Πολλές, τρομακτικές και με μπόλικο αίμα είναι οι ιστορίες των βαμπίρ που ελκύουν μεγάλο μέρος του τηλεοπτικού κοινού και έχουν καταφέρει να γίνουν άκρως επιτυχημένες.

Στο παρόν άρθρο, που δημοσιεύθηκε στο lordoftheseries.gr, θα δούμε έξι από τις πιο δημοφιλείς σειρές που ενθουσίασαν τους λάτρεις του είδους και προσφέρουν άπειρες δόσεις περιπέτειας, αγωνίας, αλλά και δίψας για αίμα.

Buffy the Vampire Slayer

Η Buffy Summers είναι ένα κορίτσι που αναλαμβάνει να αντιμετωπίσει αιμοσταγείς βρικόλακες καθώς και άλλες σκοτεινές δυνάμεις του κακού με τη βοήθεια φυσικά, των αγαπημένων της φίλων από το σχολείο.

Angel

Πρόκειται για την spin off σειρά της Buffy the Vampire Slayer. Η υπόθεση περιστρέφεται γύρω από τον Angel, ένα βαμπίρ με καθήκον παρόμοιο με αυτό της Buffy, αφού και αυτός προσπαθεί να αντιμετωπίσει σκοτεινές υπάρξεις που απειλούν τον κόσμο δημιουργώντας παράλληλα, και τη δική του ομάδα. Αν απόλαυσες τη Buffy, τότε σίγουρα θα ευχαριστηθείς και την εν λόγω σειρά.

True Blood

Το True Blood αποτελεί μία από τις δημοφιλέστερες σειρές με θέμα τα βαμπίρ. Στη σειρά αυτή, η Sookie, μια κοπέλα με τηλεπαθητικές ικανότητες, γνωρίζει και ερωτεύεται τον Bill, έναν υπεραιωνόβιοv βρικόλακα. Πρόκειται για μια σειρά που περιλαμβάνει αρκετή βία και σεξ, αλλά και μπόλικη αδρεναλίνη.

The Strain

Όταν ένα αεροπλάνο προσγειώνεται στο αεροδρόμιο JFK της Νέας Υόρκης με σφραγισμένες πόρτες και χωρίς φώτα, τότε ο επιδημιολόγος Goodweather αναλαμβάνει να βρει τι έχει συμβεί. Μέσα θα βρει 206 πτώματα και 4 επιζώντες. Η υπόθεση αρχίζει να γίνεται ακόμα πιο παράξενη όταν αυτοί οι επιζώντες αρχίζουν να παρατηρούν αλλαγές πάνω τους, αλλά και όταν τα πτώματα αρχίζουν να εξαφανίζονται από το νεκροτομείο. Με λίγα λόγια, πρόκειται για μια πανδημία, έναν ιό που μετατρέπει τους ανθρώπους σε τρομακτικά βαμπίρ με μια ακατανίκητη δίψα για αίμα.

The Vampire Diaries

Η σειρά ακολουθεί την ιστορία της Elena, μιας 17χρονης μαθήτριας στην φανταστική πόλη Mystic Falls που μόλις έχασε σε δυστύχημα τους γονείς της και η οποία ερωτεύεται τον Stefan, έναν βρικόλακα 162 χρονών. Η σχέση τους, ωστόσο, θα δοκιμαστεί όταν επιστρέψει στην πόλη ο μεγαλύτερος αδερφός του Stefan, ο Damon, ο οποίος θα ερωτευτεί και αυτός την Elena, αφού είναι σωσίας της πρώτης τους αγάπης που είχαν γνωρίσει πριν πολλά χρόνια. Μια εφηβική σαπουνόπερα, ένα ερωτικό τρίγωνο και δύο βαμπίρ αδέρφια που προσπαθούν να προστατέψουν την αγαπημένη τους από διάφορους κινδύνους.

The Originals

Πρόκειται για το spin off του Vampire Diaries, το οποίο περιστρέφεται γύρω από τα τρία αδέρφια της οικογένειας Mikaelson, τον Klaus, την Rebecca και τον Elijah που επιστρέφουν στη Νέα Ορλεάνη για πρώτη φορά μετά το 1919 και αποφασίζουν να διεκδικήσουν την πόλη που κάποτε τους ανήκε ενώ παράλληλα θα πρέπει να αντιμετωπίσουν και τις δυνάμεις που την απειλούν. Το The Originals απέκτησε και τη δική του spin off σειρά με τίτλο Legacies, όπου η κόρη του Niklaus Mikaelson βρίσκεται σε ένα σχολείο για παιδιά με υπεράνθρωπες ικανότητες.