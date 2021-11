Περιτριγυρισμένη από πρωτοσέλιδα του «Daily Prophet» και βιβλία από το «μαγικό κόσμο» του «Χάρι Πότερ», η γραφίστρια Μιραφόρα Μίνα κρατά ψηλά έναν φάκελο που σίγουρα αμέτρητα παιδιά (και ενήλικες) επιθυμούσαν να λάβουν.



Είναι από το Hogwarts, τη σχολή των μάγων, και απευθύνεται στον «Mr H. Potter, The Cupboard under the Stairs, 4 Privet Drive, Little Whinging, Surrey».



Ήταν «το πρώτο πράγμα που σχεδίασα στη “Φιλοσοφική Λίθο” και σε ολόκληρη τη σειρά, σκεπτόμενη, μάλλον αφελώς, ότι θα ήταν ένας απλός φάκελος», είπε η Μίνα στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters. «Φυσικά, ακολούθησαν πολλά, πολλά (περισσότερα)».

Σήμερα (16/11) συμπληρώνονται 20 χρόνια από την κυκλοφορία της ταινίας «Ο Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος». Η ιστορία του πώς οι νεαροί ηθοποιοί εκτοξεύτηκαν σε παγκόσμια αστέρια του κινηματογράφου είναι λεπτομερώς καταγεγραμμένη. Ωστόσο, στην επιτυχία του franchise συνέβαλλαν σε μεγάλο βαθμό και τα… αληθοφανή μαγικά του. Για ορισμένους από τους σχεδιαστές και μια πλειάδα άλλων δημιουργών ήταν επίσης η αρχή ενός μεγάλου, φανταστικού ταξιδιού. Η μεγάλη πρόκληση του να «χτιστεί» ο κόσμος που ονειρεύτηκε η συγγραφέας Τζ. Κ. Ρόουλινγκ.

Ακριβώς όπως οι χαρακτήρες στα βιβλία και στις ταινίες, έτσι και εκείνοι έμαθαν με τον τρόπο τους να κάνουν… μαγικά στα Leavesden Studios του Ηνωμένου Βασιλείου. «Τα στούντιο έγιναν ένα είδος Hogwarts, ένα μέρος όπου οι άνθρωποι μπήκαν και έμαθαν την τέχνη τους μέσα στα δέκα χρόνια συμμετοχής», είπε η Μίνα. Τα βιβλία της Ρόουλινγκ ήταν ήδη πετυχημένα προτού γυριστεί η πρώτη ταινία και οι σκηνοθέτες ήξεραν ότι έπρεπε να κάνουν τη μαγεία να μοιάζει αληθινή.

https://www.youtube.com/watch?v=uKKwq5GuU68



«Πώς κάνει τους ανθρώπους να πετούν με σκουπόξυλα για να παίξουν ένα παιχνίδι, να κυνηγούν μια μπάλα και να βρίσκονται περίπου 20 μέτρα από το έδαφος και να είναι και παιδιά;» θυμάται ο Νικ Ντέιβις, ένας από τους υπεύθυνους για τα οπτικά εφέ στην πρώτη ταινία.



Συνολικά, το franchise του «Χάρι Πότερ» με τις οκτώ ταινίες του απέφερε έσοδα 7,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ σύντομα θα βγει στις αίθουσες και το τρίτο κεφάλαιο της spin-off σειράς ταινιών «Fantastic Beasts».



Οι θεατές του κινηματογράφου αυτές τις μέρες έχουν συνηθίσει να βλέπουν φανταστικούς κόσμους που επινοούνται με εικόνες που δημιουργούνται από υπολογιστή (CGI). Αλλά για όσους δούλεψαν πάνω στο αρχικό όραμα του σκηνοθέτη Κρις Κολούμπους για τον «Χάρι Πότερ και τη Φιλοσοφική Λίθο», η ταινία ήταν ξεχωριστή επειδή τόσα πολλά εφέ επιτεύχθηκαν με τον αναλογικό τρόπο, χρησιμοποιώντας σκηνικά και χειροποίητες κατασκευές, με μπόλικη «παλιομοδίτικη» κινηματογραφική μαγεία.



«Αυτό ήταν πριν από 21 χρόνια, το CGI δεν ήταν ακριβώς εκεί που είναι σήμερα και θέλαμε να έχουμε όσο περισσότερη πραγματικότητα μπορούσαμε”, εξήγησε ένα άλλος υπεύθυνος για τα ειδικά εφέ, ο Τζον Ρίτσαρντσον.



«Ο Κρις Κολούμπους ήταν πραγματικά αποφασισμένος να βαδίσει σ’ αυτό το μονοπάτι και νομίζω ότι αυτός είναι ένας από τους λόγους που οι πρώτες ταινίες έχουν τόσο πραγματική αίσθηση μέσα σ’ ένα μαγικό πλαίσιο. Γιατί ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε γυρίζοντάς το με την κάμερα χωρίς την παρεμβολή υπολογιστή, το κάναμε», συμπλήρωσε.

https://twitter.com/HarryPotterFilm/status/1458834519461666828



Με τα παιδιά ηθοποιούς να διδάσκονται τακτικά μαθήματά τους εκτός κάμερας από δασκάλους σε σκηνές, το Leavesden έγινε κυριολεκτικά σχολείο. Ο Ντέιβις θυμάται συχνά εκείνη τη στιγμή που τελικά είδε εκατοντάδες παιδιά, όλα φορώντας τις στολές τους, να κάθονται για πρώτη φορά στο σετ της μεγάλης αίθουσας. «Ω, Θεέ μου, είμαστε στο Hogwarts», αναπολεί πως είπε.