται τρίτη έκδοση.

Τον περασμένο Μάιο, τo «Envueltos» συμπεριλήφθηκε στη Βραχεία Λίστα για τα βραβεία Gourmand και πριν λίγο καιρό μάνα και κόρη επικράτησαν έχοντας ανταγωνισμό από Ζιμπάμπουε, Μαλαισία, Ιρλανδία και Νέα Ζηλανδία και κέρδισαν τον χαρακτηρισμό «world best of the best». «Σε χαλεπούς καιρούς, σε στιγμές λύπης, το μαγείρεμα πάντα θα είναι μέρος τη λύσης. Ζήτω η παράδοση, τα envueltos και η κολομβιανή κουζίνα» έγραψαν σε ανάρτηση στον λογαριασμό τους στο Instagram.