Είναι δύσκολο να πιστέψουμε ότι υπάρχουν τόσοι πολλοί τραγουδιστές που μισούν τα τραγούδια τους. Ειδικά όταν πρόκειται για τραγούδια που τους βοήθησαν να αναδείξουν την καριέρα τους, φέρνοντάς τους φήμη, χρήματα και σημαντικές επιτυχίες μεταγενέστερα. Ωστόσο, ανεξάρτητα από το πόσο αρέσει στους θαυμαστές μια συγκεκριμένη επιτυχία, μερικές φορές η ίδια δημοφιλής μελωδία αποτελεί κάτι σαν «κόκκινο πανί» για τους ερμηνευτές και δημιουργούς τους. Όπως συμβαίνει και με τις περιπτώσεις παρακάτω.

Radiohead- Creep

Δεν είναι λίγες οι φορές που οι Radiohead έχουν παραδεχτεί για το τραγούδι που τους έκανε γνωστούς στο ευρύτερο κοινό ότι είναι περισσότερο mainstream και «χάλια». Από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές αυτής της άποψης, μάλιστα, ο frontman του συγκροτήματος, Thom Yorke. Το συγκρότημα, τελικά, σταμάτησε να παίζει το «Creep» στις συναυλίες του, και όταν κάποτε τους ζητήθηκε από το κοινό να το παίξουν σε μία από αυτές η απάντηση του York ήταν «σταματήστε πια να το ζητάτε, μας έχει κουράσει».

Τζον Λένον- Lucy in the Sky with Diamonds

Οι Μπιτλς είχαν πολλές επιτυχίες, με τις οποίες όπως όλα δείχνουν ο Τζον Λένον δεν ήταν ευχαριστημένος. Σε μια συνέντευξη στο Playboy το 1980, μάλιστα, είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ότι «Είμαι δυσαρεστημένος με κάθε δίσκο που έβγαλαν ποτέ οι Μπιτλς. Δεν υπάρχει κανένας δίσκος που θα διασκεύαζα, ανάμεσα στους οποίους όλοι οι δίσκοι των Μπιτλς και οι ατομικοί δικοί μου. Συνέχισε, μάλιστα, αποκαλύπτοντας πως «Άκουσα το “Lucy in the Sky with Diamonds” στο ραδιόφωνο χθες το βράδυ. Είναι απαίσιο, ξέρετε. Το κομμάτι είναι απλώς φρικτό».

Μαντόνα

Σίγουρα, το «Like a Virgin» και το «Holiday» βοήθησαν τη Μαντόνα να οδηγηθεί στην κορυφή των charts τη δεκαετία του ’80. Όποιος θελήσει, ωστόσο, κάποια στιγμή να ακούσει live από την βασίλισσα της ποπ τις διάσημες και χιλιοτραγουδισμένες επιτυχίες της μάλλον θα χρειαστεί να πληρώσει αδρά τη Μαντόνα, καθώς όπως αναφέρει το ranker.com η ίδια έχει κουραστεί πολύ με αυτά τα δύο τραγούδια. Χαρακτηριστικά σε συνέντευξή της στο νεοϋορκέζικο ραδιοφωνικό σταθμό Z100-FM έχει αποκαλύψει πως «Δεν μπορώ να τα ξαναπώ αυτά τα τραγούδια, εκτός αν κάποιος με πληρώσει περίπου 30 εκατομμύρια. Όπως για παράδειγμα κάποιος Ρώσος μεγιστάνας που θα με καλέσει να τραγουδήσω στο γάμο του».

Simple Minds

Το τραγούδι που έγινε διάσημο από την κλασική ταινία του 1985 «The Breakfast Club» ήταν το μόνο Νο 1 τραγούδι των Simple Minds στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παρόλα αυτά η βρετανική μπάντα έδειχνε αρκετά ενοχλημένη με το γεγονός ότι το τραγούδι γράφτηκε από κάποιον άλλο και ότι ήταν μια δραματική αλλαγή του δικού τους υλικού. Ακόμα και μετά την απίστευτη επιτυχία του τραγουδιού, οι Simple Minds δεν έβαλαν το τραγούδι σε κανένα από τα άλμπουμ τους μέχρι το 1992, όταν κυκλοφόρησαν τη συλλογή «Glittering Prize 81/92».